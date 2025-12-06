Patriarhul Daniel, despre legenda Sfântului Nicolae: Lecţie de smerenie şi dărnicie

Pomenirea Sfântului Ierarh Nicolae, însoţitorul nostru pe drumul Postului Crăciunului, ne aduce în suflet bucurie şi lumină, spune Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, potrivit Agerpres.

"În aceste zile binecuvântate de post şi aşteptare, când Biserica noastră se pregăteşte să-L întâmpine pe Pruncul Iisus în ieslea din Betleem, pomenirea Sfântului Ierarh Nicolae ne aduce în suflet bucurie şi lumină. Cunoscut în rândul celor mici drept Moş Nicolae, cel care aduce daruri şi zâmbete, Sfântul Nicolae este, în chip tainic, însoţitorul nostru pe drumul Postului Crăciunului, povăţuitor către peştera în care va răsări Soarele dreptăţii, Iisus Hristos", a afirmat Patriarhul, vineri, la spectacolul cultural-artistic "Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor", potrivit Agenţiei Basilica a Patriarhiei Române.

Patriarhul a arătat că Sfântul Nicolae este socotit, dintru începuturi, ocrotitor al copiilor şi al celor neajutoraţi, precum şi pildă de mărturisire a credinţei pentru ierarhi, preoţi şi credincioşi din toate vremurile, iar viaţa sfântului este o lecţie concretă despre smerenie şi dărnicie sau generozitate.

"Troparul său îi zugrăveşte chipul prin cuvinte pline de frumuseţe duhovnicească: "îndreptător al credinţei", "chip al blândeţilor" şi "învăţător al înfrânării". Iată, aşadar, trei virtuţi esenţiale pe care sfântul le-a cultivat şi le-a trăit cu toată fiinţa sa şi pe care ni le transmite, astăzi, drept moştenire: dreapta credinţă, blândeţea inimii şi viaţa curată. Viaţa Sfântului Nicolae este o lecţie concretă despre smerenie şi dărnicie sau generozitate. Socotindu-se doar un simplu administrator al bunurilor pământeşti - bunuri care trebuie oferite şi celor săraci sau neajutoraţi -, Sfântul a dovedit că darurile primite de la Dumnezeu se înmulţesc atunci când sunt împărţite cu semenii noştri şi că, uneori, ajungem săraci şi pentru că nu ştim să dăruim şi altora ceea ce am primit", a explicat Patriarhul.

Patriarhul Daniel, despre legenda Sfântului Nicolae

Sfântul Nicolae nu a păstrat pentru sine bogăţiile lumii acesteia, ci le-a transformat în punţi de iubire către cei aflaţi în nevoi, de aceea, el rămâne, pentru copiii de toate vârstele, un model al bunătăţii care nu aşteaptă răsplată, al generozităţii care nu caută laudă.

"Ne amintim, în chip deosebit, de ajutorul tainic oferit celor trei fete, al căror tată, copleşit de sărăcia aspră şi ajuns la capătul puterilor, voia să le împingă spre desfrânare pentru bani. Aici, Sfântul Nicolae, alegând calea smereniei şi a discreţiei îngereşti, a aruncat pungi cu galbeni pe fereastra casei lor, în ceasul nopţii, salvându-le nu doar cinstea şi viitorul pământesc, ci şi demnitatea sufletului, pe care nicio bogăţie materială nu o poate cumpăra. (...)

Tradiţia Bisericii pomeneşte, în aceeaşi măsură, de cei trei ostaşi nevinovaţi, prinşi în mrejele unei condamnări nedrepte la moarte de către un judecător orbit de putere şi corupţie, ostaşi care au fost scăpaţi de la moarte prin intervenţia sa. Acelaşi curaj providenţial a ieşit la iveală şi la Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325), unde Sfântul Nicolae a apărat dreapta credinţă împotriva ereticului Arie, care nega dumnezeirea lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu", a evidenţiat înaltul ierarh.

PF Daniel a subliniat că pilda Sfântului Nicolae ne cheamă să cultivăm în sufletele noastre credinţa ortodoxă şi valorile bunătăţii, dărniciei, curajului şi smereniei vieţii creştine.

"Sfântul Nicolae ne învaţă că a fi bun înseamnă, mai presus de toate, a deveni bun în chip statornic, a face din bunătate un mod de a fi, o stare lăuntrică permanentă, iar nu doar gesturi singulare de generozitate. Ne reaminteşte, de asemenea, că dărnicia adevărată implică a dărui cu bucurie şi din puţinul pe care îl avem, încredinţaţi fiind că mâna care dăruieşte se umple mereu de binecuvântări, depăşind astfel simpla oferire din prisosul nostru. Tot astfel, sfinţenia vieţii creştine se manifestă, mai ales, prin smerenie şi iubire milostivă", a spus Patriarhul.

În acest sens, a spus Patriarhul, darurile minunate pe care Sfântul Nicolae le-a făcut celor din vremea sa, şi continuă să le ofere copiilor, de diferite vârste, din toate timpurile şi din toate locurile, trebuie să depăşească simpla bucurie materială pe care o aduc, călăuzindu-ne mintea şi inima spre persoana sfântului şi, prin el, spre Hristos Însuşi.

"Într-o lume în care se cultivă egoismul şi individualismul, goana după profit şi îmbuibarea cu cele trecătoare, Sfântul Nicolae - al cărui nume înseamnă "popor biruitor prin virtuţi" - ne îndeamnă să fim popor mărturisitor, popor postitor, popor dăruitor. Suntem chemaţi să nu ţinem darurile pentru noi, ci să le înmulţim prin dăruirea lor către copiii săraci, către bătrânii singuri, către cei bolnavi şi întristaţi, către toţi cei care au nevoie de un cuvânt bun, de o faptă de milostenie sau de un semn de speranţă. Să ne rugăm, aşadar, ca Sfântul Nicolae să sădească în inimile tuturor copiilor seminţele bunătăţii, ale credinţei şi ale frumuseţii sufleteşti. Să-i ajute să crească în înţelepciune şi har, să devină, la rândul lor, oameni ai dăruirii şi ai mărturisirii lui Hristos în lume", a îndemnat Patriarhul.

Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscop al Mirelor Lichiei, este sărbătorit de Biserică în ziua de 6 decembrie.