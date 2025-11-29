Atracțiile celui mai mare Târg de Crăciun din România, din Piața Constituției. Luminile de sărbători se aprind sâmbătă în București

Mai mult, sâmbătă se vor aprinde luminile de sărbători şi va începe târgul Bucharest Downtown Christmas Market din Piaţa Universităţii, conform unui comunicat al PMB.

Se deschide cea de-a 18-a ediţie a Târgului de Crăciun din Piaţa Constituţiei, București

Astfel, sâmbătă, începând cu ora 17:00, se deschide cea de-a 18-a ediţie a Târgului de Crăciun din Piaţa Constituţiei. Este "cel mai mare eveniment" din România dedicat sărbătorilor de iarnă, organizat de Primăria Capitalei, prin CREART.

Atracțiile principale de la Târgul de Crăciun București

"Un adevărat reper cultural şi turistic, târgul aduce împreună comunitatea bucureşteană şi vizitatorii din întreaga lume, într-un cadru festiv care celebrează tradiţia şi spiritul Crăciunului. Timp de 30 de zile, Târgul de Crăciun Bucureşti îşi întâmpină publicul cu cel mai înalt brad ecologic din ţară, 'Casa lui Moş Crăciun', roată panoramică, un carusel cu etaj, spectacole de teatru şi multe atracţii pentru copii", notează PMB.

La Târgul de Crăciun din Piața Constituției vor fi peste 120 de căsuţe cu delicii culinare şi cu produse artizanale. Programul artistic va completa atmosfera, cu spectacole de datini şi obiceiuri, colinde şi concerte.

Din Piaţa Constituţiei se va aprinde iluminatul festiv

De asemenea, sâmbătă, de la ora 18:00, din Piaţa Constituţiei se va aprinde iluminatul festiv în București. Corul de Copii Radio, Orchestra 'Lumini Sonore' cu Ozana Barabancea, Theo Rose şi Smiley vor deschide Sezonul festiv, de pe scena Târgului de Crăciun Bucureşti.

Pe data de 30 noiembrie 2025, vor urca pe scena din Piaţa Constituţiei: Mădălina Lupu & Band, Shift, Lora şi Connect-R.

Ateliere interactive pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României, în Piața Constituției la Târgul de Crăciun

Pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României, începând cu ora 12:00, copiii sunt aşteptaţi la ateliere interactive în Casa lui Moş Crăciun. Seara va fi dedicată tradiţiilor româneşti. Orchestra Naţională "Valahia", sub bagheta dirijorului Marius Zorilă, va acompania solişti consacraţi într-un spectacol folcloric, iar de la ora 21:00, Fuego va încheia programul special dedicat Zilei României.

Cel de-al doilea târg de Crăciun al Capitalei, în Piaţa Universităţii

Pe data de 29 noiembrie, Municipalitatea, prin CREART, în parteneriat cu FoodTruck Festival, deschide cel de-al doilea târg de Crăciun al Capitalei, în Piaţa Universităţii.

"Timp de 30 de zile, Kilometrul 0 al oraşului devine un spaţiu vibrant, unde spiritul festiv se împleteşte cu dinamismul urban. Food truck-uri cu preparate internaţionale, mixuri urbane, carusel, brad şi instalaţii luminoase vor contura atmosfera unei metropole aflate în plină sărbătoare.

Între 29 noiembrie şi 28 decembrie, Bucureştiul este Capitala Sărbătorilor de Iarnă, locul unde tradiţia şi modernitatea se întâlnesc, iar magia Crăciunului se trăieşte împreună. Intrarea este liberă", transmite PMB.

