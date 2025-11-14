Brad din aluminiu în locul bradului natural la Târgul de Crăciun din Baia Mare

Primarul orașului Baia Mare spune că este o decizie luată "din respect pentru natură".

"Din respect pentru natură, anul acesta târgul de Crăciun va avea un brad construit artificial care îmbină ingenios elemente din aluminiu, elemente care vor încerca pe cât posibil să redea un brad în toată splendoarea sa (...)

Dacă ani la rând am avut brazi naturali uriaşi montaţi în centrul vechi al oraşului donaţi de persoane fizice sau instituţii, anul acesta o să venim cu o notă originală care va completa farmecul sărbătorilor de iarnă. Totuşi, în piaţetă avem câţiva brazi argintii şi copaci , iar aceştia vor fi împodobiţi şi încărcaţi cu sute de lumini multicolore", a spus, vineri, pentru Agerpres, primarul Doru Dăncuş.

Ce înălțime va avea bradul din aluminiu stilizat de la târgul de Crăciun din Baia Mare

Conform acestuia, bradul din aluminiu stilizat va avea o înălţime de 24 de metri. Va fi aşezat în zona patinoarului.

Târgul de Crăciun se va deschide publicului şi turiştilor pe data de 28 noiembrie 2025 și se va închide pe 10 ianuarie, după sărbătorirea Crăciunului pe rit vechi.

Producători de bunuri agro-alimentare, meşteri populari, firme din domeniul panificaţiei, creatori de jucării au anunțat că vor participa la târg.

De asemenea, pe toată durata evenimentului, săptămânal se vor organiza concerte de colinde şi cântece de Crăciun susţinute de coruri şi formaţii de copii a unor şcoli din Baia Mare, însă şi cete de colindători veniţi din satele din proximitate.

Târgul de Crăciun din Baia Mare, parte de calendarul "Iernii băimărene"

Târgul de Crăciun face parte de calendarul "Iernii băimărene" şi cuprinde o serie de eveniment dedicate Crăciunului şi Anului Nou, susţinute de Consiliul Local Baia Mare.

Mai mult, Muzeul Satului din Baia Mare va desfăşura o serie de evenimente dedicate Crăciunului până în apropierea ajunului sărbătorii Nașterii Domnului.

