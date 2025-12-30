€ 5.0920
Stiri

DCNews Stiri Tot mai mulți români ajung la spital după ce se aventurează pe munte. Precizările Salvamont: O persoană a murit
Data actualizării: 09:36 30 Dec 2025 | Data publicării: 09:25 30 Dec 2025

Tot mai mulți români ajung la spital după ce se aventurează pe munte. Precizările Salvamont: O persoană a murit
Autor: Andrei Itu

salvamont durau interventii Imagine de la una dintre intervențiile salvamontiștilor. Foto: Facebook Dispeceratul Naţional Salvamont
 

Tot mai mulți români ajung la spital după ce se aventurează pe munte. Salvamontiștii au avut din nou o zi de foc.

Dispeceratul Naţional Salvamont a fost solicitat, în ultimele 24 de ore, de 23 de ori, prin care sse cerea intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. Cele mai multe, respectiv şase dintre ele, au fost înregistrate pentru Salvamont Lupeni.

De asemenea, au fost câte 3 apeluri pentru Salvamont Maramureş şi Salvamont Neamţ, câte două apeluri pentru Salvamont Argeş, Salvamont Cluj şi Salvamont Judeţul Braşov şi câte un apel pentru Salvamont Municipiul Braşov, Salvamont Prahova, Salvamont Predeal, Salvamont Gorj şi Salvamont Sibiu.

26 de persoane salvate, una a murit

”În cazul acestor intervenţii au fost salvate 26 de persoane. Dintre acestea, şapte au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital. Din păcate, pentru o persoană, toate eforturile depuse au fost în zadar, persoana fiind declarată decedată, transportată şi predată Serviciului IML”, a transmis Salvamont România, marţi, pe o rețea socială.

Totodată, s-au primit 41 de apeluri prin care se cereau sfaturi şi informaţii cu privire la diferite trasee turistice din zona de munte.

Reamintim că, ieri, Salvamont anunța că 28 de turiști au fost salvați de pe munte. Mulți dintre ei s-au aventurat pe trasee periculoase, în pofida numeroaselor mesaje RO-ALERT emise de autorități. Dintre aceștia, şase au ajuns la spital.

Vezi și - Exclusiv - De ce nu e bine să sfidezi RO-ALERT-ul. Lecție de la Durău

salvamont
