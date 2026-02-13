Majorări pe tăcute: Cum a scumpit Poșta Română serviciile în 2026. Tarife mai mari, explicații zero

Dacă vă uitați la secțiunea de comunicări ale Poștei Române, nu veți descoperi vreo informare cu privire la majorarea tarifelor în 2026. Dar vedem în subsecțiunea ”Tarife noi” că sunt operate unele majorări și altele urmează din martie 2026. Nici măcar pentru o persoană informată, acestea nu sunt ușor de descifrat, fiind doar un tabel cu tarife noi și atât. Transparența instituțională în beneficiul consumatorului ar fi presupus, având în vedere că majorările au impact direct asupra celor care beneficiază de serviciile Poștei Române, o comunicare transparentă, clară, cu exemple pentru omul de rând care vrea să știe la cât ajunge trimiterea unei scrisori sau a unui colet. Ei bine, tot ce veți găsi pe site-ul Poștei sunt noile tarife. În rest, calculați ca un angajat al Poștei Române, dacă știți ce. Bineînțeles, dacă nu sunteți pus la punct cu fiecare tarif din tabel, nu veți ști nici ce a fost majorat, decât când vi se cer banii la ghișeu.

Tarifele majorate de două ori în 2026

Poșta Română a făcut o serie de majorări tarifare, aplicabile de la 1 ianuarie 2026, altele de la 1 martie 2026, pentru diverse servicii, inclusiv trimiteri interne și internaționale. Aceste majorări tarifare nu sunt comunicate deschis, printr-o informare clară, ci apar în subsecțiunea ”Tarife noi”, de pe site-ul Poștei Române.

Astfel, de la 1 ianuarie 2026 avem ”tarife noi” pentru colete internaționale cu greutate mai mică de 10 kg, dar și pentru trimiteri poștale interne și internaționale. Ambele tarife, atât pentru trimiterile poștale, cât și pentru coletele internaționale până-n 10 kilograme urmează să se mai schimbe o dată de la 1 martie 2026, conform secțiunii citate.

Tabele ca pentru angajați, calculați singuri și vedeți cât vă cere în plus Poșta

Având în vedere că vedem doar o grilă cu noile prețuri, defalcate, este dificil, chiar și pentru noi, să ne dăm seama unde sunt majorările despre care informează Poșta Română. De fapt, nici măcar nu informează despre majorări, informează despre noile tarife. În mare parte, acestea nu sunt vizibil modificate față de aceeași perioadă a anului trecut. Din martie, ar urma să crească cu 50 de bani/1 leu pe serviciu de trimitere poștală.

Desigur, mai eficient ar fi dacă Poșta Română ar și comunica deschis tarifele și majorările. Pentru a ști cetățeanul român cât plătește în plus!

În ciuda majorării tarifare, consultând aceleași servicii la firme de curierat private, vedem că prețurile de pornire sunt duble, asta dacă, pe lângă prețul de listă de la Poșta Română, nu sunt adăugate și alte servicii de expediere care măresc valoarea trimiterilor.