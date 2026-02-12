€ 5.0934
DCNews Stiri MAE, atenționare de călătorie pentru Franța
Data actualizării: 17:39 12 Feb 2026 | Data publicării: 17:34 12 Feb 2026

MAE, atenționare de călătorie pentru Franța
Autor: Elena Aurel

paris franta Sursa foto: Freepik, @user12555082

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, joi, o atenţionare de călătorie pentru Franţa, unde a fost emis cod roşu de ploi, inundaţii şi vânt puternic pentru mai multe regiuni.

Într-un comunicat de presă, MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Franceză că METEO France (https://vigilance.meteofrance.fr/fr) a emis o alertă de cod roşu de ploi, inundaţii şi vânt puternic în mai multe regiuni din această ţară pentru 12 şi 13 februarie.

Furtuna NILS afectează teritoriul francez în cursul zilei de 12 februarie, generând intensificări puternice ale vântului în sudul ţării, în special în departamentele Aude şi Pyrenees-Orientales, precum şi cantităţi însemnate de precipitaţii în numeroase regiuni. În zona Alpilor, în departamentul Savoie, sunt prognozate ninsori abundente, cu risc ridicat de producere a avalanşelor.

Astfel, autorităţile franceze au emis joi o alertă de cod roşu de rafale de vânt pentru departamentele Aude şi Pyrenees-Orientales, precum şi o alertă de cod portocaliu de ploi torenţiale pentru localităţile Montpellier, Rodez, Mende, Montauban, Toulouse, Tarbes, Auch, Foix şi Albi.

De asemenea, a fost emisă o alertă de cod roşu de ploi şi inundaţii pentru departamentele Lot-et-Garonne şi Gironde, pentru 12 şi 13 februarie.

În context, sunt preconizate perturbări ale transportului rutier urban şi interurban, traficului feroviar şi aerian. De asemenea, pot fi înregistrare şi perturbări ale reţelelor de electricitate, precum şi dificultăţi în alimentarea cu apă potabilă.

MAE recomandă evitarea deplasărilor în zonele afectate, informarea prealabilă cu privire la condiţiile meteorologice şi respectarea indicaţiilor autorităţilor locale.

Pentru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor şi pentru a verifica informaţiile oferite de operatorii şi companiile aeriene la care au fost planificate călătoriile, cetăţenii români sunt sfătuiţi să consulte site-ul web al aeroportului din localitatea de destinaţie/plecare.

Pentru informaţii actualizate, cetăţenii români se pot informa în timp real în legătură cu situaţia meteorologică accesând pagina de internet www.meteofrance.com.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33 147 052 966 şi +33 147 052 755.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie următoarele telefoane de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară de reşedinţă, astfel:

* Consulatul General al României la Paris: +33 680 713 729;

* Consulatul General al României la Marsilia: +33 610 027 164;

* Consulatul General al României la Lyon: +33 643 627 736;

* Consulatul General al României la Strasbourg: +33 627 050 022.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: http://paris.mae.ro, https://cgparis.mae.ro/, http://lyon.mae.ro, http://marsilia.mae.ro, http://strasbourg.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. 

VEZI ȘI: România și Canada își consolidează parteneriatul în domeniul securității

franta
mae
atentionare de calatorie
cod rosu ploi
cod rosu de inundatii
