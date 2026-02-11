€ 5.0914
Stiri

DCNews Stiri NATO își va întări prezența în Arctica prin misiunea Arctic Sentry
Data publicării: 15:58 11 Feb 2026

NATO își va întări prezența în Arctica prin misiunea Arctic Sentry
Autor: Tiberiu Vasile

NATO își va întări prezența în Arctica prin misiunea Arctic Sentry NATO. Sursa Foto: FreePik

NATO își va consolida prezența în Arctica prin noua misiune „Arctic Sentry”, destinată să întărească securitatea și stabilitatea regiunii nordice.

NATO a anunţat miercuri lansarea misiunii Arctic Sentry (Santinela Arctică) menită să consolideze prezenţa sa în Arctica, ca parte a unui acord privind dezamorsarea tensiunilor grave din cadrul Alianţei Nord-Atlantice determinate de dorinţa preşedintelui american Donald Trump de a achiziţiona Groenlanda, relatează Reuters.

Noua misiune "Arctic Sentry" va coordona prezenţa militară tot mai mare a aliaţilor NATO în regiune, inclusiv manevre precum exerciţiile "Arctic Endurance on Groenland" conduse de Danemarca, se arată într-un comunicat al Alianţei.

Acțiunea va spori puterea NATO de a proteja teritoriul aliaților

"Arctic Sentry subliniază angajamentul Alianţei de a-şi proteja membrii şi de a menţine stabilitatea în una dintre cele mai importante zone din punct de vedere strategic şi dificile din punct de vedere al mediului din lume", a declarat generalul Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR).

"Ea va spori puterea NATO de a proteja teritoriul nostru şi de a asigura securitatea zonei arctice şi a Nordului Îndepărtat", se mai arată în comunicat.

Alianţa Nord-Atlantică a început planificarea misiunii după ce preşedintele Trump şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au purtat discuţii la Davos luna trecută, în punctul culminant al crizei privind Groenlanda, declanşată de insistenţa liderului de la Casa Albă ca Statele Unite să deţină teritoriul, care face parte din Danemarca, ţară membră a NATO.

NATO va juca un rol mai important în protejarea Arcticii. Danemarca, SUA şi Groenlanda vor purta alte discuţii 

Rutte şi Trump au convenit că NATO va juca un rol mai important în protejarea Arcticii, în timp ce Danemarca, SUA şi Groenlanda vor purta alte discuţii privind Groenlanda.

Ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat anterior că forţele armate britanice vor juca un rol vital în misiunea "Arctic Sentry" a NATO.

Guvernul britanic a declarat, de asemenea, că Forţa Expediţionară Comună (JEF) condusă de Regatul Unit planifică o activitate militară majoră în Nordul Îndepărtat, cu sute de militari care urmează să fie desfăşuraţi în Islanda, Strâmtorile Daneze şi Norvegia în cadrul unui exerciţiu care va avea loc în septembrie.

Forţa Expediţionară Comună este formată din Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Olanda, Norvegia, Suedia şi Regatul Unit, conform Agerpres.

