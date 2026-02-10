„Taxăm sărăcia, iar copilașii rămân flămânzi!”. Ce impozit uriaș a primit părintele Dan Damaschin pentru Depozitul Faptelor Bune

Părintele Dan Damaschin este mâhnit de impozitul primit pentru locul unde se depozitează haine pentru copii, alimente, lemne pentru familiile care îngheață iarna.

Ce este Depozitul Faptelor Bune

Depozitul Faptelor Bune nu este un centru comercial, unde se fac afaceri sau se produc bani, ci un este un loc de colectare și redistribuire a ajutorului pentru cei nevoiași. Este un spațiu al solidarității și sprijinului umanitar, este locul unde se adună donații, adică haine, alimente, lemne de foc și alte ajutoare care sunt distribuite ulterior persoanelor și familiilor aflate în nevoie, în special copiilor sărmani, mamelor singure și familiilor vulnerabile.

Taxăm sărăcia, iar copilașii rămân flămânzi

„TAXĂM SĂRĂCIA, IAR COPILAȘII RĂMÂN FLĂMÂNZI!

Dragilor, zilele trecute mi-a venit impozitul pe Depozitul Faptelor Bune. Da, ați citit bine. Locul unde depozităm hăinuțe pentru copii, alimente pentru mame, lemne pentru familiile care îngheață iarna. Un spațiu unde nu se vinde nimic, nu se câștigă nimic, nu se face profit. Doar se adună ajutor pentru cei care nu mai au nimic.



Știți cât avem de plătit? 17.000 de lei. Nici mai mult, nici mai puțin. Cum vi se pare? Mie, sincer, mi se pare o absurditate dureroasă. O formă de orbire să pui taxă pe sărăcie. Să impozitezi mila, să ceri bani pentru un loc unde se țin hainele unor copii care nu au ce îmbrăca, mâncarea unor mame care nu au ce pune pe masă și lemnele unor familii care altfel ar dormi în frig.



Nu este un depozit comercial. Este un depozit al durerii, al nevoii, dar și al speranței. Este locul unde ajung donațiile voastre, jertfa voastră, bunătatea voastră. Da, dragilor, am ajuns vremuri grele. Vremuri în care hârtia nu mai vede omul, iar legea nu mai face diferența între profit și supraviețuire.



Nu mă plâng pentru mine. Mă doare pentru copiii care depind de acest loc. Pentru mamele care știu că, atunci când nu mai pot, există un depozit unde cineva le-a pus deoparte o haină, o pungă de făină, câteva lemne.



Vom plăti și acest impozit. Așa cum am plătit mereu. Dar n-am putut să tac. Pentru că tăcerea ar însemna să acceptăm că e normal să fie așa. Și nu e normal. Dacă un stat ajunge să taxeze fapta bună, atunci e limpede că singura soluție rămâne omul, inima, solidaritatea, credința.



Noi mergem mai departe. Cu sau fără taxe. Pentru că foamea copiilor nu așteaptă facturi plătite. Și nici frigul nu ține cont de impozite. Dumnezeu să ne țină oameni”, a transmis părintele Dan Damaschin, pe o rețea socială.

VEZI ȘI - 'Veronica', primul spital social din România. Pr. Damaschin: Va aduce nu doar sănătate mamelor și copiilor sărmani, dar și demnitate, speranță, iubire / Video

Video

Vezi și - Exclusiv Interviu. Părintele Dan Damaschin, îngerul a peste 7000 de copii, omul anului: Miracol în România despre care nu se vorbește