€ 5.0910
|
$ 4.2740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.2740
 
DCNews Stiri „Taxăm sărăcia, iar copilașii rămân flămânzi!”. Ce impozit uriaș a primit părintele Dan Damaschin pentru Depozitul Faptelor Bune
Data actualizării: 15:58 10 Feb 2026 | Data publicării: 15:49 10 Feb 2026

„Taxăm sărăcia, iar copilașii rămân flămânzi!”. Ce impozit uriaș a primit părintele Dan Damaschin pentru Depozitul Faptelor Bune
Autor: Andrei Itu

parinte-dan-damaschin_27244400 Foto ilustrativ cu părintele Dan Damaschin / Facebook Dan Damaschin

Părintele Dan Damaschin, preot la Biserica Maternității „Cuza-Vodă” din Iași și fondatorul Asociației „Glasul Vieții”, a spus, cu mare amărăciune, ce impozit i-a pus statul pe Depozitul Faptelor Bune.

Părintele Dan Damaschin este mâhnit de impozitul primit pentru locul unde se depozitează haine pentru copii, alimente, lemne pentru familiile care îngheață iarna.

Ce este Depozitul Faptelor Bune

Depozitul Faptelor Bune nu este un centru comercial, unde se fac afaceri sau se produc bani, ci un este un loc de colectare și redistribuire a ajutorului pentru cei nevoiași. Este un spațiu al solidarității și sprijinului umanitar, este locul unde se adună donații, adică haine, alimente, lemne de foc și alte ajutoare care sunt distribuite ulterior persoanelor și familiilor aflate în nevoie, în special copiilor sărmani, mamelor singure și familiilor vulnerabile. 

Taxăm sărăcia, iar copilașii rămân flămânzi

„TAXĂM SĂRĂCIA, IAR COPILAȘII RĂMÂN FLĂMÂNZI!

Dragilor, zilele trecute mi-a venit impozitul pe Depozitul Faptelor Bune. Da, ați citit bine. Locul unde depozităm hăinuțe pentru copii, alimente pentru mame, lemne pentru familiile care îngheață iarna. Un spațiu unde nu se vinde nimic, nu se câștigă nimic, nu se face profit. Doar se adună ajutor pentru cei care nu mai au nimic.


Știți cât avem de plătit? 17.000 de lei. Nici mai mult, nici mai puțin. Cum vi se pare? Mie, sincer, mi se pare o absurditate dureroasă. O formă de orbire să pui taxă pe sărăcie. Să impozitezi mila, să ceri bani pentru un loc unde se țin hainele unor copii care nu au ce îmbrăca, mâncarea unor mame care nu au ce pune pe masă și lemnele unor familii care altfel ar dormi în frig.


Nu este un depozit comercial. Este un depozit al durerii, al nevoii, dar și al speranței. Este locul unde ajung donațiile voastre, jertfa voastră, bunătatea voastră. Da, dragilor, am ajuns vremuri grele. Vremuri în care hârtia nu mai vede omul, iar legea nu mai face diferența între profit și supraviețuire.


Nu mă plâng pentru mine. Mă doare pentru copiii care depind de acest loc. Pentru mamele care știu că, atunci când nu mai pot, există un depozit unde cineva le-a pus deoparte o haină, o pungă de făină, câteva lemne.


Vom plăti și acest impozit. Așa cum am plătit mereu. Dar n-am putut să tac. Pentru că tăcerea ar însemna să acceptăm că e normal să fie așa. Și nu e normal. Dacă un stat ajunge să taxeze fapta bună, atunci e limpede că singura soluție rămâne omul, inima, solidaritatea, credința.


Noi mergem mai departe. Cu sau fără taxe. Pentru că foamea copiilor nu așteaptă facturi plătite. Și nici frigul nu ține cont de impozite. Dumnezeu să ne țină oameni”, a transmis părintele Dan Damaschin, pe o rețea socială.

VEZI ȘI - 'Veronica', primul spital social din România. Pr. Damaschin: Va aduce nu doar sănătate mamelor și copiilor sărmani, dar și demnitate, speranță, iubire / Video

Video

Vezi și - Exclusiv Interviu. Părintele Dan Damaschin, îngerul a peste 7000 de copii, omul anului: Miracol în România despre care nu se vorbește

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

crestere taxe si impozite
preot dan damaschin
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 18 minute
Cremă de zahăr ars reinventată: fără cuptor și fără ouă
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, spune că a scăpat de o tentativă de asasinat
Publicat acum 2 ore si 29 minute
Psihologii lămuresc confuzia dintre chimie și compatibilitate în cuplu. Structura invizibilă care susține relația  
Publicat acum 2 ore si 32 minute
Podul dintre SUA și Canada, subiect de dispută între Trump și Carney. Ce își dorește liderul american
Publicat acum 2 ore si 47 minute
JO 2026 - Slovenia câștigă aurul la sărituri cu schiurile pe echipe mixte, România termină pe 12
 
Cele mai citite știri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close