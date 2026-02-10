Adrian Negrescu, previziune pentru 2026: Know-how-ul economic va face diferența între câștigători și învinși

Adrian Negrescu a venit cu noi previziuni economice pentru anul 2026. Potrivit economistului, avem deja mai multe semnale pozitive, precum creșterea exporturilor și reducerea deficitului comercial, o dovadă că multe companii din România și-au adaptat activitatea la noua realitate economică.

VEZI ȘI: „Doamna de Fier” a Japoniei, victorie istorică la alegerile anticipate. Analistul Radu Georgescu: Ne afectează direct. Dobânzile vor crește în România

"Economia suferă, dar rezistă provocărilor generate de inflație și de creșterea taxelor. Dincolo de viziunile apocaliptice ale unora, văd în mediul economic multe semnale pozitive, ca urmare a efectelor restructurării economice. Creșterea exporturilor cu 4,2% în 2025 și reducerea deficitului comercial (-2%) sunt doar două cifre importante, anunțate de INS.

"În 2026, mediul de business va trece printr-o transformare semnificativă"

În esență, e o dovadă că multe companii de impact și-au adaptat activitatea la noua realitate, iar asta se vede în dinamica de business. Până și statul se împrumută mai ieftin, semn că există un optimism rezervat și în zona celor care creditează țara noastră. 2026, așa cum am mai spus, este anul în care mediul de business va trece printr-o transformare semnificativă, un an în care know-how-ul economic va face diferență între câștigători și învinși", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Economistul Adrian Negrescu: Ne putem aștepta ca și BNR să dea semnalul ieftinirii creditelor

Într-o altă postare, economistul Adrian Negrescu a prezentat și un grafic, drept dovadă a faptului că România redevine credibilă în ochii investitorilor. Potrivit lui, în a doua parte a anului 2026 ne putem aștepta și la o ieftinire a creditelor.

"În ciuda zgomotului politic, România redevine credibilă în ochii investitorilor, dovadă graficul de mai jos. Odată cu temperarea inflației (din a doua parte a anului), ne putem aștepta ca și BNR să dea semnalul ieftinirii creditelor. Avem motive de optimism, în sfârșit, după o perioada neagră, cruntă, pentru România", a mai spus economistul Adrian Negrescu, într-o altă postare.