Măsuri stricte pe Insula Capri: Ce reguli trebuie să respecți din această vară
Data actualizării: 15:45 09 Feb 2026 | Data publicării: 15:42 09 Feb 2026

Măsuri stricte pe Insula Capri: Ce reguli trebuie să respecți din această vară
Autor: Iulia Horovei

insula capri italia Insula Capri, Italia. Sursa foto: Pixabay

Turiștii care aleg să viziteze Insula italiană Capri vor trebui să respecte noi reguli începând din această vară.

Insula italiană Capri va interzice, începând de vara aceasta, accesul grupurilor de peste 40 de persoane, pentru o mai bună gestionare a afluxului de vizitatori, transmite agenţia italiană ANSA.

Noi reguli pentru vizitatorii Insulei Capri

În cazul grupurilor alcătuite din peste 20 de persoane, ghizii vor trebui, de asemenea, să utilizeze căşti fără fir şi nu difuzoare, în conformitate cu o nouă reglementare aprobată de consiliul municipal.

În plus, ghizii vor trebui să poarte un semn de recunoaştere discret şi nu o umbrelă sau alt obiect foarte vizibil ori inestetic pentru a fi recunoscuţi de persoanele din grupul lor.

Insula Capri, situată în Marea Tireniană, în apropierea oraşului Napoli, este renumită pentru vilele albe, litoralul şi golfurile sale, precum şi pentru hotelurile sale de lux.

Doar 13.000 de locuitori permanenți pe insulă

Insula are aproximativ 13.000 de rezidenţi permanenţi, însă în timpul verii atrage mulţimi de vizitatori, al căror număr este estimat la până la 50.000 pe zi.

Preşedintele asociaţiei profesionale Ascom Confcommercio Capri, Lorenzo Coppola, a salutat introducerea „unui instrument esenţial pentru facilitarea circulaţiei”, care vine în urma unei limitări la 25 de persoane pe grup impusă în Veneţia în 2024, notează Agerpres.

Ai planuri de vacanță în Italia? Află de ce vei plăti mai mult în această vară

