IRI Travel lansează Black Friday & Târgul Online de Turism: Vacanțe 2026 la prețuri care nu se mai întorc

Ofertele sunt valabile atât pe platforma IRI Travel, cât și prin agențiile partenere, în limita locurilor disponibile.

„Românii sunt mai atenți ca oricând la modul în care călătoresc și la bugetele alocate. De aceea combinăm trei tipuri de reduceri – Black Friday, Târg Online de Turism și Early Booking – într-un singur pachet de avantaje. Practic, turiștii își pot securiza acum hotelul preferat la cele mai bune tarife ale anului”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Ce aduce nou campania din 2025–2026?

Reduceri cumulate până la 70% față de tarifele de bază

Hoteluri de 3, 4 și 5 stele în România, Bulgaria, Grecia, Turcia, dar și în destinațiile montane Bansko și Pamporovo

Perioadă extinsă de rezervare, până la începutul lunii decembrie, pentru sejururi în mai–octombrie 2026

Oferte flexibile pentru orice buget – de la all inclusive până la circuite culturale și sejururi de primăvară sau final de sezon

Acces la opțiunea „Vacanța cu dublu câștig”: vouchere, upgrade gratuit la cameră, transferuri sau excursii incluse

„Turismul inteligent înseamnă planificare, flexibilitate și acces la oferte exclusive. Le punem pe toate la dispoziția românilor, într-un mod transparent și ușor de rezervat, alături de agențiile noastre partenere”, adaugă Lucian Bădîrcea.

Tendințe 2026: rezervări timpurii, siguranță și flexibilitate

IRI Travel confirmă o evoluție semnificativă a pieței: +60% la rezervările Early Booking în intervalul septembrie–noiembrie 2025. Turiștii preferă să își asigure vacanțele din timp, evitând scumpirile de sezon și garantându-și accesul la hotelurile preferate.

Oferte-vedetă ale campaniei: reduceri reale și perioade extinse de rezervare

BULGARIA – Litoral (reduceri până la 40%)

1. Sunny Beach & Nisipurile de Aur

Hotel Alba 4★ – Sunny Beach

Early Booking + 5% suplimentar (12–30.11.2025)

Garden Nevis 4★ – Sunny Beach

EB + 5% suplimentar pentru sejururi 27.04–30.09.2026

Hotel Zenith 4★ – Sunny Beach

EB + 5% suplimentar pentru sejururi 27.04–10.10.2026

Kristal Hotel 4★ – Nisipurile de Aur

Reducere EB specială 27% pentru sejururi min. 7 nopți (04.05–19.07 și 17.08–30.09)

2. Albena – reduceri speciale

Perioadă rezervări: 17–30.11.2025

Kaliakra Beach 4★ – reducere 7%

10% reducere suplimentară pentru majoritatea hotelurilor din Albena

3. Stațiunea Sf. Constantin & Elena

Azalia 4★ – reducere 35% (min. 5 nopți în sezon)

Astor Garden 5★ – reducere 35%

Ensana Aquahouse Hotel & SPA 5★ – reducere 35% pentru sejururi aproape tot anul

4. Nisipurile de Aur – campanie Black Friday

Perioada rezervări: 14.11–05.12.2025

Atlas 4★ – reducere 35%

Astera 4★ – reducere 35%

BULGARIA – Destinații montane

Bansko

Saint Ivan Rilski Hotel 4★

-20% (min. 6 nopți) / -15% (max. 5 nopți) – rezervări 16–24.11

MPM Hotel Guinness 4★

Reduceri între 5% și 35%, în funcție de perioadă (noiembrie 2025 – aprilie 2026)

MPM Hotel Sport 4★ – Bansko

Reduceri între 5% și 40%, pe perioade distincte (05.12.2025 – 14.04.2026)

Pamporovo

Hotel Orpheus 4★

Early Booking 13–18%, în funcție de perioadă

MPM Hotel Merryan 3★

Reduceri între 5% și 40% (12.12.2025 – 13.03.2026)

TOPOLA SKIES GOLF & SPA Resort 4★ – Kavarna

Reducere 40%

Sejur minim: 5 nopți

Rezervări: 13–24.11.2025

Admiral 5★, Sofia 4★ și Madara 4★ – Nisipurile de Aur

Reduceri suplimentare de 5% (Admiral, Sofia)

Reducere -20% pentru Madara (sejur min. 3 nopți)

ROMÂNIA – Litoral (reduceri până la 70%)

Mamaia

• Mamaia Riviera 3* – 30% reducere + 2 șezlonguri gratuite/cameră/zi (până la 24.11)

• Hawaii 4* – 20% reducere + acces gratuit la parcare privată și plaja privată (șezlong & umbrelă) (până la 24.11)

• Marea Neagră 3* – 15% reducere + șezlong gratuit pe plajă

• Astoria 3* – 25% reducere (până la 23.11)

• Florida 3* – 25% reducere (până la 24.11)

• Palas 4* – 30% reducere (până la 23.11)

• Scandinavia 4* – 20% reducere (până la 31.12)

• Voila Mamaia 3* – 20% reducere (până la 24.11)

• Hotel Bueno 3* – 30% reducere (până la 23.11)

• Victoria Resort 3* – 30% reducere (până la 30.11)

• Amiral 4* – 25% reducere (până la 24.11)

• Condor 4* – 25% reducere (până la 24.11)

• Majestic 3* – 35% reducere (până la 30.11)

• Phoenicia Royal 5* – 60% reducere (până la 30.11)

• Vila Cocor 3* – 25% reducere + 2 șezlonguri cu umbrelă/zi GRATUITE (până la 30.11)

Eforie Nord

• Belvedere 3* – 28% reducere (până la 30.11)

• Valul Magic 3* – 35% reducere (până la 30.11)

• Pinguin 3* – 33% reducere (până la 30.11)

Neptun

• Complex Phoenicia Blue View – până la 70% reducere (până la 30.11)

• Cocor Spa – 22% reducere (până la 24.11)

• Terra 4* – 15% reducere (până la 31.12)

• Doina 3* – 25% reducere (până la 30.11)

• Apollo 3* – 20% reducere (până la 24.11)

TURCIA – Kusadasi, Bodrum, Antalya (de la 120 € / persoană)

Perioada rezervări: 14–30.11.2025

Tarife pentru sejururi de min. 5 nopți începând cu 01.05.2026.

Exemple Kusadasi

Ponz 3★ – 138 €, demipensiune

Surtel 3★ – 143 €, all inclusive

Arora 4★ – 164 €, all inclusive

Signature Blue 5★ – 170 €, all inclusive

Kustur Club 5★ – 233 €, ultra all inclusive

Liberty Kusadasi 5★ – 296 €, ultra all inclusive

Bodrum – de la 120 €

Sunpoint 3★ – 120 €, all inclusive

Club Shark 4★ – 141 €

Royal Asarlik Beach 5★ – 200 €, UAI

Antalya

Ozkaymak Falez 5★ – 266 €, UAI

Porto Bello 5★ – 338 €, UAI

GRECIA 2026 – Reduceri până la 30% (din 14–30 noiembrie)

Thassos

Ilio Mare 5★ – 171 €, DP

Royal Paradise 5★ – 212 €, MD

Halkidiki

4 You Apartments 3★ – 98 €, MD

Flegra Palace 4★ – 141 €, MD

Portes Beach 4★ – 144 €, DP

Portes Lithos 5★ – 308 €, DP

Domes Noruz 5★ – 317 €, DP

Riviera Olimpului

Rodon 3★ – 128 €, MD

Dion Palace 5★ – 260 €, AI

Campania IRI Travel combină avantajele celor mai populare perioade de promoții într-un singur eveniment care acoperă întreg sezonul 2026. Reducerile reale, gama diversă de hoteluri și beneficiile suplimentare transformă această ediție într-una dintre cele mai consistente oferte de Black Friday din turismul românesc.

Despre IRI TRAVEL

IRI Travel este una dintre cele mai importante agenții de turism din România, cu o experiență de aproape 20 ani pe piață și parteneriate solide cu hoteluri și operatori internaționali. Agenția oferă pachete complete pentru litoralul românesc, Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania, dar și circuite, city break-uri și vacanțe tematice, fiind recunoscută pentru profesionalism, diversitate și prețuri competitive.