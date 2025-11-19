IRI Travel lansează Black Friday & Târgul Online de Turism: Vacanțe 2026 la prețuri care nu se mai întorc

În perioada 20–30 noiembrie 2025, IRI Travel–unul dintre cei mai importanți touroperatori din România – lansează o campanie dublă, unică pe piață: Black Friday în turism și Târgul Online de Turism, cu reduceri record pentru vacanțele verii și iernii 2026.
Ofertele sunt valabile atât pe platforma IRI Travel, cât și prin agențiile partenere, în limita locurilor disponibile.
„Românii sunt mai atenți ca oricând la modul în care călătoresc și la bugetele alocate. De aceea combinăm trei tipuri de reduceri – Black Friday, Târg Online de Turism și Early Booking – într-un singur pachet de avantaje. Practic, turiștii își pot securiza acum hotelul preferat la cele mai bune tarife ale anului”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.
Ce aduce nou campania din 2025–2026?
Reduceri cumulate până la 70% față de tarifele de bază
Hoteluri de 3, 4 și 5 stele în România, Bulgaria, Grecia, Turcia, dar și în destinațiile montane Bansko și Pamporovo
Perioadă extinsă de rezervare, până la începutul lunii decembrie, pentru sejururi în mai–octombrie 2026
Oferte flexibile pentru orice buget – de la all inclusive până la circuite culturale și sejururi de primăvară sau final de sezon
Acces la opțiunea „Vacanța cu dublu câștig”: vouchere, upgrade gratuit la cameră, transferuri sau excursii incluse
„Turismul inteligent înseamnă planificare, flexibilitate și acces la oferte exclusive. Le punem pe toate la dispoziția românilor, într-un mod transparent și ușor de rezervat, alături de agențiile noastre partenere”, adaugă Lucian Bădîrcea.
Tendințe 2026: rezervări timpurii, siguranță și flexibilitate
IRI Travel confirmă o evoluție semnificativă a pieței: +60% la rezervările Early Booking în intervalul septembrie–noiembrie 2025. Turiștii preferă să își asigure vacanțele din timp, evitând scumpirile de sezon și garantându-și accesul la hotelurile preferate.
Oferte-vedetă ale campaniei: reduceri reale și perioade extinse de rezervare
BULGARIA – Litoral (reduceri până la 40%)
1. Sunny Beach & Nisipurile de Aur
Hotel Alba 4★ – Sunny Beach
Early Booking + 5% suplimentar (12–30.11.2025)
Garden Nevis 4★ – Sunny Beach
EB + 5% suplimentar pentru sejururi 27.04–30.09.2026
Hotel Zenith 4★ – Sunny Beach
EB + 5% suplimentar pentru sejururi 27.04–10.10.2026
Kristal Hotel 4★ – Nisipurile de Aur
Reducere EB specială 27% pentru sejururi min. 7 nopți (04.05–19.07 și 17.08–30.09)
2. Albena – reduceri speciale
Perioadă rezervări: 17–30.11.2025
Kaliakra Beach 4★ – reducere 7%
10% reducere suplimentară pentru majoritatea hotelurilor din Albena
3. Stațiunea Sf. Constantin & Elena
Azalia 4★ – reducere 35% (min. 5 nopți în sezon)
Astor Garden 5★ – reducere 35%
Ensana Aquahouse Hotel & SPA 5★ – reducere 35% pentru sejururi aproape tot anul
4. Nisipurile de Aur – campanie Black Friday
Perioada rezervări: 14.11–05.12.2025
Atlas 4★ – reducere 35%
Astera 4★ – reducere 35%
BULGARIA – Destinații montane
Bansko
Saint Ivan Rilski Hotel 4★
-20% (min. 6 nopți) / -15% (max. 5 nopți) – rezervări 16–24.11
MPM Hotel Guinness 4★
Reduceri între 5% și 35%, în funcție de perioadă (noiembrie 2025 – aprilie 2026)
MPM Hotel Sport 4★ – Bansko
Reduceri între 5% și 40%, pe perioade distincte (05.12.2025 – 14.04.2026)
Pamporovo
Hotel Orpheus 4★
Early Booking 13–18%, în funcție de perioadă
MPM Hotel Merryan 3★
Reduceri între 5% și 40% (12.12.2025 – 13.03.2026)
TOPOLA SKIES GOLF & SPA Resort 4★ – Kavarna
Reducere 40%
Sejur minim: 5 nopți
Rezervări: 13–24.11.2025
Admiral 5★, Sofia 4★ și Madara 4★ – Nisipurile de Aur
Reduceri suplimentare de 5% (Admiral, Sofia)
Reducere -20% pentru Madara (sejur min. 3 nopți)
ROMÂNIA – Litoral (reduceri până la 70%)
Mamaia
• Mamaia Riviera 3* – 30% reducere + 2 șezlonguri gratuite/cameră/zi (până la 24.11)
• Hawaii 4* – 20% reducere + acces gratuit la parcare privată și plaja privată (șezlong & umbrelă) (până la 24.11)
• Marea Neagră 3* – 15% reducere + șezlong gratuit pe plajă
• Astoria 3* – 25% reducere (până la 23.11)
• Florida 3* – 25% reducere (până la 24.11)
• Palas 4* – 30% reducere (până la 23.11)
• Scandinavia 4* – 20% reducere (până la 31.12)
• Voila Mamaia 3* – 20% reducere (până la 24.11)
• Hotel Bueno 3* – 30% reducere (până la 23.11)
• Victoria Resort 3* – 30% reducere (până la 30.11)
• Amiral 4* – 25% reducere (până la 24.11)
• Condor 4* – 25% reducere (până la 24.11)
• Majestic 3* – 35% reducere (până la 30.11)
• Phoenicia Royal 5* – 60% reducere (până la 30.11)
• Vila Cocor 3* – 25% reducere + 2 șezlonguri cu umbrelă/zi GRATUITE (până la 30.11)
Eforie Nord
• Belvedere 3* – 28% reducere (până la 30.11)
• Valul Magic 3* – 35% reducere (până la 30.11)
• Pinguin 3* – 33% reducere (până la 30.11)
Neptun
• Complex Phoenicia Blue View – până la 70% reducere (până la 30.11)
• Cocor Spa – 22% reducere (până la 24.11)
• Terra 4* – 15% reducere (până la 31.12)
• Doina 3* – 25% reducere (până la 30.11)
• Apollo 3* – 20% reducere (până la 24.11)
TURCIA – Kusadasi, Bodrum, Antalya (de la 120 € / persoană)
Perioada rezervări: 14–30.11.2025
Tarife pentru sejururi de min. 5 nopți începând cu 01.05.2026.
Exemple Kusadasi
Ponz 3★ – 138 €, demipensiune
Surtel 3★ – 143 €, all inclusive
Arora 4★ – 164 €, all inclusive
Signature Blue 5★ – 170 €, all inclusive
Kustur Club 5★ – 233 €, ultra all inclusive
Liberty Kusadasi 5★ – 296 €, ultra all inclusive
Bodrum – de la 120 €
Sunpoint 3★ – 120 €, all inclusive
Club Shark 4★ – 141 €
Royal Asarlik Beach 5★ – 200 €, UAI
Antalya
Ozkaymak Falez 5★ – 266 €, UAI
Porto Bello 5★ – 338 €, UAI
GRECIA 2026 – Reduceri până la 30% (din 14–30 noiembrie)
Thassos
Ilio Mare 5★ – 171 €, DP
Royal Paradise 5★ – 212 €, MD
Halkidiki
4 You Apartments 3★ – 98 €, MD
Flegra Palace 4★ – 141 €, MD
Portes Beach 4★ – 144 €, DP
Portes Lithos 5★ – 308 €, DP
Domes Noruz 5★ – 317 €, DP
Riviera Olimpului
Rodon 3★ – 128 €, MD
Dion Palace 5★ – 260 €, AI
Campania IRI Travel combină avantajele celor mai populare perioade de promoții într-un singur eveniment care acoperă întreg sezonul 2026. Reducerile reale, gama diversă de hoteluri și beneficiile suplimentare transformă această ediție într-una dintre cele mai consistente oferte de Black Friday din turismul românesc.
Despre IRI TRAVEL
IRI Travel este una dintre cele mai importante agenții de turism din România, cu o experiență de aproape 20 ani pe piață și parteneriate solide cu hoteluri și operatori internaționali. Agenția oferă pachete complete pentru litoralul românesc, Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania, dar și circuite, city break-uri și vacanțe tematice, fiind recunoscută pentru profesionalism, diversitate și prețuri competitive.
