Locul instagramabil din Delta Dunării cunoscut de foarte puțini turiști: Este sălbăticia de la poarta orașului Sulina / video + foto

Dacă ajungi la Sulina, cu siguranță vei remarca faptul că Dunărea este foarte aglomerată, din cauza zecilor de nave de mare tonaj care merg în amonte sau aval cu mărfuri. Din acest punct de vedere, aparte de faptul că Sulina este un oraș slab populat, chiar poți simți mult forfotă și activitate în cel mai estic oraș românesc. Ai putea zice că trebuie să te afunzi mult în profunzimea deltei pentru a descoperi sălbăticia autentică, însă nu este deloc așa, pentru că la doar câteva sute de metri de Sulina se află unul dintre cele mai instagramabile locuri din deltă.

În amonte de Sulina, paralel cu brațul Dunării se află așa-numitul Canal al Îndrăgostiților. Cu o lungime de circ 2 mile marine, acesta este preferat de iubitorii turelor cu caiac, iar potrivit lui Călin Ene de la Sulina Fabuloasă, acest canal reprezintă exact „delta de odinioară“, chiar dacă la doar câteva zeci de metri de el circulă nave de zeci de mii de tone.

„Acest canal nu are nume pe hartă, dar unii îi spun Canalul Îndrăgostiților, alții îi spun Canalul su Sălcii sau Canalul de la Mila 3. Este un canal care, cu toate că este foarte aproape de Sulina, este sălbatic. Trebuie să te duci mult spre alte direcții ca să ajungi la o astfel de sălbăticie. Acolo e exact delta ca odinioară, este sălbăticia de la poarta orașului.

Pe acest canal sunt flori de Nu-mă-uita, are și câteva tufe de nuferi, sunt cuiburi de pițigoi pungar, sunt prigorii, stârci etc. Este un canal foarte spectaculos și dacă vrei deltă și sălbăticie, dar nu vrei să ieși din confortul tău, este exact ce trebuie. Canalul are aproximativ 4 kilometri“, a spus Călin Ene de la Sulina Fabuloasă.

Mulți ar putea fi reticenți când vine vorba de caiac, deoarece este o ambarcațiune mică, ce poate da impresia de instabilitate, însă Călin Ilie a explicat faptul că în czul turelor de agrement, caiacele sunt special concepute pentru a fi stabile și a putea fi folosite de oricine, inclusiv de cei fără pregătire.

„Pentru un om activ, o tură cu caiacul pe acest canal nu este grea și oricine o poate duce. Se merge într-un ritm lejer. Mulți sunt temători și au impresia că dacă se urcă în caiac, acesta se răstoarnă. Este o barieră psihologică. În România, piața de caiac de agrement este relativ nouă. A existat doar caiacul acela competițional, care e foarte îngust, foarte subțire și instabil, tocmai pentru că este pentru profesioniști, pentru viteză.

Prima întrebare a turiștilor e următoarea: Dacă mă răstorn, cum știu să ies? În primul rând, probabilitatea să te răstorni este foarte mică, deoarece caiacele sunt stabile și sunt pentru începători sau pentru neinițiați. În al doilea rând, nu trebuie să știi să ieși din apă dacă te răstorni, pentru că vesta de salvare este 100% sigură și nici nu apuci să faci ceva. Când deschizi ochii, deja ești la suprafață, plutind lângă caiac. Sunt lucruri mult mai periculoase în deltă decât a te răsturna cu caiacul“, a spus, pentru DC News, Călin Ene de la Sulina Fabuloasă.

Tura cu caiacul pe acest canal durează de regulă 1-2 ore, timp în care te poți bucura de peisajele instagramabile pe care le oferă natura. Contrastul puternic dintre albastrul cerului, verdele sălciilor, galbenul stufului și albul norilor cu siguranță fac din Canalul Îndrăgostiților unul dintre cele mai instagramabnile locuri din Delta Dunării.

