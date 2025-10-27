O nouă creștere de TVA în HoReCa ar putea duce la închiderea multor firme care fac turism în Delta Dunării, deoarece puterea de cumpărare turiștilor, în mare parte români, ar scădea și le-ar fi tot mai dificil să își permită câteva zile de relaxare în Rezervația Biosferei.

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Ștefan Paul Ivanov, președinte al Asociației Operatorilor Navelor de Agrement și Transport Rapid, a tras un semnal de alarmă cu privire la o potențială creștere a TVA de la 1 ianuarie 2026.

„Nu vrem să gândim negativ sau la un scenariu mai sumbru, deoarece e vorba de puterea de cumpărare a oamenilor la nivel național. Ponderea cea mai mare de turiști în Delta Dunării este reprezentată de români. Străinii au și ei o pondere, dar nu este majoritară.

O nouă creștere de TVA, pentru mulți ar însemna închiderea activității, cu siguranță. Ar rămâne doar câteva societăți care ar putea să supraviețuiască, cele care au reușit să integreze serviciile naționale cu cele internaționale, în care au reușit să echilibreze puțin balanța. Cei mai mulți, din păcate, vor trebui să-și închidă ușile“, a spus Ștefan Paul Ivanov, adăugând că, atunci când puterea de cumpărare scade, „primele care sunt tăiate de pe lista de cheltuieli a oamenilor sunt plecările“.

Foto: Gabriela Pleș

De asemenea, președintele Asociației Operatorilor Navelor de Agrement și Transport Rapid, a spus că eventuala creștere a salariului minim de la aceeași dată nu ar influența cu nimic puterea de cumpărare a românilor, deoarece prețurile serviciilor turistice ar putea fi mai mari cu până la 30%.

„Nu este relevant, deoarece creșterea salariului minim ar fi doar cu 50-100 de lei. Diferența față de o potențială creștere a TVA, la 24%, va fi mai mare. Practic, toate prețurile vor crește cu 20-30%, iar să umbli în bugetul unui român să îi iei 20% înseamnă mult“, a mai precizat Ștefan Paul Ivanov.