De ce creșterea TVA nu a fost o măsură productivă? Mircea Coșea, explicații

În ultimele săptămâni, în spațiul public au apărut mai multe semnale că taxa pe valoare adăugată (TVA) ar putea crește din nou, începând cu anul viitor, în sectorul HoReCa. De asemenea, Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe, nu a exclus ca aceasta să se aplice generalizat.

În aceste condiții, Mircea Coșea, profesor de economie, a spus că mărirea TVA nu a fost o măsură bună, deoarece a redus consumul și a stimulat „economia gri“.

„După părerea mea, toate măsurile care vizau reducerea consumului, pentru că și creșterea TVA a dus la reducerea consumului, nu pot avea efecte pozitive. Mărirea TVA nu crește colectarea deloc, ba din contră, o reduce, pentru că scade consumul și se dezvoltă economia gri. După părerea mea, creșterea TVA a fost o măsură greșită și nu trebuia să aibă loc“, a zis Mircea Coșea.

Prețul produselor nu crește din cauza măririi TVA. Mircea Coșea, explicație

Profesorul de economie a atenționat că o nouă creștere a TVA în HoReCa ar putea să afecteze și mai mult acest sector, în care România ar putea să aibă succes. În plus, Mircea Coșea a explicat faptul că prețurile de la raft nu sunt generate de creșterea TVA, ci de creșterea prețurilor la energie și de inflație.

„Ar fi o greșeală, pentru că orice creștere de TVA duce la scăderea colectării. E o chestiune de manual. După părerea mea, HoReCa ar trebui să fie o prioritate a acestui Guvern. România trebuie să dezvolte serviciile HoReCa. Asuprirea cu fel de fel de impozite și taxe a acestui sector nu e un lucru bun, pentru că este unul dintre domeniile în care țara noastră ar putea să aibă succes.

Creșterea TVA nu duce la o colectare la nivelul la care TVA crește. Prețurile în România nu cresc din cauza TVA, ci din cauza inflației, din cauza prețului la energie și a tuturor serviciilor care țin de producerea și transportul energiei, fie electrică, fie carburant, fie gaz. Creșterea TVA nu a dus nici la o creștere accentuată a prețurilor, însă din punct de vedere al Guvernului este cea mai simplă metodă de a aduce bani la buget, pentru că nu necesită efort, nici conceptual, nici logistic“, a explicat, pentru DC News, profesorul de economie Mircea Coșea.