€ 5.0927
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Economie

 
Data publicării: 19:17 12 Oct 2025

EXCLUSIV De ce creșterea TVA nu a fost o măsură productivă? Mircea Coșea, explicații
Autor: Ioan-Radu Gava

bani lei bancnote portofel leu ron cheltuieli facturi investitii (3) Sursa foto: Agerpres
 

Mircea Coșea, profesor de economie, a vorbit despre o posibilă nouă cretere a TVA.

În ultimele săptămâni, în spațiul public au apărut mai multe semnale că taxa pe valoare adăugată (TVA) ar putea crește din nou, începând cu anul viitor, în sectorul HoReCa. De asemenea, Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe, nu a exclus ca aceasta să se aplice generalizat.

În aceste condiții, Mircea Coșea, profesor de economie, a spus că mărirea TVA nu a fost o măsură bună, deoarece a redus consumul și a stimulat „economia gri“. 

„După părerea mea, toate măsurile care vizau reducerea consumului, pentru că și creșterea TVA a dus la reducerea consumului, nu pot avea efecte pozitive. Mărirea TVA nu crește colectarea deloc, ba din contră, o reduce, pentru că scade consumul și se dezvoltă economia gri. După părerea mea, creșterea TVA a fost o măsură greșită și nu trebuia să aibă loc“, a zis Mircea Coșea.

CITEȘTE ȘI                   -                    EXCLUSIV Program de relansare economică, anunțat de PSD. Mircea Coșea spune ce ar trebui să conțină

Prețul produselor nu crește din cauza măririi TVA. Mircea Coșea, explicație

Profesorul de economie a atenționat că o nouă creștere a TVA în HoReCa ar putea să afecteze și mai mult acest sector, în care România ar putea să aibă succes. În plus, Mircea Coșea a explicat faptul că prețurile de la raft nu sunt generate de creșterea TVA, ci de creșterea prețurilor la energie și de inflație.

„Ar fi o greșeală, pentru că orice creștere de TVA duce la scăderea colectării. E o chestiune de manual. După părerea mea, HoReCa ar trebui să fie o prioritate a acestui Guvern. România trebuie să dezvolte serviciile HoReCa. Asuprirea cu fel de fel de impozite și taxe a acestui sector nu e un lucru bun, pentru că este unul dintre domeniile în care țara noastră ar putea să aibă succes.

Creșterea TVA nu duce la o colectare la nivelul la care TVA crește. Prețurile în România nu cresc din cauza TVA, ci din cauza inflației, din cauza prețului la energie și a tuturor serviciilor care țin de producerea și transportul energiei, fie electrică, fie carburant, fie gaz. Creșterea TVA nu a dus nici la o creștere accentuată a prețurilor, însă din punct de vedere al Guvernului este cea mai simplă metodă de a aduce bani la buget, pentru că nu necesită efort, nici conceptual, nici logistic“, a explicat, pentru DC News, profesorul de economie Mircea Coșea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mircea cosea
cresterea tva
guvernul bolojan
horeca
tva
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
MAE: Atenționare de călătorie în Grecia
Publicat acum 10 minute
Atac armat în SUA: 4 morți și zeci de răniți
Publicat acum 54 minute
Stelian Bujduveanu (PNL), anunțul zilei privind candidatura sa la alegerile pentru Primăria București
Publicat acum 1 ora si 7 minute
De ce creșterea TVA nu a fost o măsură productivă? Mircea Coșea, explicații
Publicat acum 1 ora si 8 minute
România - Austria: Tricolorii își joacă ultima șansă pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Oct 2025
Medicul Corina Aricescu a murit. „Rămân în urmă miile de pacienți în viața cărora a contribuit în ultimii 23 de ani”
Publicat pe 10 Oct 2025
Oana Țâfnoiu, nervoasă la Digi 24! Prelipceanu i-a pus o întrebare simplă, iar ministra i-a retezat-o
Publicat pe 10 Oct 2025
Preot, după ce medicul Corina Aricescu a murit: De cât e nevoie ca să intri în Rai? 15 minute
Publicat pe 10 Oct 2025
Decizia care l-ar putea transforma pe Bolojan într-un premier foarte popular. Chirieac: Ar crește mult în sondaje
Publicat pe 10 Oct 2025
Răsturnare de situație cu Premiul Nobel pentru Pace: Gestul sublim făcut de María Corina Machado
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close