€ 5.0920
|
$ 4.3235
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3235
 
DCNews Economie Taxa Temu, de râsu'-plânsu'. Elena Cristian: Un întreg flux care n-a fost pus la punct
Data actualizării: 16:03 29 Dec 2025 | Data publicării: 16:01 29 Dec 2025

Taxa Temu, de râsu'-plânsu'. Elena Cristian: Un întreg flux care n-a fost pus la punct
Autor: Iulia Horovei

pachet colet Colet primit din afara UE, taxat. Sursa foto: Freepik
 

Începând cu anul 2026, românii se vor confrunta cu noi taxe și impozite, printre care recalcularea impozitului auto în funcție de poluare, taxe mai mari pe proprietăți, dar și taxe la coletele din afara UE.

Începând cu 1 ianuarie 2026, intră în vigoare legea care modifică taxele și impozitele românilor. Printre schimbările aduse de noile reglementări se numără și recalcularea impozitului auto în funcție de norma de poluare, dar și introducerea unei taxe de 25 de lei pentru coletele cu valoare sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene, cunoscută precum „taxa Temu”.

Elena Cristian, analistă DC Business, nu crede că autoritățile sunt pregătite să pună în aplicare noua lege, semnalând lipsa unei metodologii în ceea ce privește recalcularea taxei auto la nivel local, dar și neclarități în ceea ce privește noua taxă pe coletele care vin din afara spațiului comunitar.

Elena Cristian: „Nimeni nu știe cum se va plăti taxa. În baza a ce?”

„Sunt atât de multe de comentat... Mie mi se pare de râsu'-plânsu'. Aș putea să râd dacă n-ar fi cu adevărat de plâns. Chiar îmi spunea o cunoștință care a spus că a comandat foarte multe produse pe site-urile chinezești. N-au ajuns în acest an și, cu siguranță, nu vor mai ajunge până la finalul anului. Și vor ajunge cu taxă, deși le-a comandat fără taxă. 

Nimeni nu știe cum se va plăti taxa. În baza a ce? Curierul nu va ști în ce bază să emită o chitanță și în ce bază să-i perceapă acea taxă. Este un întreg flux care n-a fost pus la punct. Dacă vrem să plătim taxa pe mașini de la 1 ianuarie 2026 nu vom ști cum să facem, pentru că primăriile nu au încă o metodologie de calcul, nu au o bază de date, nu știu cum să calculeze impozitul auto. Nici nu vor putea să o facă în următoarele 30-60 de zile, până când nu vor pune la punct baza de date”, a declarat analista DC Business, Elena Cristian, în direct la România TV.

Citește și: Victorie pentru Ilie Bolojan. CCR a decis că taxele pot fi majorate de la 1 ianuarie 2026

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
taxe
impozite
elena cristian
analiza
temu
impozit auto
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Taxa Temu, de râsu'-plânsu'. Elena Cristian: Un întreg flux care n-a fost pus la punct
Publicat acum 32 minute
Zeci de aeronave de război chineze, detectate în jurul Taiwanului: Cum explică China exercițiul „Misiune Justiție-2025”
Publicat acum 46 minute
Cum a supraviețuit un pisoi blocat într-o maşină de spălat aflată în funcțiune. Detaliul cheie care l-a scăpat pe Anacleto
Publicat acum 51 minute
Când începe sezonul de schi în Poiana Braşov
Publicat acum 1 ora si 4 minute
DNA: Doi directori ai ELCEN București, trimiși în judecată pentru luare de mită
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 27 Dec 2025
Horoscopul banilor 2026. Interviu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
Publicat acum 3 ore si 19 minute
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat acum 19 ore si 12 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat pe 27 Dec 2025
Avarie majoră. Bucureșteni fără căldură și apă caldă în patru sectoare. Anunțul Primăriei Capitalei
 
ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

vezi arhiva de editoriale
 
x close