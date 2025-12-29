Taxa Temu, de râsu'-plânsu'. Elena Cristian: Un întreg flux care n-a fost pus la punct

Începând cu 1 ianuarie 2026, intră în vigoare legea care modifică taxele și impozitele românilor. Printre schimbările aduse de noile reglementări se numără și recalcularea impozitului auto în funcție de norma de poluare, dar și introducerea unei taxe de 25 de lei pentru coletele cu valoare sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene, cunoscută precum „taxa Temu”.

Elena Cristian, analistă DC Business, nu crede că autoritățile sunt pregătite să pună în aplicare noua lege, semnalând lipsa unei metodologii în ceea ce privește recalcularea taxei auto la nivel local, dar și neclarități în ceea ce privește noua taxă pe coletele care vin din afara spațiului comunitar.

Elena Cristian: „Nimeni nu știe cum se va plăti taxa. În baza a ce?”

„Sunt atât de multe de comentat... Mie mi se pare de râsu'-plânsu'. Aș putea să râd dacă n-ar fi cu adevărat de plâns. Chiar îmi spunea o cunoștință care a spus că a comandat foarte multe produse pe site-urile chinezești. N-au ajuns în acest an și, cu siguranță, nu vor mai ajunge până la finalul anului. Și vor ajunge cu taxă, deși le-a comandat fără taxă.

Nimeni nu știe cum se va plăti taxa. În baza a ce? Curierul nu va ști în ce bază să emită o chitanță și în ce bază să-i perceapă acea taxă. Este un întreg flux care n-a fost pus la punct. Dacă vrem să plătim taxa pe mașini de la 1 ianuarie 2026 nu vom ști cum să facem, pentru că primăriile nu au încă o metodologie de calcul, nu au o bază de date, nu știu cum să calculeze impozitul auto. Nici nu vor putea să o facă în următoarele 30-60 de zile, până când nu vor pune la punct baza de date”, a declarat analista DC Business, Elena Cristian, în direct la România TV.

