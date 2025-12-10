€ 5.0897
Victorie pentru Ilie Bolojan. CCR a decis că taxele pot fi majorate de la 1 ianuarie 2026
Data actualizării: 11:26 10 Dec 2025 | Data publicării: 11:20 10 Dec 2025

BREAKING NEWS Victorie pentru Ilie Bolojan. CCR a decis că taxele pot fi majorate de la 1 ianuarie 2026
Autor: Ioan-Radu Gava

Ilie Bolojan Ilie Bolojan, premierul României. Inquam Photos/ Octav Ganea
 

CCR a respins sesizarea AUR privind creșterea taxelor de la 1 ianuarie 2026.

Curtea Constituțională a României a respins, miercuri, obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Obiecția de neconstituționalitate fusese formulată de senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor.

Astfel, taxele locale vor crește de la 1 ianuarie 2026 cu aproximativ 70%.

În primă fază, Curtea Constituțională a stabilit ca termen pentru discutarea acestei legi data de 21 ianuarie 2026, însă Guvernul a cerut preschimbarea acestuia.

Legea are ca obiect de reglementare instituirea unui pachet de măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, precum și modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar, al insolvenței și în domenii conexe, cu accent pe: utilizarea eficientă a resurselor statului român prin gestionarea prudentă a zonelor de optimizare fiscală, respectiv pentru a asigura un tratament egal, nediscriminatoriu și transparent al tuturor plătitorilor de impozite și taxe; restructurarea facilităților fiscale, mai ales a acelor categorii de facilități fiscale care și-au atins obiectivele, iar menținerea acestora nu se mai justifică în perioade de deficit bugetar excesiv.

De asemenea, legea prevede reașezarea sistemului de impunere în sfera taxelor și impozitelor locale; instituirea unor noi reglementări fiscale pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit; utilizarea eficientă a fondurilor publice alocate pentru finanțarea diferitelor categorii de servicii publice la nivelul autorităților publice centrale, autorităților publice locale, instituțiilor publice de interes.

Comentarii

