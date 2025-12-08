Resturile de pește, mai sănătoase decât fileurile scumpe. Mihaela Bilic: Mai mult calciu, fier, colagen și Omega-3

În timp ce mulți dintre noi caută „peștele perfect”, nutriționistul Mihaela Bilic ne amintește că adevărata valoare nu stă întotdeauna în fileurile scumpe din vitrină. Un studiu recent scoate la lumină un adevăr surprinzător: bucățile considerate mai puțin nobile ale peștelui – înotătoarele, capetele sau burțile – pot fi, de fapt, mult mai bogate în nutrienți decât preparatele premium.

Mihaela Bilic: Produsele din pește preparate cu ingrediente secundare pot conține de până la 20 ori mai mult calciu

"Peștele mai puțin nobil e mai bogat în nutrienți. O companie finlandeză de tehnologie pentru industria fructelor de mare a publicat niște date surprinzătoare: produsele din pește mai puțin nobile obținute din filetarea somonului, adică înotătoarele, capetele și burțile, conțin niveluri semnificativ mai mari de nutrienți esențiali față de fileurile premium.

Conform analizei, produsele din pește preparate cu ingrediente secundare pot conține de până la 20 ori mai mult calciu, de 5 ori mai mult colagen marin, de 2 ori mai mult fier și de 10 ori mai mult zinc la 100 g, comparativ cu produsele din file. Studiul a constatat, de asemenea, niveluri ridicate de vitamina D și acizi grași omega-3 în aceste bucăți secundare.

De ce acest tip de produse din pește conțin mai mulți nutrienți



Concentrațiile mai mari de nutrienți se datorează prezenței crescute a oaselor și cartilajului în materiile prime, care îmbunătățesc conținutul de calciu și vitamina D. Compania a menționat că nivelurile de colagen marin din produsele pe bază de “sidestream” (un fel de resturi rămase de la tranșatea peștelui), pot ajunge la 2g/ porție, comparabil cu concentrația din suplimentele de colagen de pe piață. Se creează astfel oportunitatea de a utiliza părți ale peștelui considerate cu valoare scăzută pentru obținerea unor produse de consum cu densitate nutrițională ridicată.

O preocupare nutrițională tot mai mare o reprezintă aportul de fier, în special la femei. Analiza indică faptul că segmentele secundare de somon conțin dublul cantității de fier față de fileuri, prin urmare produsele obținute din astfel de ingrediente ar ajuta la corectarea deficitului de fier și ar îmbunătăți și eficiența procesării peștelui.

Compania a declarat că această abordare este sustenabilă și aduce plus valoare procesatorilor: se pot valorifica materiile prime cu randament scăzut și este satisfăcută și cererea de produse marine bogate în nutrienți.

Conserva de sardine în sos tomat, plină de acizi grași esențiali Omega-3

Din aceeași categorie, a produselor ieftine cu valoare nutritiva ridicată, face parte și conserva de sardine în sos tomat. Sardina este un pește care se hrănește direct cu alge, deci concentrează în carnea ei cea mai mare cantitate de acizi grași esențiali omega 3. Pentru sardine nu există acvacultură, este un pește sălbatic prin definiție și nici risc de contaminare cu mercur nu are.

De ce conservă de sardine? Pentru că este fiartă bine și peștele se poate consuma cu tot cu oase, de unde aportul mare de calciu și fier. Iar varianta în sos tomat are calorii mai puține decât cea în ulei și o aciditate crescută, care potențează absorția fierului.

Suntem în Postul Crăciunului, dar nu uitați că în fiecare weekend este dezlegare la pește. Până și religia știe că peștele este prea valoros pentru echilibrul nostru nutrițional ca să fie eliminat din meniu. Nu vă stresați ca să găsiți peștele perfect, important este să mâncăm pește măcar de 2 ori/săptămână, indiferent că este proaspăt sau congelat, gras sau slab, sălbatic sau de acvacultură… pește să fie!", a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.

Câte zile cu dezlegare la pește au mai rămas până la Crăciun

Pe durata Postului Crăciunului, credincioșii se bucură de 12 zile cu dezlegare la pește, când este permis consumul de pește, vin și untdelemn. Până la Crăciun au mai rămas următoareșe zile cu dezlegare la pește:

13 decembrie (Sâmbătă) – Sf. Ier. Dosoftei, mitr. Moldovei; † Sf. M. Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie și Orest; Sf. Mc. Lucia, fecioara din Siracuza

14 decembrie (Duminică) – Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie

20 decembrie (Sâmbătă) – Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului; Sf. Sfinţiţ Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei (Sâmbăta dinaintea Nașterii Domnului)