Catastrofă aviatică în Pirineii francezi. Un instructor de zbor şi patru cursanţi au murit cumplit

Anunţul îngrozitor a fost făcut luni de procurorii din oraşul Foix, sud-vest, transmite dpa. Avionul monomotor a fost găsit duminică seara, la o altitudine de aproximativ 2.000 de metri, pe un teren acoperit de zăpadă, în urma unui apel de urgenţă. Încă nu a fost stabilită cauza accidentului.

Un instructor de zbor şi patru cursanţi au murit

Cei morți sunt un instructor de zbor în vârstă de 25 de ani şi trei studenţi de la Colegiul Naţional de Aviaţie Civilă (ENAC) din Toulouse, cu vârste cuprinse între 18 şi 21 de ani.

Procurorii au precizat că a fost emis un apel de urgenţă, după ce zborul nu a revenit potrivit programului pe aerodromul din Saint-Girons, la sud de Toulouse.

Operațiune dificilă de recuperare într-o zonă greu accesibilă din Pirineii francezi

Aeronava a fost găsită, cu ajutorul a două elicoptere, pe un teren inaccesibil, în întuneric. Operaţiunea de recuperare a cadavrelor a fost îngreunată din cauza faptului că locul accidentului nu poate fi accesat pe şosea.

ENAC pregăteşte piloţi pentru compania aeriană Air France şi pentru aviaţia civilă, notează Agerpres.

Vezi și - Un avion turcesc cu 20 de militari s-a prăbușit în Georgia - VIDEO