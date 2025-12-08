€ 5.0899
|
$ 4.3664
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0899
|
$ 4.3664
 
DCNews Stiri Catastrofă aviatică în Pirineii francezi. Un instructor de zbor şi patru cursanţi au murit cumplit
Data actualizării: 19:56 08 Dec 2025 | Data publicării: 18:43 08 Dec 2025

Catastrofă aviatică în Pirineii francezi. Un instructor de zbor şi patru cursanţi au murit cumplit
Autor: Darius Mureșan

Lumanare Foto ilustrativ Pexels - Lumânare
 

Patru oameni au murit după ce un avion uşor s-a prăbuşit în Pirineii francezi.

Anunţul îngrozitor a fost făcut luni de procurorii din oraşul Foix, sud-vest, transmite dpa. Avionul monomotor a fost găsit duminică seara, la o altitudine de aproximativ 2.000 de metri, pe un teren acoperit de zăpadă, în urma unui apel de urgenţă. Încă nu a fost stabilită cauza accidentului.

Un instructor de zbor şi patru cursanţi au murit 

Cei morți sunt un instructor de zbor în vârstă de 25 de ani şi trei studenţi de la Colegiul Naţional de Aviaţie Civilă (ENAC) din Toulouse, cu vârste cuprinse între 18 şi 21 de ani.

Procurorii au precizat că a fost emis un apel de urgenţă, după ce zborul nu a revenit potrivit programului pe aerodromul din Saint-Girons, la sud de Toulouse.

Operațiune dificilă de recuperare într-o zonă greu accesibilă din Pirineii francezi

Aeronava a fost găsită, cu ajutorul a două elicoptere, pe un teren inaccesibil, în întuneric. Operaţiunea de recuperare a cadavrelor a fost îngreunată din cauza faptului că locul accidentului nu poate fi accesat pe şosea.

ENAC pregăteşte piloţi pentru compania aeriană Air France şi pentru aviaţia civilă, notează Agerpres.

Vezi și - Un avion turcesc cu 20 de militari s-a prăbușit în Georgia - VIDEO

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

muntii pirinei
avion prabusit
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Ce ar face economistul Adrian Negrescu dacă ar fi în locul lui Ciprian Ciucu, noul primar ales al Bucureștiului
Publicat acum 38 minute
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu, care a ajuns să se trateze ”cu un vraci chinez”
Publicat acum 39 minute
O nouă zi liberă pentru români, de la stat, dar nu pentru toți: Iată cine beneficiază de ea
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Ionel Ganea îi aduce un omagiu fiului său de 2 ani mort în accident, la șase luni de la tragedie
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Resturile de pește, mai sănătoase decât fileurile scumpe. Mihaela Bilic: Mai mult calciu, fier, colagen și Omega-3
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Dec 2025
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 8 ore si 44 minute
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat acum 19 ore si 30 minute
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat acum 22 ore si 35 minute
Chirieac arată candidatul care a schimbat soarta alegerilor: "Am fi avut un alt primar"
Publicat pe 07 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 8-14 decembrie 2025
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close