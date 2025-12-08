€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Stiri Trimisul special al Consiliului Europei denunță „rusificarea” forțată a copiilor ucraineni
Data publicării: 10:39 08 Dec 2025

Trimisul special al Consiliului Europei denunță „rusificarea” forțată a copiilor ucraineni
Autor: Elena Aurel

vladimir putin, președintele Rusiei Preşedintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres
 

Rusia comite „crime de război evidente” prin răpirea copiilor ucraineni și încercarea de a le șterge identitatea prin procese de „rusificare”, a declarat trimisul special al Consiliului Europei pentru situația copiilor din Ucraina.

Rusia comite "crime de război evidente" prin răpirea copiilor ucraineni şi supunerea lor unor procese de "rusificare" pentru a le şterge identitatea, a denunţat luni în cadrul Forumului de la Doha trimisul special al Consiliului Europei pentru situaţia copiilor din Ucraina, islandezul Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir, citat de EFE, citată de Agerpres. 

"Orice fiinţă umană normală înţelege cât de profund greşit este să furi copiii altor oameni, să le iei identitatea şi să le interzici să vorbească propria limbă", a afirmat Gylfadottir într-o declaraţie acordată EFE, în care a calificat toate acestea drept "crime de război evidente".

În acest sens, trimisul special al Consiliului Europei a arătat direct spre Federaţia Rusă, care a simplificat procesele de adopţie şi de schimbare a numelor copiilor deportaţi pentru a-i integra forţat în societatea rusă şi de a le elimina identitatea şi rădăcinile ucrainene.

Consiliul Europei a documentat cazuri în care "în special bărbaţi mai tineri sunt antrenaţi să meargă pe front şi să lupte împotriva propriilor compatrioţi, aceiaşi care îşi sacrifică viaţa luptând pentru viitorul copiilor lor", a declarat diplomatul islandez în cadrul Forumului de la Doha privind pacea şi securitatea globale.

Acest proces de "rusificare fundamental greşit", potrivit lui Gylfadottir, include reeducarea ideologică şi interzicerea limbii ucrainene, ceea ce Curtea Penală Internaţională (CPI) a clasificat drept crime de război, pentru care a emis mandate de arestare pe numele preşedintelui rus Vladimir Putin şi al comisarului acestuia pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova, pe bază de "date şi probe".

VEZI ȘI:  Germania cere Chinei să-și folosească influența asupra Rusiei pentru un armistițiu în Ucraina

Deportări sistematice ale copiilor ucraineni

Faptele denunţate de Gylfadottir se înscriu într-un model sistematic de deportări forţate care au afectat cel puţin 20.000 de copii ucraineni de la începutul invaziei ruse în februarie 2022, conform datelor ONU.

Kievul estimează că peste 19.000 de copii au fost duşi cu forţa pe teritoriul rus sau în zonele ocupate, unde sunt supuşi adopţiilor forţate în scopul "rusificării" şi chiar internaţi în tabere de antrenament militar.

Adunarea Generală a ONU a aprobat săptămâna trecută o rezoluţie neconstrângătoare din punct de vedere juridic care cere Rusiei să returneze imediat aceşti copii şi să înceteze practici precum "schimbarea statutului" lor, consideraţi de Moscova drept "trofee de război", potrivit Kievului.

În faţa acestei crize, Consiliul Europei urmăreşte îndeaproape aceste infracţiuni pentru a denunţa comiterea lor, sprijinind proiectele comunităţii şi organizaţiilor internaţionale de a-i găsi pe aceşti copii dispăruţi şi de a strânge probe pentru tragerea la răspundere a celor responsabili.

"Nu avem un număr exact, dar avem date, dovezi, rapoarte şi cunoştinţe că acest lucru se întâmplă", a spus el, subliniind necesitatea ca această problemă să ocupe "un loc important în agenda" oricăror negocieri de pace.

Gylfadottir, care a subliniat angajamentul Consiliului Europei faţă de "valorile fundamentale" ale protecţiei copilului în timp de război, a insistat că pentru o "pace justă şi echitabilă" în Ucraina, copiii răpiţi trebuie returnaţi familiilor lor, iar dreptul internaţional trebuie să fie respectat. Organizaţia paneuropeană, cu sediul la Strasbourg, este prezentă în Ucraina cu până la 100 de experţi pe teren.

VEZI ȘI: Macron avertizează China: UE ar putea introduce taxe vamale similare celor impuse de Trump

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

razboi ucraina rusia
vladimir putin
volodimir zelenski
deportari
crime de razboi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Doliu în fotbalul românesc. Un cunoscut antrenor a încetat din viață
Publicat acum 14 minute
Masajul și relaxarea: secretul unui scalp sănătos și efect anti-age pentru bărbați
Publicat acum 15 minute
Trump avertizează că achiziția Netflix-Warner Bros. ar putea deveni „o problemă”
Publicat acum 20 minute
Eșecul lui Drulă îl face pe Fritz să ceară schimbări radicale: E nevoie de un proiect de reînnoire a USR
Publicat acum 24 minute
Paradoxul României: Cereri legitime și tragedie colectivă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 44 minute
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 10 ore si 22 minute
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat acum 15 ore si 19 minute
Alertă la PNL! Chirieac: „E deja victorie?!” Răspunsul lui Ciucu / video
Publicat acum 13 ore si 27 minute
Chirieac arată candidatul care a schimbat soarta alegerilor: "Am fi avut un alt primar"
Publicat acum 18 ore si 56 minute
Se pregătește lovitura de final de an: Elena Cristian vine cu vestea proastă chiar în ziua alegerilor
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close