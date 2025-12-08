Trump îl critică pe Zelenski: Nu a citit propunerea americană de pace pentru Ucraina

Președintele american Donald Trump a declarat duminică seara că este ”puțin dezamăgit” că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a citit încă propunerea americană de pace pentru Ucraina.

”Am vorbit deci cu președintele (rus Vladimir) Putin, am vorbit cu conducerea ucraineană - în special cu Zelenski, președintele Zelenski - și trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit că președintele Zelenski nu a citit încă propunerea americană de a ajunge la o înțelegere în Ucraina”, a afirmat Trump, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor înaintea unei ceremonii de premiere la Washington, transmite Agerpres.

Propunerea americană, în discuții cu Moscova și Kiev

Propunerea de acord de pace dezvăluită de Washington în urmă cu trei săptămâni este subiectul unor discuții separate cu Moscova și Kievul, potrivit surselor oficiale. Trump a subliniat implicarea sa directă în negocieri, dar a arătat dezamăgirea față de lipsa reacției Ucrainei.

Impactul declarațiilor asupra negocierilor de pace

Reacția lui Trump ar putea influența modul în care Ucraina răspunde propunerilor americane și dinamica negocierilor cu Rusia, mai ales în contextul eforturilor internaționale de soluționare a conflictului.