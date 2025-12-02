Federica Mogherini și Stefano Sannino au fost reținuți preventiv în Belgia

Fosta șefă a diplomației Uniunii Europene, Federica Mogherini, și înaltul diplomat Stefano Sannino au fost reținuți marți în Belgia, în cadrul unei anchete complexe privind fraudarea procedurilor de atribuire a contractului pentru gestionarea Academiei Diplomatice a UE, conform Politico.

Operațiunea a fost coordonată de Parchetul European (EPPO) și sprijinită de poliția belgiană, care a efectuat percheziții simultane la Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), în clădirile Colegiului Europei din Bruges și în mai multe locuințe private.

Potrivit surselor judiciare, trei persoane, între care Mogherini și Sannino, au fost reținute preventiv. Nimeni nu a fost încă pus sub acuzare, iar un judecător de instrucție are la dispoziție 48 de ore pentru a decide dacă va dispune prelungirea măsurilor preventive sau punerea în libertate.

Cazul zguduie una dintre cele mai sensibile structuri ale instituțiilor europene și aduce în atenție posibile practici ilegale chiar în centrul mecanismelor de formare și recrutare a viitorilor diplomați ai Uniunii.

Suspiciuni privind favorizarea Colegiului Europei

Conform EPPO, există „suspiciuni puternice” că normele privind concurența loială au fost încălcate în momentul în care SEAE a atribuit Colegiului Europei licitația pentru organizarea Academiei Diplomatice, lansată în 2022. Ancheta urmărește să afle dacă instituția academică, condusă tot de Mogherini, în calitate de rector, ar fi primit în prealabil informații confidențiale despre criteriile de selecție, înainte de publicarea oficială a procedurii.

Dacă aceste suspiciuni se confirmă, ar putea fi vorba despre o formă gravă de fraudă în dauna bugetului UE, precum și despre o încălcare a regulilor de integritate etică la nivel înalt.

Perchezițiile au avut loc marți, inclusiv la sediul administrativ al SEAE de pe Rue d’Arlon 62 din Bruxelles, unde angajaților li s-a cerut să evacueze clădirea și să lase ușile birourilor descuiate pentru a permite investigatorilor acces complet la documente și sisteme informatice.

Mogherini și Sannino, figuri centrale ale diplomației europene

Federica Mogherini, fost vicepreședinte al Comisiei Europene și Înalt Reprezentant pentru Politică Externă între 2014 și 2019, conduce Colegiul Europei din 2020. Instituția este considerată pepiniera elitelor administrative europene.

Stefano Sannino, diplomat italian și unul dintre cei mai influenți oficiali ai UE, a fost secretar general al SEAE până în 2024. În prezent, el conduce departamentul Comisiei Europene pentru Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Golf. Reținerea sa provoacă o undă de șoc în interiorul Comisiei, unde era considerat un tehnocrat experimentat și discret.

Pentru moment, Comisia Europeană a refuzat să comenteze cazul, iar reacția oficială a fost una minimală: purtătorul de cuvânt, Anitta Hipper, a confirmat doar că poliția belgiană a efectuat descinderi „în legătură cu activități desfășurate în mandatul anterior”.

Context: o academie nouă, dar o anchetă veche

Surse din cadrul UE au dezvăluit pentru POLITICO că investigația EPPO a început înainte ca actualul șef al diplomației europene, Kaja Kallas, să preia mandatul. Așadar, ancheta vizează activități și decizii administrative din perioada anterioară, când Mogherini și Sannino aveau roluri cheie în SEAE și în Colegiul Europei.

Academia Diplomatică a UE, înființată pentru a uniformiza pregătirea diplomaților tineri ai blocului comunitar, a fost un proiect ambițios și foarte vizibil. Tocmai de aceea, suspiciunile privind nereguli în atribuirea contractului aferent ridică semne de întrebare asupra transparenței și integrității proceselor decizionale.

EPPO a confirmat, de asemenea, că a solicitat ridicarea imunității diplomatice pentru mai mulți suspecți, procedură rar utilizată, dar necesară în cazurile de suspiciune de fraudă și corupție la nivel înalt. Deocamdată, instituția nu a precizat ce persoane au fost vizate direct de această solicitare.

Reacții interne: liniște oficială, neliniște în culise

În cadrul briefingului zilnic al Comisiei Europene, jurnaliștii au cerut detalii despre posibile implicări ale angajaților actuali ai instituției în anchetă. Purtătorii de cuvânt au refuzat să ofere informații suplimentare, invocând caracterul confidențial al investigației și competența EPPO.

În interiorul SEAE, atmosfera a fost marcată de confuzie și tensiune. Un angajat care a dorit să rămână anonim a declarat că „nu s-a mai văzut niciodată o astfel de intervenție” și că perchezițiile au afectat activitatea normală a departamentelor. O altă sursă diplomatică a sugerat că este posibil să apară „dezvăluiri serioase” în zilele următoare, dat fiind faptul că investigatorii au ridicat documente și servere întregi.

Impactul politic și posibile consecințe

Reținerea unor figuri de prim rang din diplomația europeană ridică întrebări politice sensibile. Dosarul poate afecta credibilitatea instituțiilor europene, mai ales într-un moment în care tensiunile geopolitice și reformele interne cer un front unit.

Dacă ancheta confirmă favoritismul instituțional sau utilizarea abuzivă a funcțiilor publice, consecințele ar putea include:

anularea procedurii de atribuire a contractului,

demisii sau suspendări,

sancțiuni administrative severe,

eventuale acuzații penale, inclusiv pentru fraudă sau corupție.

În paralel, va exista presiune publică pentru clarificări privind modul în care SEAE gestionează licitațiile și programele de formare.

Ce urmează?

În următoarele 48 de ore, judecătorul de instrucție va decide dacă Mogherini, Sannino și al treilea suspect vor rămâne în arest, vor fi puși sub control judiciar sau vor fi eliberați.

EPPO va continua analiza documentelor ridicate, iar instituțiile europene se pregătesc pentru un posibil scandal major care poate afecta nu doar imaginea, ci și funcționarea mecanismelor interne de control și etică.

Ancheta, aflată în plină desfășurare, rămâne una dintre cele mai sensibile investigații care au vizat vreodată elita diplomatică a Uniunii Europene.