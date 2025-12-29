€ 5.0920
Stiri

DCNews Stiri Gafa de Crăciun a lui Jennifer Lopez. Ce a făcut artista
Data publicării: 20:21 29 Dec 2025

Gafa de Crăciun a lui Jennifer Lopez. Ce a făcut artista
Autor: Dana Mihai

jennifer-lopez_04196800 FOTO: Agerpres
 

Jennifer Lopez a fost prinsă de fani că și-a photoshopat fotografia.

De Crăciun, Jennifer Lopez, în vârstă de 56 de ani, s-a fotografiat în fața oglinzii. Ea purta o rochie roșie strălucitoare, cu un decolteu adânc, în timp ce zâmbea către iPhone-ul său portocaliu, pe care îl ținea în mână.

„Crăciun fericit tuturor!”, a scris artista în mesajul care a însoțit postarea.

Artista ar fi folosit un program de editare foto pentru fotografia respectivă, doar că telefonul a dat-o de gol. În fotografie se observă că iPhone-ul artistei este îndoit, lucru pe care mulți utilizatori l-au identificat drept un semn evident de editare. 

Jennifer Lopez - X

„Fără intenția de a jigni, dar iPhone-ul tău este strâmb, ceea ce înseamnă că ai folosit un filtru inutil. A îmbătrâni e cool atunci când nu-ți pasă de cine crede că a îmbătrâni nu e cool. Crăciun fericit”, a scris un utilizator.

„Te iubesc, fată. Dar trebuie să verifici dacă există distorsiuni neintenționate în orice fotografie pe care o editezi înainte de a o publica”, a adăugat altul.

Citește și: Cum a reacționat iubita lui Tzancă Uraganu după ce acesta s-a pozat cu Jennifer Lopez

Un alt utilizator a ironizat situația: „La naiba, nu știam că și iPhone 17 este curbat”, atașând o fotografie mărită a telefonului.

Urmăriți DCNews și pe Google News

jennifer lopez
fotografie jennifer lopez
