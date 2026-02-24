€ 5.0954
Nebunie după ninsoarea din București. Mara Bănică: Kievul, după bombardamente, cred că arată mai bine!
Data actualizării: 19:56 24 Feb 2026 | Data publicării: 17:44 24 Feb 2026

Nebunie după ninsoarea din București. Mara Bănică: Kievul, după bombardamente, cred că arată mai bine!
Autor: Anca Murgoci

Mara Bănică Mara Bănică

E nebunie după ninsoarea din București.

Ai crede că ești la Kiev, dar nu... ești în Capitala României. Dar dacă ne luăm după craterele din asfalt, am putea paria că suntem în Ucraina, țară aflată în război. 

Jurnalista Mara Bănică a făcut pană din cauza gropilor.

„Sunt la Kiev și nu-mi dau seama! Am dus-o pe Donca la gradinita si am rezolvat niste chestiuni administrative, respectiv plati. Bai, baiatule!! Cum e Bucurestiul dupa 4 zile de ninsoare! CRATERE pe absolut TOATE strazile pe care am mers. Kievul dupa bombardamente cred ca arata mai bine! Cu ce dati, domnilor, pe strazi? Acid sulfuric? Faceti special ca la borduri, sa mai scoateti cateva zeci de milioane de euro de la poporul prost? Sa creasca firmele de asfaltare pan’ la cer?”, a scris, ieri, jurnalista Mara Bănică.

Astăzi, ziarista a revenit cu un mesaj:

„Tocmai ce scriam, ieri, despre craterele din Bucuresti. Cauciucul taiat intr-o groapa. Cine ne despagubeste? Nimeni. Nu ma-ntrebati cat a fost cauciucul nou cu tot cu geometria, ca nu mai are niciun sens. Tot ce pot spera este ca cei responsabili cu asfaltarile sa pateasca asta de 3 ori pe zi. Si sa fie si cu copiii in masina! Am zis!”.

cauciuc

Comentarii

