DCNews Stiri Patriarhul Daniel le transmite credincioșilor că postul este o școală de înfrânare duhovnicească
Data publicării: 20:14 23 Feb 2026

Patriarhul Daniel le transmite credincioșilor că postul este o școală de înfrânare duhovnicească
Autor: Dana Mihai

patriarh-daniel Patriarhul Daniel - Foto: Agerpres

Postul este o școală de înfrânare duhovnicească, nu doar un exercițiu de igienă sau estetică, a afirmat Patriarhul Daniel.

 Postul nu este un simplu exerciţiu de igienă şi de estetică, ci este o şcoală de înfrânare duhovnicească, a afirmat, luni, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, la Paraclisul "Sf. Mare Mucenic Gheorghe" din Reşedinţa Patriarhală.

Postul, eliberare de patimi și dobândire a iubirii milostive

"Postul nu este un simplu exerciţiu de igienă şi de estetică, ci este o şcoală de înfrânare duhovnicească, o şcoală de despătimire sau de eliberare treptată din patimile egoiste pentru a dobândi iubirea smerită şi milostivă sau darnică aflată în Iisus Hristos", a spus Patriarhul Daniel, potrivit basilica.ro.

Înaltul ierarh a subliniat că postul a fost instituit în Rai ca exerciţiu de înfrânare şi ca libertate a omului de alege între Creatorul Dăruitor şi pomul interzis de El.

"Întrucât înfrânarea aceasta duhovnicească care începe prin postul din Rai nu a fost realizată de către protopărinţii Adam şi Eva, Domnul Iisus Hristos, noul Adam, la începutul activităţii Sale publice şi după ce a fost botezat în Iordan de către Ioan, a fost dus în pustie de către Duhul Sfânt şi acolo, după 40 de zile şi 40 de nopţi de post şi rugăciune, a fost ispitit", a explicat Patriarhul.

Rugăciunea și milostenia, esențiale în timpul postului

Potrivit PF Daniel, prin post se arată că ascultarea de Dumnezeu şi comuniunea cu El în rugăciune este mai importantă decât consumarea darurilor materiale diferite oferite de Dumnezeu omului pentru hrana trupului.

"De aceea, cine posteşte, dar nu se roagă şi nu cere ajutorul lui Dumnezeu, posteşte doar ca exerciţiu fizic pentru a păstra linia sau, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur: Cine posteşte, dar nu face milostenie, posteşte ca să se îmbogăţească, adună rezerve pentru viitor. (...) Prin urmare, din acest punct de vedere, postul este o şcoală a înfrânării şi a libertăţii de a prefera darurile spirituale darurilor materiale, de a respinge patima lăcomiei şi de a cultiva iubirea darnică", a arătat Patriarhul Daniel.

Citește și: Tradiții în postul Paștelui 2026. Zilele cu dezlegare la pește, vin și untdelemn

La slujba de luni seară de la Paraclisul Reşedinţei Patriarhale, PF Daniel a purtat rasă de culoare neagră. Patriarhul României poartă haine clericale de culoare albă ca expresie a permanentei canonicităţi a Bisericii Ortodoxe Române. În mod excepţional, se îmbracă în veşminte de culoare neagră în prima săptămână a Postului Mare, în Săptămâna Pătimirilor, la Prohodul Domnului, simbolizând o stare de pocăinţă profundă. Deşi rasa este de culoare neagră, Patriarhul BOR păstrează camilafca de culoare albă în perioada sus-menţionată, mai informează basilica.ro.

Creștinii au intrat în Postul Mare

Creştinii ortodocşi au intrat, luni, în Postul Paştelui, numit şi Postul Mare, praznicul Învierii Domnului urmând a fi sărbătorit anul acesta în data de 12 aprilie. Postul Paştelui este cel mai lung şi mai aspru dintre posturi pentru că îi pregăteşte pe creştini de cea mai importantă sărbătoare, Învierea Domnului.

În primele patru zile din Postul Paştilor, se citeşte fragmentat Canonul Mare al Sfântului Andrei Criteanul, un imn liturgic al pocăinţei, care aminteşte de istoria mântuirii. Totodată, pentru a reitera necesitatea unei conştiinţe pline de pocăinţă, Biserica a hotărât ca acest canon să fie citit integral în a cincea săptămână din post. 

patriarhul daniel
Postul Paștelui 2026
postul mare
