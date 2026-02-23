Cine este Mihai Dimian, soluția ”social-democrată” a lui Ilie Bolojan ca ministru al Educației, după două luni de blocaj

Se pare că propunerea pentru funcția de ministru al Educației va fi Mihai Dimian, arată surse citate de EduPedu. El este rectorul Universității din Suceava și este o surpriză în spațiul public, nefiind printre numele vehiculate până acum pentru portofoliul de la Educație. Negocieri se poartă încă de când fostul ministru Daniel David a decis să plece, din decembrie 2025, conform informațiilor DCNews. Nu este clar dacă Mihai Dimian era în cărți de la început, nici nu avem certitudinea acestei propuneri, dar este un nume nou, lansat în scenă acum.

Mihai Dimian nu este membru PNL. El este susținut puternic de PSD și de conducerea Consiliului Național al Rectorilor, notează sursa citată. În plan local, ar fi văzut drept continuatorul fostului ministru și rector, susținut de PSD, Valentin Popa.

Se pare că, deși este susținut de PNL Suceava, Mihai Dimian nu se bucură de aceeași susținere la nivel central. O parte din liberalii din Biroul Executiv al PNL ar susține-o, pentru funcția de ministru al Educației, pe consiliera premierului Ilie Bolojan pe educație, Luciana Antoci.