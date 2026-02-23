€ 5.0968
|
$ 4.3195
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0968
|
$ 4.3195
 
DCNews Politica Cine este Mihai Dimian, soluția ”social-democrată” a lui Ilie Bolojan ca ministru al Educației, după două luni de blocaj
Data actualizării: 15:02 23 Feb 2026 | Data publicării: 14:44 23 Feb 2026

Cine este Mihai Dimian, soluția ”social-democrată” a lui Ilie Bolojan ca ministru al Educației, după două luni de blocaj
Autor: Roxana Neagu

guvern bolojan Guvernul Bolojan gov.ro

După două luni de blocaj, s-ar fi ajuns la un nume pentru Ministerul Educației.

Se pare că propunerea pentru funcția de ministru al Educației va fi Mihai Dimian, arată surse citate de EduPedu. El este rectorul Universității din Suceava și este o surpriză în spațiul public, nefiind printre numele vehiculate până acum pentru portofoliul de la Educație. Negocieri se poartă încă de când fostul ministru Daniel David a decis să plece, din decembrie 2025, conform informațiilor DCNews. Nu este clar dacă Mihai Dimian era în cărți de la început, nici nu avem certitudinea acestei propuneri, dar este un nume nou, lansat în scenă acum. 

Cine este Mihai Dimian, soluția ”social-democrată” a lui Ilie Bolojan ca ministru al Educației, după două luni de blocaj

Mihai Dimian nu este membru PNL. El este susținut puternic de PSD și de conducerea Consiliului Național al Rectorilor, notează sursa citată. În plan local, ar fi văzut drept continuatorul fostului ministru și rector, susținut de PSD, Valentin Popa. 

Se pare că, deși este susținut de PNL Suceava, Mihai Dimian nu se bucură de aceeași susținere la nivel central. O parte din liberalii din Biroul Executiv al PNL ar susține-o, pentru funcția de ministru al Educației, pe consiliera premierului Ilie Bolojan pe educație, Luciana Antoci.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mihai dimian
ministrul educatiei
guvern bolojan
psd
ilie bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Cresc tensiunile în Alberta din cauza referendumului pentru independența față de Canada. Furie de ambele părți față de Guvernul provinciei
Publicat acum 21 minute
Tradiții în postul Paștelui 2026. Zilele cu dezlegare la pește, vin și untdelemn
Publicat acum 39 minute
Postul despre care nu se vorbește în... Postul Paștelui. Ce ar trebui să facem dincolo de mâncare și mers la biserică
Publicat acum 43 minute
Ucraina revendică noi câștiguri teritoriale în sudul frontului
Publicat acum 53 minute
A cumpărat o Dacia Bigster Full Hybrid nouă, dar e de noaptea minții ce s-a întâmplat în opt luni de la achiziție
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 17 ore si 12 minute
Vești bune pentru pensionari de la ministrul Manole. Mai multe creșteri de venituri, ”fără nicio discuție”
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Cine este Mihai Dimian, soluția ”social-democrată” a lui Ilie Bolojan ca ministru al Educației, după două luni de blocaj
Publicat acum 9 ore si 19 minute
Horoscop 23 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 40 minute
Semnal de alarmă din BNR, după ce România a intrat în recesiune tehnică: Singura alternativă
Publicat acum 6 ore si 5 minute
Alerte de Cod Galben. Harta ANM cu zonele vizate de viscol și ninsoare
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close