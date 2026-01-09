Ministrul Nazare a făcut lista reușitelor pe 2025: marile investiții din România

Ministerul de Finanțe, condus de Alexandru Nazare, a făcut lista reușitelor pe anul 2025.
Ministerul Finanțelor a publicat lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate în anul 2025. Documentul centralizează proiectele cu o valoare totală de peste 100 milioane lei. În prezent, portofoliul monitorizat cuprinde 195 de proiecte, cu o valoare totală de 457,7 miliarde lei.
Printre cele mai importante proiecte, sunt enumerate:
- Infrastructură Rutieră: Autostrada A7 (Ploiești – Pașcani), Autostrada A1 (Secțiunile Sibiu – Pitești) și Autostrada A8 (Târgu Mureș – Iași – Ungheni);
- Infrastructură Feroviară: Modernizarea liniei de cale ferată Caransebeș – Timișoara – Arad și reabilitarea liniei Brașov – Sighișoara;
- Sănătate: Construcția celor trei Spitale Regionale de Urgență (Iași, Cluj-Napoca și Craiova) și a unităților spitalicești noi finanțate prin programe strategice;
- Transport Urban: Extinderea rețelei de metrou prin Magistrala 6 (Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă);
- Mediu și Managementul Apelor: Proiecte de protecție a zonei costiere și amenajări hidrotehnice în bazinele hidrografice cu risc ridicat de inundații.