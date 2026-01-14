Apare lista rușinii pentru români, persoane fizice. Măsurile Guvernului pentru 2026, de la personal, la salarii și amenzi

Proiectul de lege privind reforma administrației publice a fost publicat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

„Proiectul de lege vizează instituirea unor măsuri fiscal-bugetare şi are drept scop creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale în vederea consolidării sustenabilității financiare a României prin limitarea cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale și creșterea veniturilor, astfel încât finanțarea categoriilor de servicii publice destinate cetățenilor să se poată susține din fonduri publice. Pentru atingerea acestui scop, prin proiect, sunt instituite o serie de măsuri, astfel încât să se asigure respectarea angajamentelor asumate de România în ceea ce priveşte încadrarea în ținta de deficit bugetar, prin diminuarea unor cheltuieli de funcționare ale instituțiilor şi autorităților publice centrale și locale, și respectiv, prin creșterea veniturilor bugetare ale unităților administrativ-teritoriale”, se arată în documentul ministerului.

Obiectivele Guvernului în reforma administrației publice

În documenul expunerii de motive, în perioada 2027-2030, se estimează că suma cheltuielilor bugetare va ajunge la aproximativ 5,766 miliarde lei anual, în timp ce media pe următorii cinci ani va ajunge la 5,286 miliarde lei.

Guvernul urmează să își asume răspunderea în privința acestui pachet de măsuri care modifică mai multe acte normative. Documentele prevăd, printre altele, reduceri de personal, sancțiuni pentru neplata datoriilor și majorări de impozite pentru clădirile ilegale.

Conform proiectului de lege a bugetului, care urmează să fie dezbătut miercuri în Guvern, ordonatorii de credite vor avea alocări reduse cu 10% pentru cheltuielile de personal comparativ cu anul trecut. Ajustarea bugetară se va realiza prin disponibilizări sau prin diminuarea salariilor și sporurilor.

Vor fi desființate și peste 6.000 de posturi de consilieri personali, posturile din cadrul instituțiilor prefectului vor fi reduse cu 25%, în timp ce numărul maxim de posturi de la nivelul unităților administrativ-teritoriale vor fi reduse cu 30%, dar nu mai mult de 20% aplicat posturilor ocupate.

Reduceri de personal

Reducerea cheltuielilor publice va fi realizată prin diminuarea personalului din administrație:

6.102 de posturi de consilieri personali, cu o estimare de economii de 362.630.400 lei pe an

Reducerea cu 25% a posturilor din instituțiile prefectului;

Reducerea cu 30% a numărului maxim de posturi de la nivelul unităților administrativ-teritoriale;

Reducerea personalului din poliția locală, în funcție de numărul de locuitori.

Modificări privind salariile

Se prevăd modificări și în privința salariilor.

Limitarea salariilor din subordonatele MDLPA prin grile de salarizare;

Plafonarea salariului preşedintelui ANRSC, prin care se estimează o economie de 190.812 lei pe an.

Reducerea numărului de membrii ai consiliului de administrație pentru ANCPI, precum şi pentru ANL -economia estimată: 410.444 lei/an.

Indicatori de performanță pentru bugetari: Evaluare anuală și calificative - de la „nesatisfăcător” la „foarte bine”

Proiectul introduce și indicatori de performanță pentru bugetari, cu evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pe bază de competențe, care se va face anual. „În urma evaluării performanțelor profesionale individuale pe bază de competențe, funcționarului public i se acordă unul dintre următoarele calificative: 'foarte bine', 'bine', 'satisfăcător', 'nesatisfăcător'”, se arată în documentele publicate de minister.

Evaluarea performanțelor profesionale individuale se va realiza pe baza raportului de activitate întocmit de înaltul funcționar public, referatul de evaluare pe bază de competențe întocmit de către conducătorul autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții se află funcția publică/ministrul care coordonează activitatea în instituția prefectului pentru funcțiile public, fișa postului înaltului funcționar public evaluat și documentele prin care se stabilesc obiectivele pentru perioada pentru care se face evaluarea și indicatorii de performanță, în timp ce competența de întocmire a referatului de evaluare poate fi delegată, prin act administrativ, către secretarul de stat care coordonează activitatea înaltului funcționar public, respectiv către un demnitar din instituția prefectului.

Se va introduce, de asemenea, și rotația voluntară a funcționarilor publici. Guvernul va urmări restrângerea numirilor pentru exercitarea cu caracter temporar a unor funcții publice de conducere la situațiile și perioadele în care respectivele posturi nu pot fi ocupate prin: recrutare, promovare, rotație sau transfer.

Clădiri ilegale impozitate dublu și schimbări la neplata amenzilor

Guvernul impune și un impozit suplimentar de 100% pentru clădirile construite fără autorizație pe o perioadă de cinci ani și noi sancțiuni pentru cei care nu își achită amenzile. Concret, amenda crește cu 30% dacă nu este plătită în 3 luni după termenul stabilit.

Se va impune o altă majorare de 30% dacă neachitarea continuă după 6 luni. Totodată, autoritățile locale fiscale vor putea cesiona creanțele fiscale rezultate din neplata amenzilor către executori judecătorești sau operatori specializați, pentru recuperarea sumelor, inclusiv cu adăugarea unor cheltuieli și profit, iar detaliile cesiunii vor fi consemnate într-un contract.

Alte măsuri includ publicarea listelor cu contribuabili fără restanțe, ca stimulent pentru conformarea voluntară.

O „listă a rușinii” pentru persoanele fizice

În proiect apar și schimbări în privința listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante: „se extinde obligația organelor fiscale de a publica pe site-ul propriu atât listele debitorilor persoane juridice, cât și pe cele ale persoanelor fizice, care au obligații fiscale restante și cuantumul acestora, promovând transparența fiscală”. De asemenea, „se clarifică modalitatea de publicare a listelor, specificând că pentru creanțele fiscale administrate de organele fiscale locale, publicarea se face prin dispoziție a autorității executive și în Monitorul Oficial Local. (...) La dispozițiile privind publicarea listelor contribuabililor care nu au obligaţii restante se introduce obligativitatea ca atât contribuabilii persoane fizice, cât și cele juridice, care au declarat și au plătit la termen obligațiile fiscale, fără restanțe, să fie incluși pe lista publicată pe site-urile oficiale ale organelor fiscale centrale și locale”, se arată în documentele publicate.

Obiectul guvernanților este acela de a „crește vizibilitatea contribuabililor care își respectă obligațiile fiscale, promovând conformitatea fiscală; publicarea listei contribuabililor fără restanțe poate stimula alte persoane și entități să își plătească obligațiile la timp pentru a beneficia de această recunoaștere publică și stabilirea clară a modalităților de publicare la nivel central și local, inclusiv în Monitorul Oficial Local, pentru a asigura transparență și accesibilitate”.

Actul normativ vizează, de asemenea, creșterea eficienței în colectarea veniturilor fiscale prin extinderea posibilității de executare silită asupra anumitor indemnizații sociale începând cu anul 2026. „Se propune posibilitatea de a executa silit sumele acordate ca venit minim de incluziune pentru plata impozitelor și taxelor locale”, se mai arată în proiectul de lege.

Documentația poate fi consultată pe site-ul ministerului și la sediul instituției din Bulevardul Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București – Punctul de informare. Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Punctul de informare al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație.

