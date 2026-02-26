€ 5.0955
|
$ 4.3204
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3204
 
DCNews Stiri Premierul Bolojan, la ”petrecere-n vie, ca-n Toscana”. Victor Ciutacu: Deranjează afișarea. N-a dorit anonimat, ci un semnal de forță
Data actualizării: 13:02 26 Feb 2026 | Data publicării: 12:45 26 Feb 2026

Premierul Bolojan, la ”petrecere-n vie, ca-n Toscana”. Victor Ciutacu: Deranjează afișarea. N-a dorit anonimat, ci un semnal de forță
Autor: Roxana Neagu

mircea rosca ilie bolojan foto Facebook Mircea Roșca

Jurnalistul Victor Ciutacu atrage atenția că premierul Ilie Bolojan a vrut să fie văzut la petrecerea de lux din Ploiești.

În ziua în care, în ședință de Guvern, a trecut reforma administrației publice, după zece întrebări de la presă, premierul Ilie Bolojan a plecat de la Palatul Victoria. În presă, au apărut imagini cu prim-ministrul, aparent ”la ziua unui prieten din partid”. Fotografiile sunt de la un restaurant cunoscut din Ploiești, de lux. Dar Mircea Roșca, deputat PNL, vine să ”lămurească”: au discutat despre soluții pentru comunitate.  

Mircea Roșca descrie o petrecere ca o ședință de partid

”Într-o zi cu adevărat specială pentru mine, am trăit o mare bucurie! Am reușit să aduc împreună familia liberală din Prahova, alături de oameni care dau direcția României de astăzi. Le mulțumesc domnului premier Ilie Bolojan pentru că ne-a fost alături, dar și colegilor mei, Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, și Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Împreună cu primarii liberali din Prahova am discutat despre măsuri concrete, despre soluții și despre perspective încurajatoare pentru comunitățile noastre. Da, trecem prin momente dificile. Dar sunt momente necesare. Și tocmai acum este timpul să fim uniți, să avem dialog și să arătăm că România este pe drumul cel bun. Am simțit, mai mult ca oricând, că suntem o echipă. Vă mulțumesc tuturor” scrie liberalul din Prahova, nefiind clar cine a suportat costurile petrecerii, el personal sau partidul. 

”Ce deranjează e afișarea”. Semnalul văzut de Victor Ciutacu

De fapt, premierului Ilie Bolojan i se reproșează că, după ce le spune românilor să strângă cureaua, merge la astfel de petreceri de lux. Nu e dublă măsură, petrecerea nefiind dată de către prim-ministru personal, dar e vorba despre afișare, după cum remarcă jurnalistul RomâniaTV, Victor Ciutacu. 

”Ce deranjează, însă, în toată povestea asta e afișarea” scrie jurnalistul Victor Ciutacu, pe Facebook. El continuă: ”După ce mârâi în microfoane să te vadă toată țara că-i vremea privațiunilor și a sacrificiilor, ba mai și anunți că n-ai timp de răspuns la multe întrebări, că ai program încărcat la guvern, tu te duci la barosăneală și o faci la vedere. Într-o locantă de bogați, în vie, ca-n Toscana, unde te apuci să ții discursuri, te lași filmat și distribuit în social media. Se cheamă sfidare. Dacă voia discreție, paranoic cum e, o avea. Nu se filma și nu se populariza evenimentul politico-monden. Dar n-a dorit anonimat, ci să dea un semnal de forță. Că nucleul puterii politice e lângă el, nu cu dușmanii”. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
ilie bolojan
guvernul bolojan
petrecere
pnl
victor ciutacu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Flancul estic al NATO întărește securitatea rețelelor electrice din regiune. UE a alocat 13 milioane € pentru protecție împotriva atacurilor Rusiei
Publicat acum 9 minute
Mihai Daraban, (CCIR): România nu este doar o piață de desfacere, ci și un partener industrial de încredere
Publicat acum 14 minute
Donald Trump, invitat în România la Summitul B9. Ce alți lideri ar putea să participe (surse)
Publicat acum 15 minute
Semnal de la vârful BNR: ”O asemenea aventură ne-ar îngropa”. Momentul în care România a pierdut 8 mld. de euro în 2 zile
Publicat acum 21 minute
Țările nordice anchetează o amenințare străină la adresa infrastructurii energetice
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 17 minute
Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrogradează în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 40 minute
Fostul șef al Vămilor, demis de Bolojan în ianuarie, pus pe o nouă funcție în februarie. Ce post a primit, tot la Vămi
Publicat acum 6 ore si 0 minute
A murit fostul procuror Ion Diaconescu, cel care l-a trimis în judecată pe Țundrea, deși era nevinovat
Publicat acum 3 ore si 56 minute
Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației: Un bolnav
Publicat acum 3 ore si 58 minute
Clubul de noapte The Buddist, din București, călcat de mascați: Acuzații de prostituţie, droguri, spălare de bani / Galerie FOTO
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close