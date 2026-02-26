Premierul Bolojan, la ”petrecere-n vie, ca-n Toscana”. Victor Ciutacu: Deranjează afișarea. N-a dorit anonimat, ci un semnal de forță

În ziua în care, în ședință de Guvern, a trecut reforma administrației publice, după zece întrebări de la presă, premierul Ilie Bolojan a plecat de la Palatul Victoria. În presă, au apărut imagini cu prim-ministrul, aparent ”la ziua unui prieten din partid”. Fotografiile sunt de la un restaurant cunoscut din Ploiești, de lux. Dar Mircea Roșca, deputat PNL, vine să ”lămurească”: au discutat despre soluții pentru comunitate.

Mircea Roșca descrie o petrecere ca o ședință de partid

”Într-o zi cu adevărat specială pentru mine, am trăit o mare bucurie! Am reușit să aduc împreună familia liberală din Prahova, alături de oameni care dau direcția României de astăzi. Le mulțumesc domnului premier Ilie Bolojan pentru că ne-a fost alături, dar și colegilor mei, Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, și Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Împreună cu primarii liberali din Prahova am discutat despre măsuri concrete, despre soluții și despre perspective încurajatoare pentru comunitățile noastre. Da, trecem prin momente dificile. Dar sunt momente necesare. Și tocmai acum este timpul să fim uniți, să avem dialog și să arătăm că România este pe drumul cel bun. Am simțit, mai mult ca oricând, că suntem o echipă. Vă mulțumesc tuturor” scrie liberalul din Prahova, nefiind clar cine a suportat costurile petrecerii, el personal sau partidul.

”Ce deranjează e afișarea”. Semnalul văzut de Victor Ciutacu

De fapt, premierului Ilie Bolojan i se reproșează că, după ce le spune românilor să strângă cureaua, merge la astfel de petreceri de lux. Nu e dublă măsură, petrecerea nefiind dată de către prim-ministru personal, dar e vorba despre afișare, după cum remarcă jurnalistul RomâniaTV, Victor Ciutacu.

”Ce deranjează, însă, în toată povestea asta e afișarea” scrie jurnalistul Victor Ciutacu, pe Facebook. El continuă: ”După ce mârâi în microfoane să te vadă toată țara că-i vremea privațiunilor și a sacrificiilor, ba mai și anunți că n-ai timp de răspuns la multe întrebări, că ai program încărcat la guvern, tu te duci la barosăneală și o faci la vedere. Într-o locantă de bogați, în vie, ca-n Toscana, unde te apuci să ții discursuri, te lași filmat și distribuit în social media. Se cheamă sfidare. Dacă voia discreție, paranoic cum e, o avea. Nu se filma și nu se populariza evenimentul politico-monden. Dar n-a dorit anonimat, ci să dea un semnal de forță. Că nucleul puterii politice e lângă el, nu cu dușmanii”.