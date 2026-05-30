Te-ai săturat de jobul de la birou și vrei să fii îngrijitor la vaci? Cât e salariul

Subcategorii în Stiri

Data publicării: 30 Mai 2026

Autor: Anca Murgoci

Te-ai săturat de jobul de la birou și vrei să fii îngrijitor la vaci?

Dacă nu mai vrei să muncești de la birou, dacă te-ai săturat de inteligența artificială, iată o idee interesantă: Te poți face îngrijitor la vaci. Ai nevoie de puțin curaj (și de ceva bani puși deoparte pentru noua etapă din viața ta).

În timp ce multe domenii se confruntă cu lipsa forței de muncă, fermele din România caută tot mai des angajați pentru activități care, până nu demult, erau considerate printre cele mai răspândite în mediul rural. Un exemplu este un anunț recent de angajare pentru un îngrijitor de vaci Angus, unde salariul oferit ajunge la 6.000 de lei pe lună.

Potrivit anunțului publicat pe OLX, postul este disponibil în localitatea Cincu, Brașov, iar angajatorul caută o persoană care să se ocupe de îngrijirea animalelor. Jobul este încadrat la categoria muncitor necalificat.

Un alt anunț publicat recent pe OLX arată că un fermier caută îngrijitor pentru vaci și oferă un salariu cuprins între 2.000 și 4.000 de lei pe lună, în funcție de experiență și responsabilități. Postul este disponibil în zona Hanul Ancuței și presupune prezență la fermă și program normal de lucru. Potrivit anunțului, este căutată o persoană care să se ocupe de activitățile specifice unei ferme de bovine: „Caut o persoană serioasă care știe să mulgă la aparat la un efectiv de 20 vaci. Ofer salariu între 2000 și 4000 lei, cazare și mâncare incluse. Accept și o familie care vrea sa lucreze împreună”.

Un exemplu de alt anunț publicat pe OLX este pentru un post de îngrijitor într-o fermă de vaci, unde salariul oferit ajunge la 3.500 de lei pe lună. Unde? În Cluj-Napoca.

Un alt anunț este pentru o fermă de vaci cu lapte din județul Brașov, unde se caută personal pentru activitățile zilnice din fermă. Angajatorul oferă un salariu cuprins între 2.500 și 4.500 de lei pe lună, în funcție de experiență și de responsabilitățile asumate. Postul este disponibil cu normă întreagă, iar aplicarea se poate face fără CV. Sunt acceptate inclusiv persoane fără experiență și fără calificare, fiind încadrat la categoria muncă necalificată.

Din descriere reiese că este nevoie de oameni care să se ocupe de activitățile obișnuite dintr-o fermă de vaci de lapte: Hrănirea animalelor, supravegherea lor, curățenia și întreținerea spațiilor din fermă. Angajatorul caută persoane dispuse să lucreze direct la fermă, cu prezență la locul de muncă. Salariul poate ajunge până la 4.500 de lei. Mesele sunt asigurate de angajator.

