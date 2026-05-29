DCNews Stiri Sinecuri și numiri politice. Bogdan Chirieac: Asistăm la baronizarea USR-ului. Seamănă tot mai mult cu PSD și PNL
Data publicării: 29 Mai 2026

Sinecuri și numiri politice. Bogdan Chirieac: Asistăm la baronizarea USR-ului. Seamănă tot mai mult cu PSD și PNL
Autor: Tiberiu Vasile

Critici privind sinecurile și numirile politice din instituțiile statului revin în atenție, pe fondul reorganizării Consiliului de Administrație al Fondului Român de Contragarantare.

În spațiul public sunt semnalate critici legate de numirile politice din instituțiile statului, unde sunt invocate frecvent numiri provenite din zona PNL și USR. Pe zona administrativă, Ministerul Finanțelor a anunțat încă de anul trecut intenția de desființare a Fondului de Contragarantare, ca parte a unui proces de debirocratizare și reducere a costurilor publice. Ulterior, instituția a rămas cu activitate redusă, o parte din atribuții fiind preluate sau comasate cu cele ale Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. În acest context, ministerul a venit recent cu un nou ordin privind reorganizarea instituției și stabilirea unei conduceri interimare.

Pentru Consiliul de Administrație al Fondului Român de Contragarantare au fost nominalizate nume precum Nicolae Cristian Stănică, Alexandra Bogdan și Mircea Cristian Staicu, despre care în spațiul public se afirmă că ar avea legături politice sau administrative cu zona PNL-USR și cu persoane din anturajul unor lideri politici. Cei trei ar urma să primească indemnizații de aproximativ 3.000 de euro brut lunar. Subiectul a fost comentat și în spațiul media, inclusiv de analistul Bogdan Chirieac, într-o intervenție la România TV, în cadrul emisiunii „Punctul Culminant”, moderată de jurnalistul Victor Ciutacu, unde au fost discutate implicațiile acestor decizii și contextul mai larg al reformelor din administrația publică.

"Asistăm la baronizarea USR-ului"

"Eu cred că lucrul acesta ar trebui să ne bucure pe toți. Asistăm la baronizarea USR-ului. Am aflat cu surprindere că ONG-urile erau deja baronizate, iar acum se baronizează USR-ul. Ce înseamnă asta? D-asta ar trebui să fim și mândrii. Noi am reușit, națiunea noastră, că d-asta e deschizătoare de drumuri, să compromitem comunismul, să compromitem capitalismul, și compromitem și progresismul sau neo-comunismul. Vom reuși și asta. Vedeți că USR-ul devine pe zi ce trece tot mai apropiat de PSD și PNL. Se aseamănă din ce în ce mai mult cu ele. Încep ușor să devină partid de sinecuri, de rețele, partid sistem, de combinații cu statul, și așa mai departe. Pare că este o mare bătălie pe ce se mai poate apuca din acest stat putred care abia se mai târâie. A zis bine Sebi Ghiță că în loc de 'fără penali în funcții publice' ar fi trebuit să fie 'fără proști în funcții publice'. Aici nu mă refer la domnul Darău, nu mi se pare, mă refeream la alții și la condamnata penal numită în funcție. În orice caz, nu mai avem funcționalitate și economie în acest stat. Ministrul Economiei are câteva perle și multă zgură. Nu prea poate să miște dacă nu se coordonează și restul, ori la noi totul e în haos", a spus Bogdan Chirieac.

acest articol reprezintă o opinie
