Textul care va apărea, timp de 3 ore, pe ecranul Realitatea Plus, după decizia CNA

CNA anunță că a sancționat postul de televiziune Realitatea Plus care, în 4 iunie 2026, va difuza, timp de trei ore, același text, respectiv decizia de sancționare.

”Întrunit în ședința publică din data de 27.05.2026, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat 38 de rapoarte întocmite de Direcția Monitorizare ca urmare a sesizărilor primite și a decis să sancționeze postul Realitatea Plus cu obligarea radiodifuzorului de a difuza – joi, 4 iunie 2026 - timp de 3 ore, între orele 18.00 şi 21.00, numai textul deciziei de sancţionare. Consiliul a constatat încălcarea prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual în cadrul unor emisiuni difuzate în perioada 06-31.01.2026 și prezentate în 34 din cele 38 de rapoarte analizate. Conform prevederilor legale invocate, „în programele de știri și dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să asigure imparțialitatea și echilibrul și să favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”” arată o comunicare a CNA.