DCNews Stiri Semnale pozitive în finanțele din România "pentru prima dată în zeci de ani": Încasările sunt peste cheltuieli. Deficitul bugetar a scăzut
Data publicării: 26 Mai 2026

Semnale pozitive în finanțele din România "pentru prima dată în zeci de ani": Încasările sunt peste cheltuieli. Deficitul bugetar a scăzut
Autor: Gabriela Ungureanu

bani lei bancnote Sursa foto: Agerpres / bani
Urmărește-ne pe Google News

România înregistrează evoluții pozitive pe zona finanțelor publice, cu un deficit bugetar în scădere și încasări care au depășit cheltuielile în primul trimestru al anului.

România înregistrează o serie de evoluții pozitive pe zona finanțelor publice, potrivit unor declarații politice recente făcute de Ionel Bogdan, deputat în Parlamentul României și președinte al PNL Maramureș. Țara indică o îmbunătățire a echilibrului bugetar și o reducere a deficitului în primele luni ale anului. Datele prezentate sunt puse în contextul unor măsuri de reformă și al unei gestionări mai stricte a cheltuielilor publice, fiind susținute de cifre oficiale transmise de Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare.

Pentru prima dată, după zeci de ani, încasările statului au fost mai mari decât cheltuielile

"Pentru prima dată, după zeci de ani, în primul trimestru al acestui an încasările statului au fost mai mari decât cheltuielile. 

Nu este singura veste bună după primele patru luni ale anului. 

Deficitul bugetar al României este de 1,17% din PIB, cel mai mic la acest interval din ultimii șapte ani. 

Curajul în politică se măsoară în decizii care costă pe termen scurt și contează pe termen lung.

Guvernul Bolojan s-a străduit să reformeze administrația publică, a reglementat pensionarea în magistratură și a demonstrat că România poate fi guvernată cu responsabilitate față de banii publici și față de generațiile viitoare, iar cifrele de azi, prezentate de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, sunt măsura concretă a acestui angajament", a postat Ionel Bogdan pe pagina sa Facebook. 

Agenția de rating S&P a reconfirmat ratingul investițional al României

Mai mult, agenția de rating S&P a reconfirmat ratingul investițional al României, în urma unei evaluări realizate într-un comitet ad-hoc, convocat în afara calendarului obișnuit pe fondul evoluțiilor politice recente. Decizia este interpretată drept un semnal de încredere pentru economia românească, într-un context marcat de presiuni bugetare și incertitudini interne și externe. Minsitrul Economiei şi Finanţelor, Alexandru Nazare, a detaliat implicațiile acestei decizii pe pagina sa de Facebook.

CITEȘTE ȘI: La cât a ajuns deficitul României în primul trimestru. Anunțul ministrului Nazare
 

incasari
deficit bugetar
pnl
ilie bolojan
ionel bogdan
alexandru nazare
