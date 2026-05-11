DCNews Politica La cât a ajuns deficitul României în primul trimestru. Anunțul ministrului Nazare
Data publicării: 11 Mai 2026

La cât a ajuns deficitul României în primul trimestru. Anunțul ministrului Nazare
Autor: Roxana Neagu

Ilie Bolojan - Alexandru Nazare. Inquam Photos/ Octav Ganea

Ministrul Alexandru Nazare a prezentat cifrele momentului despre situația din România.

”În acest moment ne ajută (în fața agențiilor de rating n.r.) faptul că deficitul bugetar în primul trimestru se situează la un nivel foarte bun, 1,04% din PIB. Este mult sub deficitul de anul trecut (când a fost 2,3 din PIB n.r.), ceea ce este un avantaj important. De asemenea, avem o atenuare a deficitului de balanță comercială și a deficitului de cont curent pe primele două luni ale anului”, a explicat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Digi24. 

Cifrele care au ajuns pe masa agențiilor de rating despre România

În cadrul intervenției televizate, Alexandru Nazare a mai prezentat și cifrele transmise agențiilor de rating: ”În privința soldului comercial, dacă anul trecut aveam 5,5 miliarde de euro deficit, anul acesta avem 4,6 miliarde, deci o scădere de aproape 17%. Iar în privința contului curent, dacă anul trecut aveam 3,7 miliarde de euro, anul acesta avem 3,2 miliarde, deci o scădere de aproximativ 12%. Aceste date susțin practic mesajul că România a făcut progrese importante și că această traiectorie fiscal-bugetară merge în direcția cea bună”.

Un alt element pozitiv ar ruma să fie că ”vom încasa în cererea 4 aproximativ 2,5 miliarde de euro contează foarte mult”. 

deficit bugetar
alexandru nazare
