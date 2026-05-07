DCNews Politica Guvernarea, un cartof fierbinte. De ce se feresc partidele: Cum s-ar putea ajunge la un compromis
Data publicării: 07 Mai 2026

EXCLUSIV Guvernarea, un cartof fierbinte. De ce se feresc partidele: Cum s-ar putea ajunge la un compromis
Autor: Anca Murgoci

guvern) Guvern

Ne aflăm în plină campanie de negocieri pentru stabilirea numelui viitorului premier, însă condițiile pe care le pun partidele par să se excludă reciproc. Cum s-ar putea ajunge la un compromis, la un numitor comun?

Consultantul politic Marius Luican a declarat, la DC News, că discuțiile sunt încă într-o etapă de poziționare politică și de clarificare a relațiilor dintre partide.

Consultantul politic a descris guvernarea drept „un cartof fierbinte”. El a explicat cum își doresc partidele participarea la putere.

„Se va ajunge până la urmă, dar încă nu este momentul pentru un numitor comun, pentru că jucătorii politici mai au lucruri de rezolvat. Obiectivul real al zilei de astăzi nu este identificarea unei potențiale coaliții de guvernare. Majoritatea părților au încă poziționări de făcut, alianțe de clarificat și trebuie să sublinieze faptul că nu mai sunt în alianță cu foștii parteneri. Din acest motiv, procesul va mai dura câteva zile, poate câteva săptămâni, să sperăm că nu mai mult, până vom avea o configurație clară.

După cum vedem în acest moment, primele mișcări apar în interiorul PNL. Acolo trebuie lămurită, înainte de orice, poziția partidului, deoarece există două curente de opinie: Unul care dorește continuarea colaborării cu PSD și altul care vede o oportunitate într-o poziționare anti-PSD și, eventual, în rămânerea în afara guvernării.

Guvernarea este, în acest moment, un cartof fierbinte. Toată lumea se ferește de ea, dar, în același timp, toată lumea și-o dorește și este dispusă să și-o asume, însă cu condiția unui control cât mai mare asupra situației, eventual prin păstrarea funcției de prim-ministru. Unele partide și-au exprimat deja această intenție.

În momentul de față, jocul este în terenul lui Nicușor Dan, care a setat deja câteva reguli, chiar dacă aparent nu a făcut-o explicit. Primul lucru pe care l-a făcut a fost eliminarea AUR din joc. Partidul AUR a fost exclus în mod evident din discursul președintelui. George Simion a declarat că își dorește să participe la consultări, în timp ce Nicușor Dan l-a declarat nefrecventabil și l-a lăsat complet în afara jocului politic. În felul acesta, pune presiune pe PSD și pe PNL să găsească o soluție și să ajungă la o înțelegere. Desigur, se pot construi alianțe și fără AUR, de către una dintre cele două formațiuni mari - PSD / PNL , fără ca ele să guverneze neapărat împreună în continuare, însă această variantă pare, cel puțin deocamdată, mai dificilă. Deci suntem acum la o răspântie de drumuri: Pe unul scrie PNL, pe celălalt scrie PSD. Una dintre cele două formațiuni trebuie să dea un răspuns în privința acestei coaliții de guvernare. Cealaltă direcție, cu AUR, a fost practic închisă de Nicușor Dan”, a zis Consultantul politic Marius Luican la DC News.

