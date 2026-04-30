€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
DCNews Politica Interzicere cumul pensie-salariu. Proiectul, pus de Ilie Bolojan pe masa Parlamentului: Să fie adoptat în procedură de urgență
Data actualizării: 16:33 30 Apr 2026 | Data publicării: 16:26 30 Apr 2026

Interzicere cumul pensie-salariu. Proiectul, pus de Ilie Bolojan pe masa Parlamentului: Să fie adoptat în procedură de urgență
Autor: Roxana Neagu

bani lei bancnote Sursa foto: Agerpres / bani

Cumulul pensiei cu salariul la stat va fi interzis, dacă Parlamentul îl va vota în cele două camere. Dacă pensionarii vor dori să-și continue activitatea profesională, vor trebui să renunțe la 85% din pensie.

”Primul punct este proiectul de lege privind interdicţia cumulului pensiilor speciale cu salariul în administrația publică din România. Acest proiect de lege va fi trimis Parlamentului, cu solicitarea să fie adoptat în procedură de urgență, în aşa fel încât să rezolvăm o problemă care ţine de echitate, o problemă care ține de economii în sectorul public şi, de asemenea, una care ţine de posibilitatea de a creşte, în cursul anului viitor, într-o anvelopă rezonabilă, salariile în sectorul public. Domnul ministru Pîslaru va detalia aceste aspecte. 

Lista ministerelor și absorbția fondurilor UE. Bolojan anunță că face publică lista ca "să se știe"

De asemenea, al doilea punct de pe ordinea de zi ţine de absorbţia de fonduri europene. Cea mai importantă problemă în aceste zile şi în perioada următoare pentru Guvernul României este absorbţia fondurilor europene din programul PNRR, întrucât e nevoie să finalizăm această procedură până la finalul lunii august. Am avut în aceste zile întâlniri la toate ministerele, în aşa fel încât să evaluăm situaţia reală la zi şi vom face luni publice toate datele legate de stadiul de absorbţie a fondurilor europene pe fiecare minister în parte, ca să se ştie exact unde suntem în momentul de faţă şi, de asemenea, în întâlniri, dintre care azi am avut una foarte lungă, am discutat toate problemele care ţin de rezolvarea jaloanelor, de îndeplinirea condiţiilor, în aşa fel încât să nu pierdem bani europeni, cel puțin din componenta de grant.

Cele două proiecte, care au fost astăzi propuse în prima lectură de către Ministerul de Finanţe, urmăresc să creeze două mecanisme suplimentare pentru a uşura absorbţia fondurilor europene” a declarat premierul Ilie Bolojan. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pensie
salariu
cumul
guvern
parlament
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close