Ilie Bolojan a intrat în forță în Ministerul condus până ieri de PSD. S-a dus direct la Energie, în această dimineață

Premierul Ilie Bolojan a mers, vineri dimineață, la Ministerul Energiei. Prim-ministrul a anunțat, joi, propunerile pentru ministerele rămase fără ministru în urma retragerii PSD din Guvernul României. La Energie s-a propus pe sine. Acesta este și motivul pentru care se află la Ministerul Energiei, în această dimineață.

”La Ministerul Energiei - Ilie Bolojan. Voi prelua acest portofoliu, având în vedere că zona de energie este una dintre problemele noastre importante, iar aspectele care țin de energie nu țin doar de acest minister, țin de companii care sunt în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, țin de ANRE, care este o autoritate independentă, cu care trebuie să relaționăm. Cred că pot face ca lucrurile în acest domeniu să se accelereze, pentru creșterea producției, deparazitarea rețelelor și pentru a lua măsuri ca energia în România să fie mai ieftină” declara premierul.

Astăzi, prețurile la pompă au crescut din nou, motorina depășind, iar, 9 lei/litru.

Miniștrii interimari propuși:

Dragoș Nicolae Pîslaru, la Ministerul Muncii.

Cseke Attila, la Ministerul Sănătății.

Tanczos Barna, la Ministerul Agriculturii.

Cătălin Predoiu, la Ministerul Justiției.

Ilie Bolojan, la Ministerul Energiei.

Radu Miruță, la Transporturi și Infrastructură.

Oana Gheorghiu preia responsabilitățile lui Marian Neacșu.