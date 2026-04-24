DCNews Politica Ilie Bolojan a intrat în forță în Ministerul condus până ieri de PSD. S-a dus direct la Energie, în această dimineață
Data actualizării: 11:24 24 Apr 2026 | Data publicării: 10:48 24 Apr 2026

Ilie Bolojan a intrat în forță în Ministerul condus până ieri de PSD. S-a dus direct la Energie, în această dimineață
Autor: Roxana Neagu

INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_03_INQUAM_Photos_George_Calin Ilie Bolojan. Inquam Photos/ George Călin

Premierul Ilie Bolojan se află acum la Ministerul Energiei. Astăzi este și ziua când prețurile la pompă încep, din nouă, să crească, motorina depășind, din nou, 9 lei pe litru.

Premierul Ilie Bolojan a mers, vineri dimineață, la Ministerul Energiei. Prim-ministrul a anunțat, joi, propunerile pentru ministerele rămase fără ministru în urma retragerii PSD din Guvernul României. La Energie s-a propus pe sine. Acesta este și motivul pentru care se află la Ministerul Energiei, în această dimineață. 

”La Ministerul Energiei - Ilie Bolojan. Voi prelua acest portofoliu, având în vedere că zona de energie este una dintre problemele noastre importante, iar aspectele care țin de energie nu țin doar de acest minister, țin de companii care sunt în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, țin de ANRE, care este o autoritate independentă, cu care trebuie să relaționăm. Cred că pot face ca lucrurile în acest domeniu să se accelereze, pentru creșterea producției, deparazitarea rețelelor și pentru a lua măsuri ca energia în România să fie mai ieftină” declara premierul. 

Astăzi, prețurile la pompă au crescut din nou, motorina depășind, iar, 9 lei/litru. 

Miniștrii interimari propuși: 

Dragoș Nicolae Pîslaru, la Ministerul Muncii. 
Cseke Attila, la Ministerul Sănătății. 
Tanczos Barna, la Ministerul Agriculturii. 
Cătălin Predoiu, la Ministerul Justiției. 
Ilie Bolojan, la Ministerul Energiei. 
Radu Miruță, la Transporturi și Infrastructură. 
Oana Gheorghiu preia responsabilitățile lui Marian Neacșu.

Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Accident grav în Iași: O mașină a căzut de pe Pasarela Bucium
Publicat acum 36 minute
Conductă de gaze avariată la Rucăr. Peste 100 de persoane au fost evacuate preventiv
Publicat acum 44 minute
Războiul Regelui, Maria: Inima României, Regele Mihai: Drumul Către Casă și Tovarășu’, în turneu de educație istorică
Publicat acum 46 minute
Ilie Bolojan a intrat în forță în Ministerul condus până ieri de PSD. S-a dus direct la Energie, în această dimineață
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Norvegia vrea să interzică accesul la social media pentru tinerii sub 16 ani
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Emmanuel Macron și-a anunțat retragerea din politică
Publicat acum 11 ore si 34 minute
De ce te simți balonat seara chiar dacă mănânci normal. Iată ce încearcă să-ți spună corpul tău
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Tudor Gheorghe a fost dus la spital după ce s-a lovit la cap
Publicat acum 3 ore si 55 minute
Horoscop 24 aprilie 2026. Venus intră în Gemeni. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii
Publicat acum 1 ora si 24 minute
La Avioane Craiova ”s-au întâlnit un hoț cu un prost” spune ministrul Miruță: Armata Română nu poate trece pe toată lumea strada
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
