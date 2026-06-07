O elevă ar fi fost drogată și violată la banchetul de absolvire. Liceul spune că ”a fost un eveniment privat”

Sunt acuzaţii extrem de grave după banchetul de absolvire al unor elevi din Cluj-Napoca, din liceul ”Virgil Madgearu”. O tânără de 18 ani a ajuns la spital, după ce, în jurul orei 01:00, părinții fetei au fost chemați, de urgență, la local. Se pare că tânăra ar fi trăit o adevărată dramă la petrecerea care ar fi trebuit să fie o amintire frumoasă, ce marca terminarea liceului: ar fi fost drogată și violată de trei colegi.

Părinții și-au găsit fiica într-o stare confuză, aceasta nu era coerentă și chiar nu-și mai recunoaștea mama.

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Nu-și amintea nimic din ce s-a întâmplat și avea urme de lovituri pe corp. Dusă la spital, medicii aveau să constate o posibilă agresiune sexuală. Părinții acuză că fiica lor ar fi fost drogată de trei colegi, dusă într-un parc din apropiere și violată. Poliția a deschis o anchetă şi verifică imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Poziția liceului: evenimentul, organizat de părinți

Liceul ”Virgil Madgearu”, din Cluj-Napoca, transmite:

”În legătură cu informațiile apărute în spațiul public referitoare la un incident petrecut în cadrul unui eveniment privat în care a fost menționat numele instituției, facem următoarele precizări:

Evenimentul la care se face referire nu a fost organizat de liceu și nu a făcut parte din activitățile oficiale ale instituției. Acesta a fost un eveniment privat, organizat de părinți, desfășurat în afara spațiilor liceului, după încheierea cursurilor și a activităților școlare. Condamnăm ferm orice faptă care aduce atingere siguranței, integrității sau demnității unei persoane și regretăm profund situația semnalată.

La acest moment, nu deținem informații suplimentare față de cele vehiculate în spațiul public. Având în vedere că aspectele prezentate fac obiectul verificărilor autorităților competente, considerăm că acestea sunt singurele abilitate să stabilească împrejurările exacte ale celor întâmplate.

În cazul în care ni se va solicita sprijinul, vom pune la dispoziția autorităților toate informațiile pe care le deținem”.