Zboruri întârziate în sezonul estival: de ce vara amplifică riscul și ce poate face pasagerul afectat

Vara este perioada în care apar cele mai multe întârzieri în transportul aerian. Numărul mare de pasageri, programul încărcat al aeroporturilor și folosirea intensă a aeronavelor lasă puțin loc pentru recuperarea întârzierilor apărute pe parcursul zilei. Dacă primul zbor al unei aeronave pleacă târziu, decalajul se poate transmite rapid către următoarele curse.

La aglomerație se adaugă furtunile de vară, temperaturile ridicate, restricțiile de trafic aerian și lipsa personalului. Uneori, avionul ajunge târziu din cursa anterioară. Alteori, întârzierea apare la îmbarcare, la încărcarea bagajelor, la alimentare sau în timpul verificărilor tehnice.

Pentru pasager, reacția din primele ore contează mult. Este important să urmărească ora reală de sosire, să ceară informații despre cauza întârzierii și să păstreze toate documentele de călătorie. Mesajele primite de la companie, fotografiile panoului de plecări și chitanțele pentru cheltuielile făcute în aeroport pot deveni dovezi utile.

În anumite situații, pasagerul poate primi asistență și despăgubiri pentru zbor întârziat. Drepturile depind de durata întârzierii la destinația finală, de cauza problemei, de distanța zborului și de regulile aplicabile călătoriei.

Ora afișată la poarta de îmbarcare oferă doar o parte din imagine. De aceea, fiecare detaliu trebuie verificat înainte ca pasagerul să depună cererea de compensație la operatorul aerian responsabil.

De ce se acumulează întârzierile în timpul verii?

În lunile de vară, companiile aeriene operează mai multe curse, iar aeronavele petrec mai puțin timp la sol între două zboruri. O întârziere apărută dimineața poate afecta întregul program al avionului. Situația apare frecvent pe rutele de vacanță și pe aeroporturile mari, unde traficul este intens.

Aeroporturile trebuie să gestioneze simultan mai mulți pasageri, mai multe bagaje și mai multe aeronave. Îmbarcarea lentă, lipsa unei porți disponibile, alimentarea întârziată sau manipularea bagajelor pot prelungi timpul petrecut la sol.

Furtunile de vară sunt o altă cauză importantă. Chiar dacă durează puțin, ele pot opri temporar decolările, aterizările și activitatea personalului de la sol. Controlul traficului aerian poate limita numărul curselor sau poate modifica rutele pentru menținerea siguranței.

Temperaturile foarte ridicate pot impune verificări suplimentare și ajustări ale operațiunilor. La acestea se adaugă perioadele cu deficit de personal, grevele și restricțiile din spațiul aerian. Într-un program deja aglomerat, revenirea la orele inițiale poate dura câteva ore.

Ce trebuie să facă pasagerul în aeroport?

Primul pas este păstrarea documentelor de călătorie. Biletul electronic, confirmarea rezervării și cartea de îmbarcare sunt necesare pentru identificarea cursei și a pasagerului. Este bine să fie salvate chiar dacă apar deja în aplicația companiei.

Pasagerul poate fotografia panoul de plecări și poate salva mesajele primite prin SMS, e-mail sau aplicație. De asemenea, este recomandat să ceară motivul întârzierii și, când este posibil, să primească o confirmare scrisă.

În funcție de durata așteptării și de distanța zborului, compania aeriană trebuie să ofere asistență. Pasagerul poate avea dreptul la:

● mese și băuturi potrivite timpului de așteptare;

● acces la telefon sau e-mail;

● cazare dacă plecarea este mutată pentru ziua următoare;

● transport între aeroport și locul de cazare.

Dacă serviciile nu sunt oferite la timp, pasagerul poate cumpăra alimente, băuturi sau cazare la un cost rezonabil. Chitanțele trebuie păstrate pentru solicitarea rambursării. Cheltuielile trebuie să aibă legătură directă cu perioada de așteptare.

Voucherele oferite de companie trebuie citite înainte de acceptare. Unele acoperă doar mesele sau cazarea, iar altele pot include condiții privind soluționarea cererii. Pasagerul trebuie să știe ce primește și ce drepturi păstrează.

Când poate primi pasagerul o compensație?

Regulamentul european EC 261/2004 protejează pasagerii în cazul anumitor întârzieri. Un zbor poate fi eligibil atunci când sosirea la destinația finală are loc cu peste trei ore mai târziu, iar cauza ține de activitatea companiei aeriene.

Printre situațiile eligibile se pot afla problemele tehnice care puteau fi prevenite, lipsa echipajului și organizarea defectuoasă a operațiunilor. Fiecare caz trebuie analizat separat, deoarece motivul comunicat în aeroport poate fi incomplet.

Valoarea compensației se stabilește în funcție de distanța zborului și poate fi cuprinsă între 250 și 600 de euro pentru fiecare pasager. Prețul biletului și tipul companiei aeriene nu influențează suma. Regulile se aplică și curselor low-cost atunci când sunt îndeplinite condițiile legale.

Pentru zborurile cu escală aflate pe aceeași rezervare, contează ora sosirii la destinația finală. Dacă primul segment întârzie, pasagerul pierde legătura și ajunge cu peste trei ore mai târziu, întreaga călătorie poate fi eligibilă.

Furtunile puternice, restricțiile de trafic aerian și situațiile de securitate sunt considerate, de regulă, împrejurări extraordinare. Compensația financiară poate să nu fie acordată, însă dreptul la mese, cazare și transport poate rămâne valabil.

Cererea poate fi verificată și pentru zboruri efectuate în ultimii trei ani. Echipa analizează gratuit datele cursei și gestionează documentele, comunicarea cu operatorul aerian și demersurile juridice necesare. Procesul se desfășoară online și poate fi început cu informațiile de bază despre rezervare.

Serviciul funcționează după principiul fără câștig, fără onorariu. Platforma reține un comision de 29% plus TVA doar atunci când recuperează despăgubirea. Pasagerul nu achită taxe în avans pentru verificarea și gestionarea cererii.

O întârziere din sezonul estival poate afecta concediul, rezervările și bugetul familiei. Pasagerul își protejează mai bine drepturile atunci când păstrează dovezile, cere asistența disponibilă și verifică motivul real al întârzierii. O cerere bine documentată crește șansele ca situația să fie soluționată corect.