Inteligența artificială va schimba economia! Musk prevede dispariția banilor în următorii 10 ani: Nu vor mai conta în 2036

Sursa foto: https://www.magnific.com/, @Vlad Ispas

Elon Musk este de părere că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale și a roboticii va schimba profund economia globală în următorii 10 ani.

Potrivit acestuia, până în 2036, producția de bunuri și servicii ar putea deveni atât de mare încât rolul banilor în economie să se diminueze semnificativ, iar deflația să înlocuiască inflația ca principală provocare economică, conform First Post.

Potrivit lui Elon Musk, „banii nu vor mai conta în 2036”, deoarece tehnologia va transforma economia mondială.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat lui Zanny Minton Beddoes, redactor-șef al publicației The Economist.

Miliardarul și-a susținut punctul de vedere pornind de la ideea că valoarea banilor depinde de posibilitatea de a obține bunuri și servicii.

„Vrei bani pentru bunuri și servicii… Dacă roboții și inteligența artificială oferă mai multe bunuri și servicii decât ar putea consuma orice om, la ce ai nevoie de bani?”, a transmis Elon Musk.

Importanța banilor în economie se va reduce

În opinia sa, dacă inteligența artificială va ajunge să asigure aproape toate bunurile și serviciile de care oamenii au nevoie, importanța banilor în economie se va reduce în mod semnificativ.

În cadrul discuției, Zanny Minton Beddoes a adus în atenție provocările legate de trecerea societății către o economie în care inteligența artificială va avea un rol dominant.

Ea a ridicat și întrebarea dacă, în contextul automatizării accelerate și al pierderii unor locuri de muncă, vor fi necesare soluții precum impozitarea mai mare a capitalului, redistribuirea averii sau introducerea unui venit universal de bază pentru persoanele afectate.

Elon Musk a explicat că una dintre variantele posibile ar fi acordarea unui sprijin financiar direct cetățenilor.

„Cred că Trezoreria ar trebui pur și simplu să elibereze cecuri oamenilor”, a spus Elon Musk.

O economie bazată pe inteligență artificială ar putea funcționa după reguli complet diferite

Întrebat dacă emiterea unor sume mari de bani ar putea duce la creșterea inflației, Elon Musk a răspuns că o economie bazată pe inteligență artificială ar putea funcționa după reguli complet diferite de cele cunoscute în prezent.

„Inflația este pur și simplu raportul dintre bani și bunuri și servicii. Dacă producția de bunuri și servicii crește dramatic… poți crea bani în baza de date.” Apoi a adăugat: „Voi face o predicție, și anume că deflația va fi problema, nu inflația”.

Deși a spus că înțelege argumentele lui Elon Musk, Zanny Minton Beddoes s-a arătat sceptică în privința unei astfel de tranziții și a avertizat că automatizarea ar putea accentua inegalitățile și tensiunile sociale. La rândul său, fondatorul xAI a recunoscut că privește dezvoltarea inteligenței artificiale cu sentimente contradictorii.

„Sincer, dacă m-ai întreba în orice zi - chiar și în cursul aceleiași zile - aș spune că am trecut de la entuziasm la teroare în ceea ce privește IA”, a mai zis Elon Musk.

Elon Musk susține că dezvoltarea inteligenței artificiale nu mai poate fi oprită, iar prioritatea este ca aceasta să fie folosită în siguranță. El estimează că, în următorii cinci ani, IA-ul ar putea depăși inteligența combinată a tuturor oamenilor, astfel că miza va fi controlarea tehnologiei, nu oprirea ei.