Cât a cheltuit Armata României pentru doborârea celor trei drone care au pătruns în spațiul aerian național

Imagine cu avion F-16. Foto: MApN

Armata României a doborât trei drone în trei zile consecutive, iar aceste misiuni au implicat costuri pe măsură.

Armata României a cheltuit aproximativ 1,5 milioane de euro pentru doborârea celor trei drone care au pătruns în spațiul aerian național și au fost distruse în județele Buzău și Tulcea, vineri, sâmbătă și duminică. Cea mai mare parte a costurilor ar fi reprezentată de rachetele lansate de avioanele F-16.

Potrivit Digi24, avioanele F-16 folosesc rachete AIM-9X, iar un singur astfel de proiectil costă aproximativ 400.000 de dolari. Pentru distrugerea celor trei drone au fost lansate trei rachete, al căror cost total ar ajunge la aproximativ 1,2 milioane de dolari.

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Potrivit sursei citate, la această sumă se adaugă costurile generate de orele de zbor și de mentenanța aeronavelor, astfel că valoarea totală a celor trei intervenții este estimată la aproximativ 1,5 milioane de euro.

Detalii despre operațiunile de neutralizare ale celor trei drone

Avioanele F-16 ale Forțelor Armate Române au doborât trei drone militare care au pătruns în spațiul aerian al țării:

Vineri, 24 iulie: prima dronă a fost doborâtă pe un câmp agricol din județul Buzău, în apropierea localității Padina, după ce a zburat aproximativ 200 km în interiorul țării.

Sâmbătă, 25 iulie: a doua dronă a fost interceptată și distrusă rapid (în doar 11 minute) în Delta Dunării, la circa 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe.

Duminică, 26 iulie: a treia dronă a fost neutralizată în siguranță deasupra apelor teritoriale ale Mării Negre, la 12 kilometri nord-est de localitatea Sulina.

Precizăm că astăzi o nouă dronă a pătruns în spațiul aerian al României, două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești fiind ridicate de la sol. De această dată drona nu a fost doborâtă. Potrivit MApN, ea a stat puțin timp în spațiul aerian al României, apoi s-a îndreptat spre Ucraina.