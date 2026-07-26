Ro-ALERT: Un băiat de 13 ani a dispărut dintr-un centru de plasament

Autoritățile au emis, duminică, o alertă AMBER după dispariția unui băiat în vârstă de 13 ani din municipiul Iași. Minorul a plecat din Centrul „Veniamin Costache”, iar polițiștii fac apel la populație pentru orice informație care ar putea duce la găsirea acestuia.

Un mesaj de tip Alertă AMBER a fost transmis în cursul zilei de 26 iulie 2026, după dispariția minorului Barbarosie Sebastian-Andrei, în vârstă de 13 ani.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, băiatul a plecat din Centrul „Veniamin Costache” din municipiul Iași, județul Iași.

Semnalmentele minorului

Sebastian-Andrei are o înălțime de 159 de centimetri, cântărește aproximativ 60 de kilograme, are părul castaniu, tuns scurt pe părți, și ochii căprui.

La momentul dispariției, acesta purta un hanorac negru, pantaloni tip jeans și șlapi.

Minorul a mai fost dat dispărut în luna aprilie

Nu este pentru prima dată când Sebastian-Andrei este căutat de autorități. În luna aprilie a acestui an, băiatul a fost dat dispărut după ce a plecat voluntar de la domiciliul său din comuna Tomești, județul Iași. Și atunci a fost emis un mesaj RO-Alert, iar minorul a fost găsit în aceeași zi, în pădurea Păun, din zona Bucium, nevătămat.

Apel către populație

Autoritățile solicită sprijinul cetățenilor. Orice informație care poate contribui la găsirea minorului trebuie comunicată de urgență la 112.

Poliția continuă căutările și face apel la oricine l-a văzut sau deține informații despre locul în care s-ar putea afla să anunțe imediat autoritățile.