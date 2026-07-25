Rusia ar pregăti soldați nord-coreeni pentru frontul din Ucraina și ar sprijini Iranul în războiul cu SUA

Foto: Pixabay

Volodimir Zelenski afirmă că Rusia încearcă să compenseze pierderile suferite pe front prin aducerea a 30.000 de militari nord-coreeni și că sprijină Iranul cu informații obținute din satelit.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a susţinut sâmbătă că Rusia ajută Iranul în războiul cu SUA oferindu-i imagini din satelit, că armata rusă ar fi pierdut circa 225.000 de soldaţi în ultimele şapte luni (morţi şi răniţi) şi, prin urmare, Moscova ar pregăti sosirea a circa 30.000 de soldaţi nord-coreeni care să ajute trupele ruse în războiul împotriva Ucrainei, relatează agenţiile Reuters, dpa şi EFE.

"În cele mai puţin de şapte luni ale acestui an, 221.000 de persoane s-au înrolat în forţele armate ruse, în timp ce victimele în aceeaşi perioadă au ajuns la circa 225.500, dintre care 131.000 de morţi şi 93.000 răniţi", a spus Zelenski într-un mesaj pe reţelele de socializare.

Moscova doreşte să primească 30.000 de soldaţi din Coreea de Nord

Atât Rusia cât şi Ucraina menţin secrete datele despre propriile victime în războiul declanşat prin invazia rusă din 2022, dar le exagerează pe cele ale inamicului. Pe baza informaţiilor publice disponibile, precum necrologuri, date oferite de familiile militarilor, ştiri publicate în mass-media sau documente ale autorităţilor locale, numărul militarilor ucraineni ucişi de la începutul acest război ar fi de circa 200.000, iar cel al militarilor ruşi de circa 350.000, notează agenţia dpa.

Din cauza pierderilor mari suferite, a continuat Zelenski în acelaşi mesaj, Moscova doreşte să primească 30.000 de soldaţi din Coreea de Nord şi, "începând din iunie, au pregătit regiunea Voronej pentru a-i primi".

"Coreea de Nord pregăteşte de asemenea un transfer de noi sisteme de rachete balistice către Rusia", a mai spus preşedintele ucrainean.

Rusia şi Coreea de Nord au semnat un tratat de parteneriat strategic

Rusia şi Coreea de Nord au semnat în anul 2024 un tratat de parteneriat strategic prin care se angajează să-şi acorde reciproc asistenţă militară în caz de agresiune. În virtutea acestor relaţii privilegiate, Coreea de Nord a furnizat Rusiei milioane de obuze şi de asemenea echipamente militare precum obuziere Koksan de calibru mare, lansatoare multiple de rachete, rachete balistice KN-23/24 şi sisteme antitanc, ca ajutor în războiul cu Ucraina. Mai mult, circa 15.000 de soldaţi nord-coreeni au participat la luptele pentru eliberarea teritoriului din provincia rusă Kursk ocupat în august 2024 de trupele ucrainene.

Preşedintele Zelenski a mai susţinut în mesajul său de sâmbătă că Ucraina a observat că Rusia transmite Iranului observaţiile sale din satelit pentru a-i permite acestuia să dirijeze atacurile lansate în regiune ca represalii faţă de bombardamentele americane.

"De la începutul lunii iulie, am înregistrat supravegherea activă prin satelit a Rusiei asupra statelor din Golf şi a bazelor militare americane amplasate acolo (...) Există o corelaţie clară între monitorizarea acestor situri prin satelit de către Rusia şi atacurile iraniene, atât înaintea atacurilor, în pregătirea lor, cât şi ulterior, pentru a evalua pagubele provocate", a indicat Zelenski, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Kim Jong Un, liderul nord-coreean, reafirmă sprijinul pentru 'războiul sfânt' al Rusiei în Ucraina

