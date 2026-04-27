Kim Jong Un, liderul nord-coreean, reafirmă sprijinul pentru 'războiul sfânt' al Rusiei în Ucraina

Această declarație vine în contextul în care o serie de oficiali ruși de rang înalt au vizitat Phenianul în ultimele zile, între care ministrul apărării rus, Andrei Belousov, care s-a întâlnit duminică cu Kim Jong Un.

Coreea de Nord 'va sprijini pe deplin, ca întotdeauna, politica Federației Ruse care vizează apărarea suveranității naționale, a integrității teritoriale și a intereselor de securitate', i-a declarat Kim Jong Un lui Belousov, potrivit agenției de știri nord-coreene KCNA.

Liderul nord-coreean și-a exprimat 'convingerea că armata și poporul rus vor obține, fără îndoială, victoria în acest război sacru și drept'.

Ambele părți au indicat că au discutat despre consolidarea legăturilor militare, Belousov afirmând că Moscova este pregătită să semneze un plan de cooperare care acoperă perioada 2027-2031.

Kim Jong Un, Andrei Belousov și președintele Dumei de Stat a Rusiei, Veaceslav Volodin, au participat, de asemenea, la inaugurarea unui memorial în onoarea soldaților nord-coreeni uciși în Ucraina.

Ceremonia, care a inclus un concert, focuri de artificii și un survol aerian, a avut loc pentru a marca prima aniversare a eliberării regiunii Kursk din Rusia, care fusese parțial ocupată timp de luni de zile de forțele ucrainene.

Într-un discurs, Kim a declarat că relațiile cu Rusia trebuie consolidate până când aceasta va deveni un bastion puternic și unificat.

Președintele rus Vladimir Putin, la rândul său, i-a trimis o scrisoare lui Kim în care își exprimă recunoștința față de 'curajoșii soldați' nord-coreeni care au participat la operațiunile militare din Kursk și le-a adus un omagiu celor care au murit, potrivit Kremlinului și KCNA, relatează EFE.

Publicul a fost mișcat de reprezentările 'bătăliilor sângeroase', precum și de 'luptele corp la corp care sfidează moartea și exploziile eroice, sinucigașe, alese fără ezitare de tinerii soldați', a relatat KCNA.

Coreea de Nord a trimis mii de soldați, precum și rachete și muniții, pentru a sprijini Rusia în războiul său împotriva Ucrainei.

Coreea de Sud estimează că aproximativ 2.000 de nord-coreeni au fost uciși în conflict.

În schimb, potrivit experților, Coreea de Nord primește ajutor financiar, tehnologie militară, alimente și resurse energetice din partea Rusiei, permițând Phenianului să ocolească sancțiunile internaționale severe impuse programelor sale nucleare interzise.

În 2024, cele două țări au semnat un tratat militar care obligă fiecare stat să ofere asistență militară 'fără întârziere' în cazul unui atac împotriva celuilalt.

Președintele sud-coreean Lee Jae- Myung a declarat luni că 'destinul atât al Sudului, cât și al Nordului este de a face florile păcii să înflorească'.

Lee s-a angajat să acționeze 'proactiv' pentru a reconstrui încrederea cu Phenianul.

'Sperăm că Nordul va avea încredere în sinceritatea guvernului nostru și va răspunde cu aceeași monedă', a adăugat el, precizează Agerpres.