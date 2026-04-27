DCNews Stiri Internațional Kim Jong Un, liderul nord-coreean, reafirmă sprijinul pentru 'războiul sfânt' al Rusiei în Ucraina
Data publicării: 10:46 27 Apr 2026

Autor: Crişan Andreescu

Kim Jong Un Kim Jong Un. Foto: NK NEWS/X

Kim Jong Un, a reafirmat sprijinul Phenianului pentru invazia Rusiei în Ucraina, promițând să ajute Moscova să obțină victoria în 'războiul său sfânt', a relatat luni presa de stat, citată de AFP.

Această declarație vine în contextul în care o serie de oficiali ruși de rang înalt au vizitat Phenianul în ultimele zile, între care ministrul apărării rus, Andrei Belousov, care s-a întâlnit duminică cu Kim Jong Un.

Coreea de Nord 'va sprijini pe deplin, ca întotdeauna, politica Federației Ruse care vizează apărarea suveranității naționale, a integrității teritoriale și a intereselor de securitate', i-a declarat Kim Jong Un lui Belousov, potrivit agenției de știri nord-coreene KCNA.

Liderul nord-coreean și-a exprimat 'convingerea că armata și poporul rus vor obține, fără îndoială, victoria în acest război sacru și drept'.

See also: Rusia și Coreea de Nord construiesc primul pod rutier între cele două țări | VIDEO

Ambele părți au indicat că au discutat despre consolidarea legăturilor militare, Belousov afirmând că Moscova este pregătită să semneze un plan de cooperare care acoperă perioada 2027-2031.

Kim Jong Un, Andrei Belousov și președintele Dumei de Stat a Rusiei, Veaceslav Volodin, au participat, de asemenea, la inaugurarea unui memorial în onoarea soldaților nord-coreeni uciși în Ucraina.

Ceremonia, care a inclus un concert, focuri de artificii și un survol aerian, a avut loc pentru a marca prima aniversare a eliberării regiunii Kursk din Rusia, care fusese parțial ocupată timp de luni de zile de forțele ucrainene.

Într-un discurs, Kim a declarat că relațiile cu Rusia trebuie consolidate până când aceasta va deveni un bastion puternic și unificat.

Președintele rus Vladimir Putin, la rândul său, i-a trimis o scrisoare lui Kim în care își exprimă recunoștința față de 'curajoșii soldați' nord-coreeni care au participat la operațiunile militare din Kursk și le-a adus un omagiu celor care au murit, potrivit Kremlinului și KCNA, relatează EFE.

Publicul a fost mișcat de reprezentările 'bătăliilor sângeroase', precum și de 'luptele corp la corp care sfidează moartea și exploziile eroice, sinucigașe, alese fără ezitare de tinerii soldați', a relatat KCNA.

See also: Donald Trump s-ar putea întâlni cu Kim Jong Un. Condiția-cheie a SUA

Coreea de Nord a trimis mii de soldați, precum și rachete și muniții, pentru a sprijini Rusia în războiul său împotriva Ucrainei.

Coreea de Sud estimează că aproximativ 2.000 de nord-coreeni au fost uciși în conflict.

În schimb, potrivit experților, Coreea de Nord primește ajutor financiar, tehnologie militară, alimente și resurse energetice din partea Rusiei, permițând Phenianului să ocolească sancțiunile internaționale severe impuse programelor sale nucleare interzise.

În 2024, cele două țări au semnat un tratat militar care obligă fiecare stat să ofere asistență militară 'fără întârziere' în cazul unui atac împotriva celuilalt.

Președintele sud-coreean Lee Jae- Myung a declarat luni că 'destinul atât al Sudului, cât și al Nordului este de a face florile păcii să înflorească'.

Lee s-a angajat să acționeze 'proactiv' pentru a reconstrui încrederea cu Phenianul.

'Sperăm că Nordul va avea încredere în sinceritatea guvernului nostru și va răspunde cu aceeași monedă', a adăugat el, precizează Agerpres.

Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
„Ultima magie” prin care România poate salva miliardele din PNRR: Explicația lui Pâslaru / Ce a vrut să demonstreze PSD prin ieșirea din coaliție
Publicat acum 19 minute
PSD și AUR, moțiune de cenzură comună. Chirieac atenționează cu privire la „mișcările“ partidului lui George Simion
Publicat acum 23 minute
Dobânda mică nu înseamnă automat un credit online ieftin
Publicat acum 24 minute
Proiecte de educație de mediu pentru ONG-uri
Publicat acum 44 minute
Jet2, easyJet, British Airways și Ryanair ar putea fi nevoite să anuleze zboruri
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 52 minute
PSD și AUR depun o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. Update: George Simion, precizări
Publicat acum 2 ore si 13 minute
Ștefan-Radu Oprea a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Cine îi ia locul
Publicat acum 3 ore si 50 minute
Horoscop 27 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 57 minute
Prima „dronă” din istorie a aterizat sub geamul Kremlinului umilindu-i pe ruși. România se confruntă cu aceeași dilemă ca Rusia acum 40 de ani
Publicat acum 55 minute
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close