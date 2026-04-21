Rusia și Coreea de Nord construiesc primul pod rutier între cele două țări | VIDEO

Rusia a anunţat marţi că a inaugurat cu Coreea de Nord un pod rutier, ce urmează să fie dat în circulaţie în vara acestui an, prima legătură rutieră între cele două ţări aliate care îşi consolidează relaţiile de la lansarea ofensivei ruse în Ucraina, relatează AFP.

„O legătură rutieră directă va fi stabilită pentru prima dată între cele două ţări. Circulaţia urmează să înceapă în această vară”, a declarat Ministerul rus al Transporturilor într-un comunicat.

A new bridge connecting two of the world's least favorite regimes is set to open in June.



Russia and North Korea already have a rail bridge spanning the Tumen River, known as the Korea-Russia Friendship Bridge, but this one will support cars, "bolstering economic ties."… https://t.co/my692W4hsp pic.twitter.com/Uvrr8gj95i — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 21, 2026

Anunţul are loc în ziua vizitei ministrului rus de Interne la Phenian.

Punctul de trecere a frontierei Khassan, pe unde „vor putea trece iniţial 300 de vehicule şi 2.850 de persoane pe zi”, este, de asemenea, în construcţie, potrivit aceleiaşi surse.

Rusia şi Coreea de Nord au în prezent legături aeriene şi feroviare.

Ministerul rus de Externe a salutat viitoarea contribuţie a podului la dezvoltarea schimburilor comerciale, economice şi umanitare dintre Coreea de Nord şi Extremul Orient rus.

Coreea de Nord nu a emis încă niciun comunicat.

O înregistrare video publicată de agenţia de ştiri de stat rusă Tass arată doi muncitori strângând şuruburi la îmbinarea podului lung de un kilometru.

China este principalul susţinător economic al Coreii de Nord, însă Phenianul a dezvoltat legături strânse şi cu Moscova de la începutul ofensivei Rusiei în Ucraina, în 2022.

Rusia și Coreea de Nord își consolidează legăturile

În timpul unei vizite a preşedintelui rus Vladimir Putin în Coreea de Nord în 2024, cele două ţări au încheiat un acord de apărare.

Phenianul a trimis trupe terestre şi sisteme de armament în regiunea rusă Kursk pentru a sprijini efortul de război al Moscovei în Ucraina.

În schimb, ţara izolată pe plan internaţional, vulnerabilă la dezastre naturale, primeşte ajutor financiar, alimente şi energie, precum şi tehnologie militară din partea Moscovei, potrivit analiştilor, notează Agerpres.

