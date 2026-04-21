DCNews Stiri Rusia și Coreea de Nord construiesc primul pod rutier între cele două țări | VIDEO
Data publicării: 15:23 21 Apr 2026

Rusia și Coreea de Nord construiesc primul pod rutier între cele două țări | VIDEO
Autor: Iulia Horovei

kim jong un vladimir putin kim putin Președintele nord-coreean Kim Jong Un și președintele rus Vladimir Putin. Foto: Agerpres

Rusia și Coreea de Nord vor fi legate, în premieră, prin intermediul unui pod rutier, investiție care va fi inaugurată în luna iunie.

Rusia a anunţat marţi că a inaugurat cu Coreea de Nord un pod rutier, ce urmează să fie dat în circulaţie în vara acestui an, prima legătură rutieră între cele două ţări aliate care îşi consolidează relaţiile de la lansarea ofensivei ruse în Ucraina, relatează AFP.

Podul, inaugurat în această vară

„O legătură rutieră directă va fi stabilită pentru prima dată între cele două ţări. Circulaţia urmează să înceapă în această vară”, a declarat Ministerul rus al Transporturilor într-un comunicat.

Anunţul are loc în ziua vizitei ministrului rus de Interne la Phenian.

Punctul de trecere a frontierei Khassan, pe unde „vor putea trece iniţial 300 de vehicule şi 2.850 de persoane pe zi”, este, de asemenea, în construcţie, potrivit aceleiaşi surse.

Rusia şi Coreea de Nord au în prezent legături aeriene şi feroviare.

Ministerul rus de Externe a salutat viitoarea contribuţie a podului la dezvoltarea schimburilor comerciale, economice şi umanitare dintre Coreea de Nord şi Extremul Orient rus.

Coreea de Nord nu a emis încă niciun comunicat.

O înregistrare video publicată de agenţia de ştiri de stat rusă Tass arată doi muncitori strângând şuruburi la îmbinarea podului lung de un kilometru.

China este principalul susţinător economic al Coreii de Nord, însă Phenianul a dezvoltat legături strânse şi cu Moscova de la începutul ofensivei Rusiei în Ucraina, în 2022.

Rusia și Coreea de Nord își consolidează legăturile

În timpul unei vizite a preşedintelui rus Vladimir Putin în Coreea de Nord în 2024, cele două ţări au încheiat un acord de apărare.

Phenianul a trimis trupe terestre şi sisteme de armament în regiunea rusă Kursk pentru a sprijini efortul de război al Moscovei în Ucraina.

În schimb, ţara izolată pe plan internaţional, vulnerabilă la dezastre naturale, primeşte ajutor financiar, alimente şi energie, precum şi tehnologie militară din partea Moscovei, potrivit analiştilor, notează Agerpres.

Citește și: Donald Trump s-ar putea întâlni cu Kim Jong Un. Condiția-cheie a SUA

rusia
coreea de nord
pod rutier
kim jong un
vladimir putin
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Ilie Bolojan, la mâna lui George Simion. Bogdan Chirieac arată cum se poate ieși din criza politică
Publicat acum 8 minute
Parlamentul European, sub presiune: ar putea să renunțe la deplasarea lunară la Strasbourg din cauza crizei energetice
Publicat acum 20 minute
Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni
Publicat acum 39 minute
Casa Verde Fotovoltaice, de la lansare la impactul asupra consumatorilor
Publicat acum 51 minute
Regele Charles, omagiu emoționant la 100 de ani de la nașterea Reginei Elisabeta a II-a
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 17 ore si 13 minute
Exercițiul mai eficient decât mersul pe jos: Lucrează tot corpul, îmbunătățește circulația și întărește inima
Publicat acum 8 ore si 37 minute
Un aeroport din Europa se închide joi, timp de o lună și anulează toate zborurile. Mii de pasageri vor fi afectați
Publicat acum 8 ore si 47 minute
Horoscop 21 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 36 minute
”Da, am văzut și eu cămara” cu șobolani, spune Emil Boc. Ripostă la mutarea PSD
Publicat acum 4 ore si 58 minute
Stenograme din ședința PNL: Ce au discutat liberalii după lovitura PSD pentru Ilie Bolojan: "E momentul să ne despărțim"
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
