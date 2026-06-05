Ce au scos la iveală incidentele cu drone de la Galați și Constanța. Analiza lui Bogdan Chirieac

Într-o intervenție telefonică la postul de televiziune Realitatea Plus, la emisiunea Deliei Vrînceanu, Bogdan Chirieac a precizat că singura întrebare după incidentele de la Galați și Constanța este: „Ce putem face ca evenimente să nu se mai repete?“.

Analistul politic a evidențiat slaba dotare a Armatei Române, care nu dispune nici măcar de elicoptere capabile să detecteze din aer astfel de obiecte.

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„Deocamdată avem un fapt: Armata Română este praf atunci când e vorba de apărarea țării și a românilor. Praf! O dronă a ajuns în Galați și nu am putut să o împiedicăm. Cu voia Lui Dumnezeu nu am avut morți, ci doar răniți. De asemenea, o dronă maritimă ucraineană a ajuns în Portul Constanța, cu jumătate de tonă de explozibil, la câțiva metri de terminalul petrolier, care putea să arunce în aer cea mai mare parte a Portului Constanța. Nu știm cum a ajuns drona, nu au semnalat-o, ci au găsit-o niște civili, așa cum s-a mai întâmplat cu drone căzute pe teritoriul României.

Armata țării, în ciuda zecilor de miliarde de euro investiți de-a lungul timpului, nu are capacitatea de a-și apăra propriul teritoriu. Generălimea și politicienii care au lucrat în acest domeniu au dat măsura neputinței și incompetenței lor. Achizițiile de armament s-au făcut pe criterii politice, de politică internațională - nu vreau să mă gândesc la faptul că or fi fost și alte interese - și s-au luat echipamente de neutilizat.

Elicopterul pe care îl are Armata Română în acest moment în dotare nu are capabilitate de depistare a dronelor. Piloții se uită cu ochiul liber după drone în apele mării, ceea ce e foarte dificil. Raed Arafat a scos elicopterele SMURD care au o cameră cu infraroșu ca să încerce să vadă și dronele, dar elicoptere capabile, așa cum ne-au propus americanii cu ani în urmă, MH-60R "Romeo", capabile să depisteze inclusiv submarinele, nu le-am luat. Nu se știe de ce! Dezastrul în ceea ce privește dotarea și managementul Armatei Române e complet“, a spus Bogdan Chirieac.

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Foto: Facebook

Bogdan Chirieac: Va durea până vom putea contracara astfel de obiecte

Drone similare cu cea explodată vineri ar putea să intre oricând în Portul Constanța, a avertizat Bogdan Chirieac, în ciuda faptului că, potrivit unor informații îmbucurătoare, România dezvoltă deja niște drone de interceptare, la Midia.

„În această seară sau mâine dimineață poate sosi în Portul Constanța un alt roi de drone cu explozibil masiv la bord, fără ca cineva să le depisteze.

Tot războiul se poartă în aer, cu drone și avioane, cu sisteme de doborâre de toate felurile. De ce am cumpărat tancuri nu știu“, a punctat analistul Bogdan Chirieac, făcând referire la inutilitatea acestora în războiul dintre Rusia și Ucraina.

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„Înțeleg că se dorește fabricarea în România a unei drone maritime, la Midia. Acestea pot sta 30 de zile în apă, cu inteligență artificială, și pot depista tot ce intră în port. O să dureze o vreme până vor deveni operaționale. Înțeleg că sunt trei drone, dar nu pot acoperi tot teritoriul maritim al României.

Pe lângă aceste drone maritime, e nevoie însă și de supraveghere aeriană continuă. Cine să facă? Autoritatea Navală Română, toate aceste agenții, Armata, care nu are ce-i trebuie?“, a mai spus Bogdan Chirieac.

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Probleme în legislație în ceea ce privește siguranța cetățenilor

În finalul intervenției la Realitatea Plus, Bogdan Chirieac a vorbit și despre riscurile războiului în ansamblul său și problemele din legislație privitoare la siguranța cetățenilor. România a fost comparată cu Elveția și Finlanda, unde există adăposturi anti-bombardamente pentru toată populația țării.

„Trebuia în legislație să fie o prevedere ca atunci când îți construiești o casă nouă, să ai la subsol o cameră de beton în care să te refugiezi în caz de bombardament. Nimeni nu a luat această decizie în România. Alte state au. Elveția are și o prevedere că trebuie să ții în camera respectivă alimente conservate și echipamente de urgență. Nu s-a pus această problemă în România.

Avem adăposturi pentru 3% din populație, Finlanda pentru 100%. Nu se mai poate face nimic. Ne refugiem în codrii, la poalele munților.

La construcțiile noi, din marile orașe, mai ales în București, nu poate să treacă mașina de pompieri printre ele. Sunt prea înguste, din lăcomia dezvoltatorilor și corupția primăriilor care au acceptat așa ceva. De 36 de ani facem lucrurile astea, că tovarășul Ceaușescu a făcut bulevarde largi. Prin Drumul Taberei, prin Militari, poți să mergi, dar prin noile cartiere, astea care costă miliarde de euro, nu poți să mergi. Te mai gândești la adăpost anti-bombardament când tu nu poți să intri cu mașina de pompieri printre clădiri?“, a concluzionat Bogdan Chirieac.

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