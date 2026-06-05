€ 5.2488
|
$ 4.5102
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5102
 
DCNews Stiri Ce au scos la iveală incidentele cu drone de la Galați și Constanța. Analiza lui Bogdan Chirieac

Ce au scos la iveală incidentele cu drone de la Galați și Constanța. Analiza lui Bogdan Chirieac

Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 05 Iun 2026
nave de razboi romanesti in marea neagra Foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Analistul politic Bogdan Chirieac este de părere că slaba dotare a Armatei Române este cauza pentru incidentele din ultimele zile de la Galați și Constanța.

Într-o intervenție telefonică la postul de televiziune Realitatea Plus, la emisiunea Deliei Vrînceanu, Bogdan Chirieac a precizat că singura întrebare după incidentele de la Galați și Constanța este: „Ce putem face ca evenimente să nu se mai repete?“.

Analistul politic a evidențiat slaba dotare a Armatei Române, care nu dispune nici măcar de elicoptere capabile să detecteze din aer astfel de obiecte.

CITEȘTE ȘI               -              Radu Miruță, reproș direct pentru Ucraina după drona care a explodat la Constanța

„Deocamdată avem un fapt: Armata Română este praf atunci când e vorba de apărarea țării și a românilor. Praf! O dronă a ajuns în Galați și nu am putut să o împiedicăm. Cu voia Lui Dumnezeu nu am avut morți, ci doar răniți. De asemenea, o dronă maritimă ucraineană a ajuns în Portul Constanța, cu jumătate de tonă de explozibil, la câțiva metri de terminalul petrolier, care putea să arunce în aer cea mai mare parte a Portului Constanța. Nu știm cum a ajuns drona, nu au semnalat-o, ci au găsit-o niște civili, așa cum s-a mai întâmplat cu drone căzute pe teritoriul României.

Armata țării, în ciuda zecilor de miliarde de euro investiți de-a lungul timpului, nu are capacitatea de a-și apăra propriul teritoriu. Generălimea și politicienii care au lucrat în acest domeniu au dat măsura neputinței și incompetenței lor. Achizițiile de armament s-au făcut pe criterii politice, de politică internațională - nu vreau să mă gândesc la faptul că or fi fost și alte interese - și s-au luat echipamente de neutilizat.

Elicopterul pe care îl are Armata Română în acest moment în dotare nu are capabilitate de depistare a dronelor. Piloții se uită cu ochiul liber după drone în apele mării, ceea ce e foarte dificil. Raed Arafat a scos elicopterele SMURD care au o cameră cu infraroșu ca să încerce să vadă și dronele, dar elicoptere capabile, așa cum ne-au propus americanii cu ani în urmă, MH-60R "Romeo", capabile să depisteze inclusiv submarinele, nu le-am luat. Nu se știe de ce! Dezastrul în ceea ce privește  dotarea și managementul Armatei Române e complet“, a spus Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI               -                Kaja Kallas: Responsabilitatea finală pentru explozia dronei ucrainene la Constanţa revine Rusiei

Sursa Foto: Facebook

Foto: Facebook

Bogdan Chirieac: Va durea până vom putea contracara astfel de obiecte

Drone similare cu cea explodată vineri ar putea să intre oricând în Portul Constanța, a avertizat Bogdan Chirieac, în ciuda faptului că, potrivit unor informații îmbucurătoare, România dezvoltă deja niște drone de interceptare, la Midia.

„În această seară sau mâine dimineață poate sosi în Portul Constanța un alt roi de drone cu explozibil masiv la bord, fără ca cineva să le depisteze.

Tot războiul se poartă în aer, cu drone și avioane, cu sisteme de doborâre de toate felurile. De ce am cumpărat tancuri nu știu“, a punctat analistul Bogdan Chirieac, făcând referire la inutilitatea acestora în războiul dintre Rusia și Ucraina.

CITEȘTE ȘI               -               EXCLUSIV Care este diferența dintre o mină și o dronă marină. Generalul Dan Grecu, explicații pentru DC NEWS

„Înțeleg că se dorește fabricarea în România a unei drone maritime, la Midia. Acestea pot sta 30 de zile în apă, cu inteligență artificială, și pot depista tot ce intră în port. O să dureze o vreme până vor deveni operaționale. Înțeleg că sunt trei drone, dar nu pot acoperi tot teritoriul maritim al României.

Pe lângă aceste drone maritime, e nevoie însă și de supraveghere aeriană continuă. Cine să facă? Autoritatea Navală Română, toate aceste agenții, Armata, care nu are ce-i trebuie?“, a mai spus Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI                -              EXCLUSIV Catastrofa care s-ar fi putut produce odată cu explozia dronei maritime. Generalul Mircea Mîndrescu: Nu aprindem nici măcar un fitil lângă un terminal petrolier!

Probleme în legislație în ceea ce privește siguranța cetățenilor

În finalul intervenției la Realitatea Plus, Bogdan Chirieac a vorbit și despre riscurile războiului în ansamblul său și problemele din legislație privitoare la siguranța cetățenilor. România a fost comparată cu Elveția și Finlanda, unde există adăposturi anti-bombardamente pentru toată populația țării.

„Trebuia în legislație să fie o prevedere ca atunci când îți construiești o casă nouă, să ai la subsol o cameră de beton în care să te refugiezi în caz de bombardament. Nimeni nu a luat această decizie în România. Alte state au. Elveția are și o prevedere că trebuie să ții în camera respectivă alimente conservate și echipamente de urgență. Nu s-a pus această problemă în România.

Avem adăposturi pentru 3% din populație, Finlanda pentru 100%. Nu se mai poate face nimic. Ne refugiem în codrii, la poalele munților.

La construcțiile noi, din marile orașe, mai ales în București, nu poate să treacă mașina de pompieri printre ele. Sunt prea înguste, din lăcomia dezvoltatorilor și corupția primăriilor care au acceptat așa ceva. De 36 de ani facem lucrurile astea, că tovarășul Ceaușescu a făcut bulevarde largi. Prin Drumul Taberei, prin Militari, poți să mergi, dar prin noile cartiere, astea care costă miliarde de euro, nu poți să mergi. Te mai gândești la adăpost anti-bombardament când tu nu poți să intri cu mașina de pompieri printre clădiri?“, a concluzionat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI               -               Mesajul premierului desemnat Eugen Tomac, după ce o dronă marină a explodat în Portul Constanța

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
bogdan chirieac
drona marina
constanta
ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Legea salarizării, explicată de Nicușor Dan: Scopul nu este majorarea salariilor tuturor bugetarilor
Publicat acum 14 minute
Misterul dronelor de la Constanța. Nicușor Dan: Nu cunosc acest răspuns despre Ucraina
Publicat acum 15 minute
Consilierii lui Nicușor Dan, miniștri în Guvernul condus de Eugen Tomac. Ce spune președintele României
Publicat acum 26 minute
Ce au scos la iveală incidentele cu drone de la Galați și Constanța. Analiza lui Bogdan Chirieac
Publicat acum 50 minute
SRI, noi precizări privind contractul de 196.000.000 euro cu Digi prin SAFE
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 5 minute
O dronă marină a explodat în Portul Constanța. Update: Momentul exploziei surprins pe cameră / MApN, noi precizări
Publicat acum 5 ore si 45 minute
FOTO: Tragedie în Sahara: 49 de morți după ce un grup a rămas fără apă în deșert. Cum au supraviețuit doar două persoane
Publicat acum 7 ore si 54 minute
Pacienții cu cancer, diabet, boli grave, loviți din nou de CNAS. Nu e greșeală, e strategie
Publicat acum 11 ore si 20 minute
Horoscop 5 iunie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 50 minute
Scandalul Bostănică-Beregoi: Mărturia asistentului medical care a consultat-o pe Ana, sora Iulianei, după bătaia din restaurant
 
pacientii cu cancer diabet boli grave loviti din nou de cnas nu e greseala e strategie Pacienții cu cancer, diabet, boli grave, loviți din nou de CNAS. Nu e greșeală, e strategie

de Val Vâlcu

austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close