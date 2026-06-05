Radu Miruță, reproș direct pentru Ucraina după drona care a explodat la Constanța

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că autoritățile ucrainene au informat România cu întârziere în legătură cu pierderea controlului asupra unor drone marine care au ajuns în apropierea litoralului românesc.

„În jurul orei 10:00, autoritățile ucrainene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a patru drone și că, într-un timp foarte scurt, urma să explodeze drona aflată în Portul Constanța. Acest lucru ne-a permis ca, cu aproximativ 10-15 minute înainte de explozie, să retragem echipele din zonă, pentru a evita producerea unor pagube mai mari și, mai ales, pentru a proteja viețile oamenilor din cadrul mai multor autorități care ajunseseră la fața locului și analizau drona respectivă.

Eu vă spun că notificarea de la ucraineni a venit la aproximativ trei ore după ce drona a fost găsită. Acesta a fost și motivul pentru care l-am sunat pe ministrul Apărării din Ucraina, spunându-i foarte deschis că ne așteptăm ca, atunci când pierd controlul unor astfel de aparate, să ne anunțe imediat”, a zis Radu Miruță.

Întrebat ce răspuns a primit din partea ministrului ucrainean, Radu Miruță a zis: „Am solicitat împreună cu domnul Cătălin Predoiu organizarea unei videoconferințe la care să participe miniștrii de Interne și ai Apărării din România și Ucraina. Ucraina este o țară aflată în război. În astfel de condiții, lucrurile nu se desfășoară întotdeauna în ordinea în care ne-am aștepta noi. Totuși, și pentru noi este mai ușor să reacționăm dacă suntem informați din timp că s-a pierdut controlul unor drone și că acestea ar putea ajunge în apele teritoriale ale României”.

Referitor la cantitatea de explozibil transportată, având în vedere că drona a explodat, nu s-a mai putut realiza o expertiză completă

„Cei de la Ministerul de Interne și Serviciul Român de Informații au probabil mai multe date în acest sens. O astfel de dronă poate transporta până la 300 de kilograme de explozibil”, a mai zis ministrul.

Întrebat dacă radarele puteau observa drona înainte de ora 6:00 dimineața, el a zis: „Aceasta este o întrebare la care trebuie să primesc și eu răspunsuri. Zona respectivă nu este în responsabilitatea Armatei Române. Acolo operează Garda de Coastă și Autoritatea Navală, de la care am înțeles că radarele pot detecta o astfel de dronă dacă aceasta conține elemente metalice și se află la o altitudine de peste un metru - un metru și jumătate. Cu siguranță trebuie luate toate măsurile necesare pentru protejarea populației. Ce măsuri suplimentare trebuie să ia Garda de Coastă sau autoritatea competentă din zona respectivă nu pot spune, întrucât acestea nu se află în coordonarea Ministerului Apărării”.

„După ce autoritățile ucrainene ne-au informat că sunt în total patru drone, ne-au comunicat și intervalele în care acestea urmau să explodeze. Am primit o dublă confirmare din partea autorităților române. Garda de Coastă și Autoritatea Navală au fost informate prin radio de către o navă care observase două explozii la aproximativ 145 de kilometri est de Constanța, în largul Mării Negre. O altă explozie s-a produs mai aproape de țărm, însă nu pot preciza distanța exactă”.

Întrebat dacă un răgaz de 10-15 minute este suficient pentru evacuarea unei zone în care se află o dronă cu până la 300 de kilograme de explozibil, Radu Miruță a zis: „Consider că este respectuos ca o țară care să află în război să ne informeze cât de repede se poate”.

„România a descoperit această dronă în jurul orei 6:00 dimineața. Autoritățile au început imediat să o analizeze și să stabilească despre ce este vorba. Confirmarea din partea autorităților ucrainene a venit în jurul orei 10:00. Dacă atunci au aflat și ei situația sau dacă știau mai devreme, nu vă pot spune. Nu cunosc motivul pentru care autoritățile ucrainene ne-au notificat la ora 10:00 și nu la ora 6:00 ori chiar mai devreme”.

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