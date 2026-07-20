Rusia a atacat o navă civilă în Marea Neagră. Cinci marinari au murit, alții sunt dați dispăruți

Vas cargo. Foto ilustrativ: Freepik.com

O navă comercială cu legături cu Turcia, care transporta cereale, a fost atacată duminică cu rachete rusești în Marea Neagră, soldată cu cinci marinari morți și alți cinci dispăruți, potrivit Marinei Ucrainene.

Autoritățile ucrainene au declarat că trei rachete de croazieră rusești au lovit vrachierul în timp ce acesta naviga departe de zona de conflict.

Nava, care opera sub pavilionul Guineei-Bissau și transporta o încărcătură de cereale, a fost lovită de rachete în timp ce părăsea zona, a declarat Marina ucraineană, notează GreekCityTimes.

Echipele de salvare au salvat opt ​​membri ai echipajului și i-au transportat la un spital din Odesa pentru tratament.

Kievul a acuzat Rusia că a vizat în mod deliberat o navă civilă neînarmată.„Acesta este un alt atac deliberat rusesc împotriva unei nave civile neînarmate care arborează un pavilion străin și care nu reprezenta absolut nicio amenințare”, au declarat oficialii ucraineni.

„Atacul constituie un act de terorism împotriva navigației pașnice și o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar” susține sursa citată.

Ministrul de externe interimar, Andrii Sybiha, a declarat că echipajul era format în principal din cetățeni sirieni și indieni. El a adăugat că printre cei uciși se număra și căpitanul ucrainean al navei.

Forțele ruse au vizat în mod repetat porturile ucrainene de la Marea Neagră, în special în regiunea Odesa, pe tot parcursul războiului.