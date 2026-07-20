LIVE TEXT. De ce au ajuns cadrele medicale în stradă. Lider SANITAS, mesaj din Constanța: „Protestele au devenit inevitabile” / update

Spitalele intră în grevă! Cristina Rădulescu: Dorim negocieri reale, că până acum nu au fost negocieri. Inquam Photos / George Călin

Sănătatea a ajuns din nou într-un punct critic. După luni întregi în care angajații din sistem spun că au cerut dialog și soluții, conflictul dintre SANITAS și Guvern intră într-o nouă etapă. Federația a anunțat declanșarea grevei împotriva politicilor economice și sociale promovate de Guvern. Calendarul stabilit de sindicaliști prevede o grevă de avertisment astăzi, 20 iulie, între orele 09:00 și 11:00, urmată de declanșarea grevei generale începând cu data de 28 iulie.

DC News transmite în format LIVE TEXT cele mai importante informații despre greva declanșată de Federația SANITAS. Vei afla în timp real cum se desfășoară protestele, ce servicii medicale sunt afectate, ce măsuri iau spitalele și care sunt cele mai importante declarații ale reprezentanților sindicali și ale autorităților.

UPDATE 09:30 Prahova: Circa 600 de sindicalişti din sănătate, în grevă de averstisment

Circa 600 de sindicalişti din sistemul public de sănătate prahovean au intrat, luni, în grevă de avertisment, pe parcursul celor două ore alocate acestui tip de protest urmând să fie asigurate doar urgenţele.

„Estimăm că circa 600 de membri de sindicat ai noştri vor intra în grevă de avertisment. Suntem obligaţi să asigurăm urgenţele. Oricum e o perioadă foarte grea pentru noi, oamenii sunt în concediu, sunt puţini pe secţii. (...) Noi încercăm că tragem astăzi un semnal de alarmă că această lege a salarizării este o lege care nu face altceva decât scade salariile în sistemul de sănătate”, a declarat luni preşedintele SANITAS Prahova, Dan Stroe.

Acesta a subliniat că demersul nu este îndreptat împotriva pacienţilor.

„Nu facem această grevă contra pacienţilor. Pacienţii trebuie să primească servicii de sănătate corecte şi mai ales bune şi chiar foarte bune. Noi o facem contra unui guvern a cărui politică economică şi socială este sub orice critică”, a mai spus Stroe.

La finalul celor două ore, activitatea va fi reluată normal.

„Dacă nici în ultima clipă decidenţii din această ţară nu vor înţelege să ne invite să negociem concret această lege, să spunem care sunt problemele şi cum se pot rezolva, pentru că Federaţia SANITAS a lucrat pe această lege şi avem nişte amendamente, dar trebuie să ne asculte şi pe noi cineva, declanşăm greva generală”, a mai afirmat preşedintele SANITAS Prahova, conform Agerpres.

UPDATE 09:25

Cadrele medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău au intrat, luni dimineaţă, în grevă de avertisment, dar conducerea unităţii sanitare a precizat că urgenţele sunt asigurate fără întrerupere.

„Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău a luat toate măsurile necesare pentru ca serviciile medicale esenţiale să fie desfăşurate în condiţii de deplină siguranţă. UPU va funcţiona normal. Urgenţele medico-chirurgicale vor fi tratate fără întrerupere”, a anunţat conducerea SJU Bacău.

Activitatea se desfăşoară normal şi în secţiile Anestezie şi Terapie Intensivă, Blocul operator pentru urgenţe, Blocul de naşteri, Neonatologia şi celelalte structuri critice.

„Unele consultaţii, investigaţii sau internări programate, care nu reprezintă urgenţe, pot înregistra întârzieri sau pot fi reprogramate. În aceste situaţii, pacienţii vor fi informaţi de personalul spitalului. Respectăm dreptul legal al angajaţilor de a participa la acţiuni sindicale, însă misiunea noastră rămâne aceeaşi: sănătatea şi siguranţa fiecărui pacient”, a subliniat conducerea SJU Bacău, conform Agerpres.

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Cristina Rădulescu, președintele SANITAS Constanța, a explicat pentru DC News care sunt principalele solicitări ale angajaților din sistemul medical și de ce sindicatul consideră că protestele au devenit inevitabile.

„Principalele revendicări sau cele mai importante revendicări sunt deblocarea posturilor și negocierea pentru modificarea Legii Salarizării. Negocieri reale, că până acum nu au fost negocieri”, a spus președintele SANITAS Constanța pentru DC News.

În ultimele luni, de reprezentanții SANITAS au tot transmis că sistemul public de sănătate are nevoie de ocuparea posturilor vacante, astfel încât presiunea asupra personalului existent să scadă, iar modificările privind salarizarea să fie discutate împreună cu organizațiile sindicale, înainte de a lua decizii care ar putea afecta sute de mii de angajați.

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Ce servicii medicale vor fi afectate. Blocurile operatorii vor funcționa doar pentru urgențe

Întrebată de DC News cum va fi asigurată îngrijirea pacienților și ce activități vor fi afectate, Cristina Rădulescu a explicat că urgențele și serviciile vitale vor continua fără întreruperi, însă multe dintre activitățile programate vor fi suspendate.

„Sunt menținute integral urgențele și serviciile vitale, adică ATI, dializa, îngrijirile paliative sunt menținute integral. Restul secțiilor, cu paturi, sunt asigurate o treime din activitate, două treime din personal intră în grevă, iar activitatea este suspendată integral în ambulator, spitalizare de zi, BFT (n.r. - Balneofizioterapie), recuperare medicală, birou de internări și intervențiile chirurgicale ale pacienților cronici programate. Deci, practic, blocurile operatorii vor funcționa doar pentru urgență”, a punctat Rădulescu.

Consultațiile din ambulatoriu, internările planificate, recuperarea medicală și operațiile care nu reprezintă urgențe vor fi afectate, în timp ce cazurile critice vor continua să fie tratate.

Pentru a evita disfuncţionalităţile majore, au fost luate următoarele măsuri organizatorice la Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa pentru intervalul 09:00 - 11:00: ambulatoriul de specialitate (policlinica) - consultaţiile programate între orele 9:00 şi 11:00 vor suferi decalări, pacienţii vizaţi fiind contactaţi pentru reeşalonare în cursul aceleiaşi zile sau în zilele imediat următoare; internările şi intervenţiile chirurgicale programate (elective) vor fi temporar suspendate pe durata celor două ore şi reluate imediat după finalizarea protestului, se arată într-un comunicat.

Avertismentul SANITAS. Din 28 iulie protestul poate deveni nelimitat

Sindicaliștii avertizează că greva de avertisment reprezintă doar prima etapă a protestului.

Întrebată care vor fi următorii pași dacă autoritățile nu vor răspunde solicitărilor formulate de federație, Cristina Rădulescu a transmis că decizia privind greva generală a fost deja adoptată.

„Păi, Consiliul Național SANITAS a hotărât greva generală, începând cu 28 iulie Adică ceea ce facem astăzi, doar că atunci va fi pe perioadă nelimitată, începând cu ora 7 dimineața”, a spus Rădulescu.