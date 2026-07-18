Șoferul de TIR oprit de polițiști în Bușteni a fost arestat preventiv

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Un șofer de TIR a făcut haos pe DN1, până când a fost oprit de poliție, în urma unui apel la 112, efectuat chiar de șeful acestuia.

Imaginile din Bușteni au devenit rapid virale pe rețelele sociale, după ce TIR-ul s-a oprit chiar într-o mașină de poliție. Șoferul a fost scos pe geam de polițiști, forțat, după ce a început să arunce înspre aceștia cu obiectele din mașină și chiar ar fi amenințat că-și face rău.

Se pare că anterior șoferul ar fi avut o ceartă cu șeful său și ar fi decis să se abată de la drum. După ce a lovit autospeciala de poliție, s-a baricadat în cabina TIR-ului, a aruncat cu obiectele pe care le avea în cabină, a ameninţat că îşi face rău cu un cuţit şi a refuzat să coboare. Valea Prahovei a fost blocată zeci de minute. Erau mai multe ipoteze în acel moment: alcool, substanțe psihoactive sau probleme medicale.

Cel puțin alcoolul a fost exclus, arată decizia Tribunalului Sinaia care a dispus arestarea preventivă a șoferului pentru ultraj.

Șoferul are 53 de ani și este din Tulcea. El a cerut control judiciar, dar instanța a dispus arest preventiv. Decizia nu e definitivă.

Incidentul s-a petrecut joi, când administratorul firmei de transport a anunţat că un angajat al societăţii, aflat la volanul unui ansamblu de vehicule, nu a respectat ininerariul stabilit şi are un comportament neobişnuit.