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DCNews Stiri Șoferul de TIR oprit de polițiști în Bușteni a fost arestat preventiv

Șoferul de TIR oprit de polițiști în Bușteni a fost arestat preventiv

Autor: Irina Constantin
Data publicării: 18 Iul 2026
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captură video

Un șofer de TIR a făcut haos pe DN1, până când a fost oprit de poliție, în urma unui apel la 112, efectuat chiar de șeful acestuia.

Imaginile din Bușteni au devenit rapid virale pe rețelele sociale, după ce TIR-ul s-a oprit chiar într-o mașină de poliție. Șoferul a fost scos pe geam de polițiști, forțat, după ce a început să arunce înspre aceștia cu obiectele din mașină și chiar ar fi amenințat că-și face rău. 

Se pare că anterior șoferul ar fi avut o ceartă cu șeful său și ar fi decis să se abată de la drum. După ce a lovit autospeciala de poliție, s-a baricadat în cabina TIR-ului, a aruncat cu obiectele pe care le avea în cabină, a ameninţat că îşi face rău cu un cuţit şi a refuzat să coboare. Valea Prahovei a fost blocată zeci de minute. Erau mai multe ipoteze în acel moment: alcool, substanțe psihoactive sau probleme medicale. 

Cel puțin alcoolul a fost exclus, arată decizia Tribunalului Sinaia care a dispus arestarea preventivă a șoferului pentru ultraj. 

Șoferul are 53  de ani și este din Tulcea. El a cerut control judiciar, dar instanța a dispus arest preventiv. Decizia nu e definitivă.

Incidentul s-a petrecut joi, când administratorul firmei de transport a anunţat că un angajat al societăţii, aflat la volanul unui ansamblu de vehicule, nu a respectat ininerariul stabilit şi are un comportament neobişnuit.

”Poliţiştii au efectuat semnalele regulamentare de oprire, însă conducătorul auto nu s-ar fi conformat şi ar fi continuat deplasarea pe DN1. Acesta a fost oprit ulterior în oraşul Buşteni, unde, în timpul intervenţiei, ar fi pus în mişcare ansamblul de vehicule şi a acroşat uşor o autospecială de poliţie, incident soldat exclusiv cu pagube materiale. Bărbatul ar fi refuzat să coopereze cu poliţiştii, ar fi manifestat un comportament agresiv şi imprevizibil, provocând indignarea persoanelor aflate în zonă şi ar fi folosit un obiect tăietor-înţepător pentru a-şi provoca răni superficiale”, au transmis oficialii Poliţiei.

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