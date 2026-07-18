Traficant de droguri urmărit internațional, prins în Iași. Se ascundea într-o cameră improvizată VIDEO

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Un traficant de droguri urmărit național și internațional a fost prins de polițiști în județul Iași, după ce s-a ascuns într-o încăpere improvizată din mansarda unei case.

În dimineața de sâmbătă, 18 iulie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale - Biroul Urmăriri din cadrul I.P.J. Iași, cu sprijinul polițiștilor Secției nr. 3 Poliție Rurală Popricani, al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Iași și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași au depistat un bărbat de 31 de ani, urmărit național și internațional.

Condamnat la închisoare cu executare

Tribunalul Iași a emis pe numele acestuia, la data de 24 septembrie 2025, un mandat de executare a pedepsei de șapte ani și nouă luni de închisoare. Bărbatul era condamnat pentru infracțiuni la regimul drogurilor.

Din cercetări a rezultat că persoana în cauză ar fi fost depistată, în cursul anului 2020, în municipiul Iași, în timp ce deținea droguri de risc și de mare risc, atât în vederea comercializării, cât și pentru consum propriu.

Bărbatul a fost identificat ascuns într-o încăpere improvizată din interiorul mansardei unui imobil din comuna Popricani.

Acesta a fost condus la sediul I.P.J. Iași, iar ulterior a fost încarcerat în Penitenciarul Iași, în vederea executării pedepsei, se arată într-un comunicat al polițiștilor.